Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Dónde ver gratis Begotten, la película de culto en blanco y negro
CINE

Dónde ver gratis Begotten, la película de culto en blanco y negro

29
oct2025

Estrenada en 1990, Begotten, la película de culto, dirigida, escrita y producida por E. Elias Merhige, es mucho más que una simple cinta de horror: es una experiencia visceral, un poema alegórico y una de las obras más difíciles de clasificar en la historia del cine. Con un presupuesto minúsculo y un compromiso artístico inquebrantable, Merhige concibió un largometraje mudo, en blanco y negro, que narra una versión sombría y brutal del mito de la creación.

La reputación de Begotten, la película de culto, se ha cimentado precisamente en su rechazo a las convenciones narrativas, convirtiéndola en un hito indispensable para los amantes del cine experimental y el body horror conceptual.

Lo que define a Begotten, es su estética visual radical, la cual la diferencia de cualquier otra producción. El director Merhige no utilizó técnicas convencionales. Para lograr su aspecto granulado, desfigurado y de alto contraste, sometió cada fotograma a un exhaustivo proceso de postproducción manual que, según se reporta, tomaba hasta diez horas por minuto de metraje.

El resultado es una imagen que parece haber sido hallada en las profundidades de un archivo olvidado: sin grises, compuesta solo de negros absolutos y blancos fantasmales, simulando una película quemada o una impresión de radiografía. Esta «fotografía de lo ausente» obliga al espectador a rellenar los detalles con su propia mente, potenciando la sugestión y el horror que caracterizan a Begotten, la película de culto.

Las mejores películas de terror de culto según Taschen
dónde ver gratis Begotten

Una trilogía sin diálogos: El mito oscuro de Begotten

La narrativa de Begotten, la película de culto, es esotérica y no contiene diálogos, funcionando como una pieza de performance fílmica. La trama se divide en capítulos y se entiende a través de los títulos en los créditos: «Dios suicidándose», «Madre Tierra» e «Hijo de la Tierra – Carne y Hueso«.

  1. El suicidio de Dios: La película comienza con una figura, Dios, que se auto-inmola brutalmente en un entorno desolado, convulsionando hasta morir.
  2. El nacimiento: De las sábanas manchadas de sangre emerge la Madre Tierra, quien impregna su cuerpo con el semen del cuerpo sin vida, dando a luz al Hijo de la Tierra – Carne y Hueso.
  3. El sufrimiento y renacimiento: El Hijo es sometido a un tormento incesante por un grupo de nómadas sin rostro. Eventualmente, la Madre Tierra también es torturada y asesinada. El filme culmina con los nómadas enterrando los restos, de donde brotan flores y campos fértiles, sugiriendo un ciclo continuo de muerte, sufrimiento y renovación cósmica. Este ciclo alegórico es la esencia de Begotten, la película de culto, y continuaría en su secuela temática, Din of Celestial Birds.
TE PRESENTAMOS LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE CULTO

Un Legado imborrable y la influencia en la cultura pop

La extrema dificultad de su visionado no impidió que Begotten, la película de culto, consiguiera el estatus de leyenda. La crítica Susan Sontag la catalogó como «una de las 10 películas más importantes de la época moderna». Aunque no está concebida como terror tradicional, la atmósfera opresiva, el sonido ambiental minimalista y las imágenes explícitas de sufrimiento la hacen profundamente inquietante, resonando con el horror cósmico que desafía la comprensión humana.

Su influencia se puede rastrear en vídeos musicales y en la estética de ciertas producciones de horror independiente. Hoy, Begotten, la película de culto, sigue siendo la prueba de fuego para los cinéfilos que buscan los límites del arte y el horror. Puedes verla de forma gratuita aquí.

Relacionados

Etiquetas
BegottenCINEcine de cultocine de terror
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

M. C. Escher: el artista que alcanzó la fama sin demasiadas ganas
Anterior
M. C. Escher: el artista que alcanzó la fama sin demasiadas ganas

MÁS CONTENIDO

Terror botánico y fúngico en el cine: descubre las seis mejores piezas

Terror botánico y fúngico en el cine: descubre las seis mejores piezas
Animes feministas que desafían estereotipos

Animes feministas que desafían estereotipos
Dónde y cuándo ver el documental Sex Panchitos, gratis

Dónde y cuándo ver el documental Sex Panchitos, gratis
Jim Jarmusch: Un Icono del Cine y la Música Independiente

Jim Jarmusch: Un Icono del Cine y la Música Independiente
Top 8 animes para Halloween: terror que perturba más allá de los sentidos

Top 8 animes para Halloween: terror que perturba más allá de los sentidos
Mira el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro por $40 pesos

Mira el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro por $40 pesos
Dónde ver gratis «Dead Hands Dig Deep» el crudo documental de Edwin Borsheim

Dónde ver gratis «Dead Hands Dig Deep» el crudo documental de Edwin Borsheim
Top 8 de las mejores películas de terror dirigidas por mujeres

Top 8 de las mejores películas de terror dirigidas por mujeres
Cortos de animación psicodélica: Un delirante viaje entre colores y la profundidad del ser

Cortos de animación psicodélica: Un delirante viaje entre colores y la profundidad del ser
The Viper Room: La oscura historia del famoso bar que perteneció a Johnny Depp

The Viper Room: La oscura historia del famoso bar que perteneció a Johnny Depp