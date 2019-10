LAS MEJORES PELÍCULAS DE MARTIN SCORSESE QUE PUEDES VER EN NETFLIX

La nueva película del renombrado director de cine Martin Scorsese, titulada The Irishman, se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Nueva York y va a ser exhibida en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde va a estar presente el protagonista del film, ¡Robert De Niro!

Si no puedes esperar hasta el estreno de esta nueva producción de Scorsese, te dejamos una lista de las mejores película de este director que puedes disfrutar en Netflix.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (2019)

Si te gustan los documentales, la historia del rock o si eres fanático de Bob Dylan, no puedes dejar de ver Rolling Thunder Revue. Esta obra combina material documental con fragmentos ficcionales para narrar el tour Rolling Thunder Revue de Bob Dylan en 1975. Scorsese ya había realizado un film sobre Bob Dylan en 2005, titulado No Direction Home.

El lobo de Wall Street (2013)

Probablemente una de las películas más famosas de Scorsese, El lobo de Wall Street está basada en las memorias de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que logró hacerse millonario y que terminó investigado y condenado por fraude y evasión de impuestos. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Robbie (la actriz que ahora interpreta a Harley Quinn) no está en Netflix México, pero puedes verla simplemente instalando una VPN para cambiar la geolocalización de tu red.

El aviador (2005)

También protagonizada por DiCaprio y también biográfica, esta película de Scorsese cuenta la historia de Howard Hughes, un pionero americano de la aviación y de la producción cinematográfica. El aviador se llevó nada menos que 5 premios Óscar.

Alicia ya no vive aquí (1975)

Esta película de 1975 no es de las más conocidas de Scorsese, pero sin duda es una de las mejores. La trama transcurre en Nuevo México, donde Alice, ama de casa, vive con su esposo y su hijo. Tras un accidente, sin embargo, su marido muere y Alice debe mudarse y buscar trabajo. ¿Qué consigue? Trabajo como cantante y pianista en un bar de mala muerte. Esta película no se encuentra en el catálogo de Netflix México, pero puedes verla en el catálogo estadounidense de esta plataforma.

Los infiltrados (2006)

Basada en una excelente película china Infernal Affairs, de 2002, Los infiltrados cuenta una historia de infiltrados cruzados entre la mafia y la policía. Fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson. Entre otros premios Óscar, Los infiltrados se llevó el de mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. Sin duda, es un film para ver más de una vez. ¿Algo para destacar? La canción “I’m Shipping Up to Boston”, la principal del soundtrack de la película, de la banda Dropkick Murphys.

Who’s That Knocking at My Door (1967)

Si te gusta el trabajo de Scorsese, no puedes dejar de ver la primera película que dirigió: Who’s That Knocking at My Door. Además, fue la primera película en la que actuó Harvey Keitel. La trama es llevada adelante por J.R., interpretado por Harvey Keitel, un joven italoamericano en Nueva York que se compromete con una muchacha que tiene un pasado que lo atormenta. Al igual que Alicia ya no vive aquí, esta película no está en Netflix México, pero con una VPN puedes verla en el catálogo de Netflix USA.

Casino (1995)

Estrenada en 1995, Casino fue protagonizada por Robert De Niro, quien también es el actor principal en su nueva producción, The Irishman. En Casino, De Niro encarna a Sam, un hombre convocado por un grupo de mafiosos para supervisar las actividades de un casino en Las Vegas.