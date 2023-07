El Aro: orden cronológico para ver las películas y no dormir en días

Las películas de terror hoy en día son muy criticadas. Hay quienes dicen que el uso de la tecnología ha llevado al terror a lugares comunes o exceso de efectos especiales que le arrebatan toda la esencia a la industria dedicada a robar sueños y almas. Sin embargo, El Aro es una película que ha ido envejeciendo bien al paso de los años, aunque algunas de sus secuelas rompen un poco el paradigma original.

El Aro es una película del cine oriental que hay tenido mucho éxito si de terror hablamos. Dirigida por Hideo Nakata quien se inspiró en los libros de Koji Suzuki titulados Ringu que quizá, para la traducción al español no tiene tanto sentido, pero funciona como sustantivo y como onomatopeya del sonido que hace un teléfono al timbrar.

La leyenda oriental que inspiró las novelas proviene del fantasma de Okiku, una historia que se remonta al Japón medieval y que versa sobre la vivencia de una mucama del samurái Tessan Aoyama quien es acusada por el propio samurai de robar uno de los 10 platos de oro que le pertenecían.

Okiku cuidaba de eso platos, pero un día Tessan decidió esconder uno y amenazarla de que si no aceptaba ser su mujer, la acusaría de ladrona. Okiku se negó rotundamente. Ante esto, existen dos versiones del final; una cuenta que fue la misma Okiku quien se lanzó al pozo al no encontrar salida de la penosa situación y otra que dice que fue Aoyama quien la arrojó al pozo al no obtener su cometido.

El final de la historia, en cualquiera de su versiones, coloca a Okiku como una asesina serial fantasma que regresa de la muerte a vengar su honor y reputación. Se cuenta que, tras su fallecimiento, ella se arrastraba fuera del pozo y se le presentaba a Aoyama por las noches quien perturbado, la escuchaba contar lastimosamente sus platos de oro. Al percatarse que le faltaba uno, ella gritaba hasta que logró volver loco al samurái y este murió a los siete días de no dormir por la paranoia que le causaba la aparición de Okiku.

Para fines prácticos, la inspiración en una novela desarrollada por una leyenda oriental, generó una saga de películas imperdibles con un claro impacto del cine de terror japonés. El Aro cuenta con un orden para ver y no perder detalle de ello y hoy, lo ordenamos para que este fin de semana puedas tener una noche de insomnio que te lleve a lo cines a ver la última película bajo el mismo nombre.

Ringu (El Aro) (1998)

Una adaptación de las novelas de Koji Suzuki donde tras una serie de muertes vinculadas a un video que los occisos ven previo a su muerte, una reportera decide investigar este suceso. Tras una paranoia colectiva, el terror se desata intentando buscar una explicación lógica o científica que se basa en la propagación de forma telepática de un virus tras presenciar el video. El desarrollo del a historia vincula directamente a los investigadores a la leyenda y el final es aterrador.

El aro 2 (1999)

Tras encontrar una copia del video «maldito» un grupo de jóvenes decide verlo un tanto escépticos, pero al percatarse de la maldición, proponen un juego donde el sobreviviente será el ganador. Lo más tétrico de esta película es que el desarrollo de dicho «juego» queda grabado para la posteridad.

El aro 0: nacimiento (2000)

Tras la muerte misteriosa de la actriz principal de la compañía de teatro, Sadako, una mujer tímida y silenciosa, es nombrada como la suplente. Tras este hecho, se desatan una serie de anomalías y sucesos paranormales. Cabe destacar que esta secuela se sale del guión de la niña aterradora del pozo, pero no por ello deja de ser inquietante e imperdible.

El Aro (2002)

Esta es la versión americana de la primera película de El Aro. La historia es similar a la original, donde una reportera se inmiscuye a la investigación de una serie de muertes, incluida la de su sobrina, tras la vista de un terrorífico video. Su hijo, quien también ve el video, la acompaña durante una carrera contra el tiempo siguiendo la leyenda urbana sobre dicho video que dicta que siete días posterior al avistamiento, la persona morirá. Cabe destacar que ésta fue más vista que la original de 1998 y un indiscutible éxito taquillero.

El Aro 2 (2005)

Como secuela del thriller norteamericano, Rachel, la reportera empecinada en investigar los sucesos tras el video, logra escapar de Seattle para tratar de vivir bien en Oregón, sin saber que la maldición que cayó sobre ella y su hijo aún no la abandona. Samara, la adolescente del cabello largo que parece en el video, parece estar obsesionada por cumplir su cometido y los persigue hasta ese lugar.

Sadako 3D (2012)

Se trata de spin-off, es decir, una obra que se centra en aspectos distintos a la original. La maldición regresa tras 13 años de pausa. Una profesora se entera de que sus alumnos poseen un video que muestra explícitamente un suicidio. Curiosamente, tras verlo, una de sus alumnas muere y esto desata una serie de persecuciones y huidas que pueden ser el alto o la culminación de los horrores.

Sadako 3D 2 (2013)

Una estudiante de psicología llamada Ando Fúko tiene que cuidar a Nagisa, su sobrina de cuatro años quien es hija de un jubilado que no habla con su hermana sobre sucesos misteriosos alrededor de la niña. Este silencio pronto la envolverá en acontecimientos tétricos y paranormales que sin duda, darán un vuelco a su vida.

La batalla de los espíritus: El aro vs. La maldición (2016)

Un filme muy criticado por la excentricidad de la trama. Una historia al más puro estilo de enfrentamientos entre leyendas que va sobre una adolescente que es condenada a morir por un ente en dos días. Su única posibilidad de sobrevivir es enfrentar la maldición para destruir todo y regresar a una vida normal.

El aro 3 (2017)

La tercera entrega de los filmes americanos va sobre la historia de una mujer que investiga la muerte su novio que estaba obsesionado con la historia de un video que asesina a quienes lo ven tras siete días. En medio de su pesquisa, encuentra un pedazo del video que nadie había visto y que por ende, desata otra ola de terror que puede llegar a ser más que perturbadora.

El aro: Capítulo final (2019)

Una niña amnésica que es el testigo clave de un incendio donde perecieron cinco personas, está bajo el cuidado de la doctora Mayu. Un youtuber reconocido que es hermano del a doctora, capta en un video una presencia siniestra al visitar el lugar donde ocurrió el incendio y esto lo pone en peligro así como a sus espectadores que miran el video.

El aro 4: El despertar (2022)

El escepticismo frente a la cinta que «asesina personas» invade a Ichijo, una estudiante que se entera que su hermana menor vio una copia del video y que sólo tiene 24 horas de vida y no siete días como anunciaba la maldición. Su búsqueda por salvar a su hermana la lleva a unirse a un adivino que le ayudará a resolver el misterio, parar la maldición y salvar a su hermana.

El Aro 4 (2023)

Esta película recién estrenada, se centra en un ambiente más contemporáneo y sitúa aspectos de la vida actual con una leyenda que al ser leída en internet, puede provocar la muerte de los lectores. Un estudiante trata de averiguar la relación entre la lectura y las muertes cuando encuentra un oscuro y perturbador secreto que lo envuelve en un callejón sin salida.