Adicción al sexo: 5 películas que abordan la conducta sexual compulsiva

Publicado originalmente el 19 de enero de 2024. Actualizado el 6 de julio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

La llamada adicción al sexo ha sido representada en el cine mediante personajes que mantienen relaciones sexuales de forma repetitiva, sienten que han perdido el control sobre sus actos o utilizan el sexo para enfrentar la ansiedad, la soledad y otros conflictos personales.

Aunque la expresión “adicción al sexo” es común, el término clínico reconocido por la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud es trastorno de comportamiento sexual compulsivo. La CIE-11 lo incluye entre los trastornos del control de los impulsos, no entre los trastornos causados por el consumo de sustancias o por comportamientos adictivos.

Tener mucho deseo sexual, masturbarse con frecuencia, consumir pornografía o mantener varias relaciones no constituye por sí mismo un trastorno. El problema aparece cuando existe una dificultad persistente para controlar impulsos sexuales intensos y repetitivos, la conducta ocupa una parte central de la vida y provoca consecuencias importantes en las relaciones, el trabajo, la salud o las actividades cotidianas.

Las siguientes películas hablan de personajes que viven conflictos relacionados con el deseo, la compulsión, la culpa, las fantasías sexuales y la intimidad. No todas ofrecen una representación clínica precisa, pero permiten observar cómo el cine ha tratado este tema en diferentes épocas.

Póster oficial de «Belle de Jour» (1967), un largometraje de coproducción entre Francia e Italia bajo la dirección de Luis Buñuel.

“Shame: Sin reservas”

Shame, conocida en algunos países como Shame: Sin reservas, es una película de 2011 dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Michael Fassbender y Carey Mulligan.

Brandon vive en Nueva York, tiene un empleo estable y mantiene su vida privada lejos de quienes lo rodean. Buena parte de sus días transcurre entre encuentros sexuales, pornografía y masturbación. Su rutina cambia cuando su hermana Sissy llega a vivir temporalmente en su departamento.

La película no se concentra únicamente en la cantidad de relaciones que mantiene Brandon. También muestra su aislamiento, su dificultad para establecer vínculos afectivos y la repetición de conductas que empiezan a afectar su vida laboral y personal.

Brandon puede desenvolverse con normalidad ante otras personas, pero pierde el control cuando intenta dejar temporalmente sus hábitos. La llegada de Sissy también expone una historia familiar dolorosa que la película nunca explica por completo.

Shame participó en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia de 2011, donde Michael Fassbender recibió la Copa Volpi al mejor actor. Más que ofrecer una explicación médica, la cinta examina la soledad, la vergüenza y la dificultad de construir intimidad.

“Bella de día”

Bella de día es una película francesa de 1967 dirigida por el cineasta español Luis Buñuel. El guion de Buñuel y Jean-Claude Carrière está basado en la novela homónima de Joseph Kessel.

Catherine Deneuve interpreta a Séverine, una mujer casada con un médico que mantiene fantasías sexuales que no comparte con su esposo. Movida por la curiosidad, comienza a trabajar durante las tardes en una casa de citas bajo el nombre de “Bella de día”.

La sinopsis del Festival de Cannes describe a Séverine como una mujer reservada cuyas fantasías revelan una profunda insatisfacción sexual. Sin embargo, la película no presenta un caso claro de conducta sexual compulsiva. Su tema central se encuentra en la relación entre el deseo, las fantasías, el matrimonio, la culpa y las normas sociales impuestas a las mujeres.

Buñuel mezcla situaciones reales con escenas imaginadas por la protagonista, por lo que el espectador no siempre puede distinguir con certeza qué sucedió y qué forma parte de sus fantasías.

La película obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y se convirtió en una de las obras más conocidas de Buñuel. También ofrece una muestra de cómo el cine de la década de 1960 representaba el deseo femenino desde la contradicción entre la vida pública y las fantasías privadas.

“Nymphomaniac”, volúmenes I y II

Nymphomaniac es una película de Lars von Trier dividida en dos volúmenes. La primera parte se estrenó en 2013 y la segunda comenzó a distribuirse en 2014.

La historia inicia cuando Seligman, interpretado por Stellan Skarsgård, encuentra golpeada en un callejón a Joe, personaje interpretado durante su edad adulta por Charlotte Gainsbourg. Después de llevarla a su casa, ella relata diferentes episodios de su vida sexual desde la adolescencia.

Joe se define a sí misma como “ninfómana”, pero la película utiliza esa palabra como parte de la identidad y del juicio que el personaje construye sobre sí mismo. Su relato incluye placer, relaciones de poder, dolor físico, pérdida, maternidad, culpa y una búsqueda constante de estímulos.

La cinta cuenta con actuaciones de Stacy Martin, Shia LaBeouf, Uma Thurman, Christian Slater, Jamie Bell y Willem Dafoe. Lars von Trier dividió la historia en capítulos y relacionó las experiencias de Joe con temas como la música, la pesca, las matemáticas y la religión.

Nymphomaniac contiene escenas sexuales explícitas y situaciones de violencia, por lo que está dirigida a público adulto. Aunque su protagonista habla de una conducta que no puede controlar, la película no debe tomarse como una guía médica: utiliza la sexualidad para hablar del castigo, la culpa, el deseo y la manera en que una mujer es juzgada por contar su vida.

“Diario de una ninfómana”

Diario de una ninfómana es una película de 2008 dirigida por Christian Molina y protagonizada por Belén Fabra. Está basada en el libro autobiográfico de Valérie Tasso.

La historia sigue a Val, una mujer de 28 años que explora su sexualidad mediante distintos encuentros y relaciones. Después de atravesar una crisis personal, se involucra con un hombre que ejerce violencia sobre ella y más adelante entra al trabajo sexual.

El reparto incluye a Leonardo Sbaraglia, Ángela Molina, Geraldine Chaplin, Llum Barrera y Natasha Yarovenko. El guion fue escrito por Cuca Canals a partir del libro de Tasso, según la ficha de reparto y producción de la película.

La cinta utiliza la palabra “ninfómana” desde su título y presenta la vida sexual de Val como una búsqueda que puede proporcionarle placer, pero también colocarla en situaciones de abuso, dependencia y explotación.

Conviene distinguir entre la libertad sexual de la protagonista y las experiencias que le causan daño. Mantener varias relaciones o buscar nuevas prácticas no representa por sí mismo un trastorno. Los principales conflictos de Val aparecen cuando sus decisiones quedan ligadas con la violencia, el duelo, las relaciones destructivas y la pérdida de control sobre su propia vida.

“Entre las piernas”

Entre las piernas es una película española de 1999 dirigida por Manuel Gómez Pereira. Sus protagonistas son Victoria Abril, Javier Bardem y Carmelo Gómez.

Miranda y Javier se conocen en una terapia grupal para personas que buscan controlar su comportamiento sexual. Ella trabaja en una estación de radio y está casada con Félix, un policía; Javier es guionista y mantiene una relación que también atraviesa problemas.

Ambos inician una relación fuera de la terapia. Al mismo tiempo, Félix investiga un caso criminal que termina relacionado con las personas y los secretos que rodean a Miranda y Javier.

La película combina el drama sexual con elementos de suspenso. La reunión terapéutica funciona como punto de encuentro, pero la historia se desplaza hacia los engaños, las identidades ocultas y la investigación policial.

El reparto también incluye a Juan Diego, Sergi López, Antonio de la Torre, Blanca Portillo y Alberto San Juan. La ficha de Entre las piernas registra a Manuel Gómez Pereira como director y confirma la participación de Victoria Abril, Javier Bardem y Carmelo Gómez.

Aunque utiliza la expresión “adictos al sexo”, la película pertenece a una época anterior al reconocimiento del trastorno de comportamiento sexual compulsivo en la CIE-11. Por ello, varias ideas y términos que aparecen en la trama no corresponden necesariamente con los criterios actuales.

¿Qué significa ninfomanía?

“Ninfomanía” es una palabra que durante mucho tiempo se utilizó para describir un deseo sexual considerado excesivo en las mujeres. Su equivalente aplicado a los hombres era “satiriasis”.

En la actualidad, ninguno de los dos términos se utiliza como diagnóstico en la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Además de ser imprecisos, parten de una diferencia de género que no corresponde con la forma actual de evaluar la conducta sexual compulsiva.

La frecuencia de las relaciones sexuales tampoco permite determinar si existe un problema. No hay un número de encuentros, masturbaciones o parejas que funcione como límite universal. Lo relevante es la pérdida de control, la repetición de la conducta a pesar de sus consecuencias y el deterioro que provoca en la vida de la persona.

Por esta razón, una actividad sexual frecuente no debe confundirse automáticamente con una enfermedad. El deseo sexual cambia de una persona a otra y puede estar relacionado con la edad, el estado de salud, las relaciones personales, el contexto social y otros factores.

¿Estas películas representan correctamente la adicción al sexo?

Las cinco películas abordan conflictos sexuales, pero no todas representan el mismo problema. Shame y Nymphomaniac muestran personajes que describen una pérdida de control y continúan sus conductas a pesar del daño que les provocan. Entre las piernas utiliza una terapia grupal como punto de partida para desarrollar un relato de suspenso.

Bella de día se ocupa principalmente de las fantasías, la insatisfacción matrimonial y el deseo femenino. Diario de una ninfómana mezcla la exploración sexual con relaciones violentas, prostitución y experiencias personales tomadas del libro de Valérie Tasso.

También es importante considerar que el cine suele aumentar o simplificar ciertos comportamientos para construir una historia. Una película puede ayudar a iniciar una conversación, pero no permite diagnosticar a una persona ni sustituye la evaluación de un profesional de la salud.

Posibles señales de una conducta sexual compulsiva

Una persona puede buscar ayuda profesional cuando identifica un patrón persistente como el siguiente:

Intenta reducir una conducta sexual, pero no logra mantener el cambio.

Dedica tanto tiempo a fantasías, encuentros o pornografía que descuida otras actividades.

Continúa con la conducta aunque le ocasione problemas familiares, laborales, económicos o de salud.

Utiliza el sexo de manera repetida para enfrentar ansiedad, tristeza, enojo o soledad.

Siente que sus impulsos controlan buena parte de sus decisiones.

Se expone continuamente a riesgos sin poder detener el patrón.

La vergüenza o la culpa no bastan para establecer un diagnóstico. La evaluación debe tomar en cuenta las consecuencias reales de la conducta, el contexto cultural y la capacidad de la persona para controlar sus actos. La Organización Mundial de la Salud explica que los trastornos mentales implican alteraciones clínicamente significativas acompañadas de angustia o dificultades importantes para realizar actividades cotidianas.

¿Cuándo es recomendable buscar ayuda?

Puede ser conveniente consultar a un especialista cuando una persona siente que no puede controlar sus impulsos sexuales, pone en riesgo su salud, descuida responsabilidades o continúa repitiendo conductas que le ocasionan sufrimiento.

La atención puede incluir psicoterapia y tratamiento de otros problemas que aparezcan al mismo tiempo, como ansiedad, depresión, consumo de sustancias o experiencias de violencia. Cada caso requiere una evaluación individual y no debe establecerse a partir de la cantidad de parejas o de relaciones sexuales.

En México, una persona puede solicitar orientación en instituciones públicas de salud mental o acudir con profesionales acreditados en psicología, psiquiatría o sexología clínica. En una situación de violencia sexual, riesgo inmediato o posibilidad de hacerse daño, se debe buscar atención de emergencia.

Estas películas muestran que el deseo sexual puede relacionarse con el placer, la intimidad, el poder, la culpa, el dolor y las relaciones personales. También permiten discutir cómo han cambiado las palabras utilizadas para hablar de estas conductas y por qué una vida sexual activa no debe confundirse automáticamente con un trastorno.

Preguntas frecuentes sobre la adicción al sexo

¿La ninfomanía es exclusiva de las mujeres?

“Ninfomanía” se utilizaba para referirse a las mujeres, mientras que “satiriasis” se aplicaba a los hombres. Actualmente no son diagnósticos reconocidos por la CIE-11. El trastorno de comportamiento sexual compulsivo puede presentarse en personas de cualquier sexo o género.

¿Masturbarse todos los días significa tener una adicción?

No. La frecuencia, por sí sola, no determina la existencia de un trastorno. Debe existir pérdida persistente de control y consecuencias importantes en la vida personal, laboral, familiar o social.

¿Ver pornografía significa tener una conducta sexual compulsiva?

No necesariamente. Puede convertirse en un problema cuando la persona no logra controlar su consumo, descuida otras actividades y continúa a pesar de sufrir consecuencias graves.

¿Cuál es la película más conocida sobre adicción al sexo?

Shame y Nymphomaniac se encuentran entre las películas más conocidas sobre el tema. La primera se concentra en la vida de un hombre aislado que pierde el control sobre sus hábitos, mientras que la segunda presenta el extenso relato sexual de una mujer que se define como ninfómana.

¿“Bella de día” trata sobre adicción al sexo?

No de manera directa. La película de Luis Buñuel habla principalmente sobre fantasías, deseo, insatisfacción matrimonial y la doble vida de su protagonista.