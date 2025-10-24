Cómo acceder de forma gratuita a la exposición de Soy Frankelda

La exposición de Soy Frankelda ha llegado a la Galería de la Cineteca Nacional, marcando un hito en la historia cultural de México. Esta muestra, titulada «Frankelda: Creación y Pesadillas«, celebra el estreno de Soy Frankelda, la primera película mexicana de larga duración realizada íntegramente en la técnica stop-motion.

El universo de la misteriosa escritora fantasma ha sido aclamado por su calidad artística y técnica, con figuras como Guillermo del Toro hablando y destacando que la cinta «abre una puerta al futuro del stop motion en México«. La exhibición, que estará abierta al público hasta enero de 2026, ofrece una mirada inmersiva al talento de Cinema Fantasma y, lo más importante para el público, ofrece una forma sencilla de acceder de manera gratuita.

La Arquitectura de los Sustos: Un Universo Artesanal en la Exposición de Soy Frankelda

La exposición de Soy Frankelda no es una simple colección de objetos; es un recorrido exhaustivo por el minucioso proceso creativo que dio vida a la película dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz. La producción, que tardó años en realizarse cuadro por cuadro, ha dejado un acervo artístico monumental que ahora se exhibe en la Galería de la Cineteca Nacional México.

La muestra, que abarca más de 850 metros cuadrados, es un deleite visual para cualquier fanático de la animación y la artesanía. El visitante puede apreciar en detalle la complejidad del arte stop-motion a través de piezas originales usadas en el rodaje. En total, la exposición de Soy Frankelda reúne:

Más de 120 marionetas y personajes originales, cada uno con múltiples expresiones para permitir el movimiento cuadro por cuadro.

originales, cada uno con múltiples expresiones para permitir el movimiento cuadro por cuadro. Cerca de 20 maquetas y sets originales que recrean los escenarios de la película con un nivel de detalle artesanal asombroso.

que recrean los escenarios de la película con un nivel de detalle artesanal asombroso. Arte conceptual, bocetos y storyboards que revelan la meticulosa planeación detrás de cada escena, ofreciendo una visión del proceso creativo.

Este nivel de detalle y la exhibición de las piezas originales consolidan a la exposición de Soy Frankelda como un recurso de alta autoridad sobre la técnica del stop-motion en México.

Acceso Inteligente: Cómo Visitar la Exposición de Soy Frankelda de Forma Gratuita

Aunque el acceso a la Galería de la Cineteca Nacional tiene un costo general, existe un método directo y simple para obtener la entrada gratuita a la exposición de Soy Frankelda, incentivando al público a disfrutar la experiencia completa del cine mexicano.

El costo de la entrada a la exhibición es de $50 MXN (adultos) y $35 MXN (niños). Sin embargo, la entrada se vuelve completamente gratuita si el visitante presenta su boleto de la película Soy Frankelda que haya sido vista en cualquiera de las sedes de la Cineteca Nacional. Esta estrategia no solo es un gran incentivo económico, sino que promueve el consumo de la película que la exposición celebra.

La película Soy Frankelda se estrenó en cines nacionales el 23 de octubre. La exposición, ubicada en la Cineteca Nacional (Av. México-Coyoacán 398, Xoco), está disponible de martes a domingo en un horario amplio de 11:00 a 20:00 horas.

El Legado de Frankelda y el Stop-Motion Mexicano

La importancia de la exposición de Soy Frankelda trasciende la taquilla. Este filme, que inició como una serie exitosa en 2021, representa el compromiso del estudio Cinema Fantasma con la animación artesanal en un mundo dominado por la animación digital. La cinta, que combina terror, humor y fantasía, ya ha sido proyectada en festivales internacionales, antes de su estreno comercial. Al visitar la exposición de Soy Frankelda, el público no solo se divierte, sino que también apoya una producción que está marcando un antes y un después en la cinematografía nacional.