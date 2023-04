Películas de terror found footage que no puedes perderte

Las películas de terror tienen y tendrán un encanto especial. Puede que no seas muy entusiasta del género pero si encuentras alguna que realmente llame tu atención, es probable que te atrevas a explorar má el género. Las películas de terror found footage son una variante que no puedes dejar de lado si quieres hacer una exploración sobre largometrajes que no te dejen dormir.

El subgénero found footage trata sobre películas grabadas en primera persona, como si los personajes fueran grabando su propia creación sin la ayuda de ninguna producción. Existen muchas ya conocidas o mainstream como «El proyecto de la Bruja de Blair», «Holocausto Canibal«, «REC» o «Monstruoso» que muy probablemente ya viste, por eso te traemos una lista de las mejores películas de terror found footage.

Películas de terror found footage

1. VHS (2011)

Un grupo de amigos al estilo Jackass obtienen la oportunidad de ganar dinero robando una cinta. Una vez que entran al lugar, descubren un cuerpo y una caja con cintas VHS con diversas historias escalofriantes, cada una peor que la anterior. Desde una clásica casa embrujada hasta contactos del tercer tipo. Un excelente ejemplo de las mejores películas de terror found footage.

2. Trollhunter (2010)

Un grupo de estudiantes investiga la clásica historia de asesinatos en serie que primeramente son relacionados a un oso que ronda por la comunidad. Sin embargo, siguiendo la pista de distintos sucesos peligrosos en la zona, creen estar buscando a un peligroso cazador que en realidad, es un troll. Una de las películas de terror found footage que combina elementos mágicos con terror de manera magistral.

3. My Little Eye: La cámara secreta (2002)

Cinco jóvenes aceptan el reto de vivir en una casa muy al estilo de El Gran Hermano. El lugar se encuentra acondicionado con cámaras para vigilarlos durante seis meses seguidos donde la única regla para ganar un millón de dólares es que si alguno sale todos pierden. Una de las películas de terror found footage que no debes perderte.

4. Willow Creek (2013)

Una pareja visita el afamado lugar donde se cree, vive el mismísimo Pie Grande. Ni Jim ni Kelly miden el peligro de adentrarse a un bosque oscuro y silencioso que está completamente apartado y menos, lo que está dispuesto a presentarse cuando comienzan a grabar.

5. Noroi (The Curse) (2005)

Un documentalista investiga una serie de casos paranormales que aparentemente no están relacionados pero termina descubriendo que un demonio antiguo del lugar llamado «Kagutaba» se encuentra inmiscuido en todos. Se trata de una de las mejores películas de terror found footage japonesas que combina una historia compleja sobre un investigador, una estudiante con habilidades psíquicas con un antiguo ritual demoníaco.

6. Detrás de la máscara: el encumbramiento de Leslie Vernon (2006)

La película en sí misma en una deconstrucción del subgénero slasher grabada a manera de falso documental. Se trata de una película única entre la lista de las mejores películas de terror found footage ya que contiene escenas de humor absurdo, sarcasmo y sátira además de referencias a las clásicas películas de slasher.

7. Home Movie (2008)

Si quieres disfrutar de una de las películas de terror found footage que no sea muy conocida, Home Movie es la opción. Una trama sencilla llena de tensión psicológica en manos de un par de niños hermanos que te mantendrá al filo del asiento sin efectos especiales ni escenas sangrientas.

8. Encuentros Paranormales (2011)

Lo que inicia con un equipo de grabación encerrado en un hospital psiquiátrico abandonado para generar buen contenido a un programa de televisión, deriva en un enclaustramiento involuntario por las entidades que merodean el lugar que termina siendo un laberinto de pasillos interminables que los envuelven en una experiencia paranormal digna de una de las mejores películas de terror found footage.

9.The Sacrament (2013)

Grabado como falso documental, esta película muestra a una producción de un programa de televisión de viajes que toma la decisión de visitar el mundo de «Eden Parish» para poder localizar a la hermana de uno de ellos. Al encontrar a la hermana desaparecida en medio de la jungla se topan con una secta que esconde secretos escalofriantes.

10. The Houses October Built (2014)

Aunque no es una de las mejores películas de found footage debido a la pésima calidad de filmación, es recomendable dado que el final retorcido te dejará un buen sabor de boca si lo que buscas en un buen susto. Se trata de cinco amigos buscando una buena aventura de Halloween a bordo de una furgoneta que encuentran una casa abandonada digna de una noche de sustos.