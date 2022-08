Terror japonés: las mejores películas de este escalofriante género

Desde hace mucho tiempo, la cultura japonesa se ha impregnado en la sociedad occidental. Los intercambios entre oriente y occidente, sobre todo en la expresión artística y cultural enriquecen a ambos lados. El cine de terror japonés es el ejemplo perfecto de ello ya que en los últimos años se convirtió en el preferido para los fanáticos del género.

Es por eso que nos dimos a la tarea de traerte las mejores películas de terror japonés de los últimos años:

Marebito (2004)

Un hombre, camarógrafo amateur, obsesionado por descifrar la naturaleza del miedo, desciende a las profundidades del metro de Tokio para investigar los rumores sobre espíritus que pueden encontrarse en la zona.

Vale la pena mencionar también que Marebito es el nombre que, en el folclor japonés, recibe una entidad supernatural que proviene de un lugar lejano para obsequiar sabiduría y felicidad.

HENGE (2011)

La felicidad del matrimonio llega a su fin cuando Yoshiaki empieza a sufrir unas extrañas convulsiones. Pese a los esfuerzos de su esposa y la urgente visita de auxilio de un amigo médico, nada se puede hacer por curar su mal y poco a poco su cuerpo comienza a experimentar una serie de extrañas transformaciones que terminan convirtiendo a Yoshiaki en un monstruo.

9-9-81 (2012)

Una joven prometida, se tira de lo alto de un bloque de pisos el día antes de su boda. Las circunstancias del suicidio son más que extrañas y el entorno de la joven, muy sospechoso. De repente, los muertos no lo están. La gente de confianza, ya no lo es. Y todo ello y mucho más acabó influyendo en una decisión que pasará factura a quienes la causaron. El espíritu de la novia volverá, con el traje puesto, clamando venganza y con intención de hacer saber la verdad. Película de terror japonés no apta para novias con planes de boda.

CHAKUSHIN ARI (2003)

En el estilo de películas de maldiciones japonesas tenemos este film terrorífico nos introduce en una escena con dos chicas que están hablando y van al baño, de repente una de ellas recibe una llamada en su móvil pero sin que suene su tono habitual, esto le parece raro y no cree que sea su móvil, cuando lo va a coger se ha cortado y le dejan un mensaje en el buzón de voz.

Las dos amigas ven que dicho mensaje viene de su propio número pero con una fecha de dos días en el futuro, escuchan el mensaje y solo dicen una frase y un grito de horror de una de ellas.

Kurutta Ichipeiji (1926)

Por último te dejamos una de las péliculas de terror japonés pioneras en el género pues salió en el año de 1926.

Un hombre se siente culpable por la locura de su esposa, desatada luego de los maltratos que le infligió. Ante esta situación, decide liberarla del manicomio donde está recluida y donde él trabaja como conserje.

Una película silente que, por esto mismo, tal vez sea difícil de apreciar, pero que sin duda vale la pena ver y conocer. Su valor histórico reposa también en el hecho de que se trató de una pieza de vanguardia en la que trabajaron varios artistas japoneses, entre ellos Yasunari Kawabata, Nobel de Literatura en 1968, que escribió la historia original de la cinta y contribuyó en la redacción del guión cinematográfico.