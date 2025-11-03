Cosa Rara: Animación que transforma la fe mexicana en terror analógico

El animador y diseñador gráfico conocido como Cosa Rara, creador de Retablitos, ha conquistado las redes sociales con una propuesta única que fusiona el arte popular mexicano con la estética del horror analógico. Su serie de animaciones cortas, los «Retablitos», toma como base los exvotos tradicionales —piezas de arte devocional que narran milagros y salvaciones— y los subversivos en cuentos de condena y pesadilla.

Este concepto, que toca una fibra sensible del folclore mexicano, ha convertido a Cosa Rara, creador de Retablitos, en un referente del terror animado que no busca el susto fácil, sino la inquietud estética y cultural.

El origen inquietante: Del exvoto a la animación de terror

La idea de este proyecto nació de una cercanía infantil con la tradición. Cosa Rara, creador de Retablitos, explica que al vivir cerca de la Basílica de Guadalupe, los exvotos siempre le transmitieron una «sensación inquietante» a pesar de su finalidad devocional. «Muchos retratan situaciones muy intensas… accidentes graves, enfermedades, adicciones, todo tipo de historias trágicas que a pesar de tener un final feliz, se representaban de una manera muy cruda aunque realista«, comenta.

La chispa creativa se encendió al descubrir exvotos que narraban sucesos paranormales. «A partir de ahí nació la idea de ‘Retablitos’, la cual es mi forma de reinterpretar esa tradición y revivir estas fascinantes historias con medios modernos«, detalla Cosa Rara, quien busca explorar y compartir ese folclore mexicano lleno de misterio.

La estética de la suciedad: terror analógico y VHS

La identidad visual del proyecto es tan poderosa como su concepto. Cosa Rara, creador de Retablitos, basa su estilo en la estética retro, utilizando fallos, parpadeos y texturas sucias propias del terror analógico y de las cintas VHS de los años noventa. «Siempre me ha parecido que una imagen dañada… puede causar más miedo que una imagen digital impecable«, asegura.

Esta imperfección visual genera una sensación de nostalgia aterradora que conecta incluso con quienes no vivieron la era analógica. El animador trabaja solo en el proyecto, encargándose personalmente «desde la animación y el sonido hasta la composición visual«, lo que permite un control total sobre esa atmósfera de «grabación perdida que logró sobrevivir al paso del tiempo«.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

El proceso creativo: narrativa, sonido y supervivencia viral

El proceso de un «Retablito» comienza con la revisión de exvotos reales que impacten por su temática «bizarra o tenebrosa». Cosa Rara, afirma que conserva la esencia del relato original, pero agrega elementos visuales para «enfatizar la parte tenebrosa». Un ejemplo de esta amplificación se ve en un episodio sobre un campesino perseguido por un cerdo gigante, donde animó una vista frontal «corriendo hacia la cámara, para que el espectador se pueda imaginar esa amenaza de forma más directa».

En la fugaz realidad de las redes sociales, el mayor desafío técnico es «encontrar maneras de como atrapar visualmente la atención del público desde los primeros segundos». Por ello, el diseñador juega intensamente con el sonido y la imagen para «mantener el suspenso sin aburrir», asegurando que el espectador permanezca en la historia.

La reacción del público, mayoritariamente mexicano, ha sido sumamente positiva. La gente se conecta con el folclore y, sorprendentemente, con las propias experiencias sobrenaturales que ven reflejadas. «Algo que me sigue sorprendiendo es que muchas personas comparten sus propias experiencias«, afirma, comparando la serie con los relatos de «La Mano Peluda» o los podcasts de terror. Al no ridiculizar la devoción, el proyecto logra ser disfrutado por creyentes y no creyentes.

De hecho, Cosa Rara, creador de Retablitos, ya planea expandir su visión del terror mexicano. Ha iniciado una nueva serie animando leyendas tradicionales del CONAFE, un acervo que «prácticamente no existe» en el campo de la animación, asegurando que el folclore del terror mexicano tiene un futuro brillante en el universo digital.