8 películas mexicanas de terror que revelan el trauma de nuestra historia.

Entre los 60 y 80, el cine mexicano encontró en el horror una forma de decir lo indecible. Carlos Enrique Taboada fue el poeta oscuro de esa era. Sus películas —como Hasta el viento tiene miedo y Veneno para las hadas— mezclaron lo gótico con lo cotidiano: internados femeninos, niñas con secretos y vientos que soplan donde nadie debería estar.



Si lo pensamos bien en esa época, en México el miedo no viene de un payaso asesino ni de un muñeco diabólico, o una niña maltratada con telequinesis, viene de contextos más culturales y folclóricos. Nuestro terror se construyó con símbolos: la penitencia, la culpa católica y los espíritus que no descansan. Dando como resultado una oscuridad que huele a incienso, tierra mojada y culpa ancestral. No es solo miedo: es identidad, ideología, trauma colectivo y tradición metida bajo la piel.

Más tarde, en los 80 y 90´s el terror se volvió más sucio, popular y trataba de competir o imitar a los hits americanos.Y con la llegada del VHS, llegaron las copias pirata y las cintas de culto como Vacaciones de terror, con Pedro Fernández enfrentando a una muñeca maldita que traumatizó a toda una generación.

Cuando trabajaba en medios culturales y cubría estrenos de cine, recuerdo ver cómo la gente se reía y tapaba los ojos al mismo tiempo. Esa mezcla entre miedo y risa nerviosa es, probablemente, el ADN más puro del terror mexicano. En esta ocasión, te presentamos un top de 8 películas mexicanas de terror imperdibles.

1. Alucarda, la hija de las tinieblas (1978)

Dirigida por el visionario Juan López Moctezuma, Alucarda es una joya cinematográfica mexicana que trasciende el género de terror tradicional. La película es una orgía visual de erotismo, satanismo y blasfemia sin censura. Pocos saben que su nombre es un guiño a Drácula, reflejando su inspiración literaria en Carmilla y Justine.

Obras clave del horror gótico que exploran temas como, el vampirismo, el lesbianismo y los vicios. Esta transgresora mezcla de posesión y crítica religiosa explica por qué el cine de horror nacional siempre fue valientemente subversivo y duramente oprimido. Sin duda alguna un buen título para comenzar este top de películas mexicanas de terror.

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí : Alucarda, la hija de las tinieblas

2. Hasta el viento tiene miedo (1968)

Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada, demostró que el miedo más profundo es invisible y psicológico. Taboada eleva el terror optando por una elegante ambientación y encuadres que generan una sensación de que algo anda mal en vez de escenas sangrientas o brutales, sus escenarios: Cómo el internado o la torre prohibida le dan un toque gótico a la cinta y explota como recursos a la sugestión y la atmosfera. Taboada sabía que el verdadero miedo es el que no se ve, la cinta es tan elegante como aterradora. Y su remake solo confirmó una cosa: la versión original sigue siendo imbatible

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí: Hasta el viento tiene miedo

3.Vacaciones de terror (1989)

Vacaciones de Terror se cimentó como un fenómeno de culto gracias a su ingenuidad siniestra y su estética ochentera que en esos tiempos era marcada por las películas de Serie B. Algo que caracteriza a este tipo de cintas siempre es el balance entere el absurdo y el terror .

Y es que tan solo imaginar a el actor Pedrito Fernandez pelear con un muñeco poseído en una película proto-poltergeist es de risa y miedo, formula que aquí funciona muy bien, sintiendo la trama como si de una pesadilla infantil se tratara, la película se convirtió en un trauma generacional que resonó con la audiencia mexicana. Su éxito inesperado, más allá de la crítica, prueba que el timing perfecto crea clásicos que trascienden toda lógica (fuente).

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí: Vacaciones del terror

4.Tenemos la carne (2016)

Dirigida por Emiliano Rocha Minter, Tenemos la Carne es un viaje psicodélico que explora los límites del deseo, la locura y el canibalismo. La cinta nos lleva a lugares oscuros, genera repulsión y fascinación artística a partes iguales. Esta pesadilla cruda y desbordada se desarrolla en un México postapocalíptico, donde la moral se desvanece ante la supervivencia y el incesto. Esta película no se basa en el terror paranormal, si no en uno más crudo, el horror de lo que puede ser capaz una humanidad en crisis, sin duda una película transgresora y que formará parte de los futuros cultos de horror mexicano.

Para ver la película completa, haz click aquí: Tenemos la carne

5.Veneno para las hadas (1986)

¿Qué pasaría si un juego de niños se volviera peligrosamente real? Veneno para las Hadas, otra obra maestra de Carlos Enrique Taboada, explora un terror íntimo: el abandono, la manipulación y la inocencia corrompida. La película parte de la inocencia de dos niñas jugando a ser brujas para llevar la historia a un rincón más oscuro y escalofriante mente perverso. La reflexión del filme es mostrarnos la maldad en todas las cosas, incluso en las que se ven más tiernas.

Para ver la película completa, haz click aquí: Veneno para las hadas

6.Kilómetro 31 (2007)

Aquí, salimos de nuevo de la psique para pasar a terrenos más folclóricos, pero reinventados. Rigoberto Castañeda se inspira en el mito urbano del km 31, ubicado en la carretera México-Toluca, donde quien pasa por ahi afirma sentir una atmósfera siniestra, e incluso presenciar la aparición de un niño que, cuenta el mito fue ahogado por su madre y ahora busca venganza, y lo readapta en la modernidad de la era digital. Kilómetro 31 mezcla el terror sobrenatural con una estética moderna. Una de las películas que abrieron la corriente de terror cinematográfico contemporáneo en México.

7.Belzebuth (2017)

Si eres fan de los thrillers policiacos como «seven» o «True Detective» y las películas de terror clásicas que abordan temas de posesiones como «el exorcista» o «stigmata«, entonces Belzebuth es una película hecha para ti. Dirigida por Emilio Portes, Belzebuth arranca con una investigación policial que explora las causas de eventos violentos en México, para dar un giro de tuerca y llevar lo detectivesco a una trama más críptica y demoniaca.



Más que una historia de posesiones, la película sirve como una metáfora del horror social: la violencia que nos rodea se convierte en una forma de demonio. Con momentos realmente brutales, personajes perturbadores y escenas aterradoras Portes logra algo difícil:una película que combine lo social, con el entretenimiento de manera homogénea.

8.La Llorona (1960)

Por ultimo pero no menos importante, para el final de este top de 8 películas mexicanas de terror dejamos un remake de una de las leyendas folclóricas más famosas de México, no solo por la aterradora figura que aparece por todos los cuerpos de agua de México en busca de sus hijos, si no por su historia detrás y ser uno de esos relatos que surgió en la época colonial. En los 60´s René Cardona filmó a «La llorona» con un tono clásico, pero su historia sigue escalofriando. la película nos muestra a través de la llorona no solo a una mujer que llora sino que a la encarnación fantasmagórica del arrepentimiento, la ira y la culpa.

El precio del terror en México, nuevos reflejos y el futuro del género

Al final, el género del terror en México ha pasado por diferentes estilos, desde la adaptación de leyendas urbanas, hasta ser ocupado como una manera de revelarse contra valores tradicionales. Demostrando que en México el género no solo espanta: también molesta, cuestiona y perturba.

El costo de producir estas historías ha sido y sigue siendo alto ya que muchas de estas cintas fueron censuradas por la iglesia o por instituciones que temían su crítica velada. Como ejemplos Alucarda fue acusada de “blasfema”, Tenemos la carne fue vetada en salas comerciales, y Veneno para las hadas casi no se estrena por su “mensaje perturbador”.

Pero justo ahí está su poder: el terror en México no es evasión, es confrontación. Es un espejo que nos obliga a mirar lo que no queremos ver: nuestra fe, nuestra violencia y nuestra culpa. Actualmente aunque actuando desde las sombras y el subsuelo, el nuevo terror mexicano ya no necesita fantasmas para dar miedo.

Lo hacen los feminicidios, las desapariciones y la violencia que parece sobrenatural de tan real. Yo particularmente podría decir que por los recientes trabajos de directores jovenes mexicanos como Issa López (Tigers Are Not Afraid) o Michelle Garza Cervera (Huesera) el terror mexa continua creciendo pero una vez más, con perspectiva social y de género, sin perder su filo estético.



