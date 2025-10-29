Soy Frankelda: Cómo inscribirse al curso de stop motion de Cinema Fantasma

Los cineastas mexicanos Roy y Arturo Ambriz, pilares de la animación stop-motion en Latinoamérica y mentes maestras detrás del universo de Frankelda, han anunciado la apertura de inscripciones para el curso stop motion Cinema Fantasma. Este programa se presenta como una oportunidad crucial para la nueva generación de artistas que buscan dominar la compleja disciplina de la animación cuadro a cuadro.

El curso stop motion Cinema Fantasma, se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, ofreciendo dos jornadas de inmersión total con la experiencia de sus creadores.

El anuncio del curso, realizado a través de su plataforma educativa y sus redes sociales, llega en un momento de gran relevancia para el estudio tras el éxito de su más reciente largometraje. Los hermanos Ambriz han decidido compartir su metodología, transformando la experiencia de producir una película de gran envergadura con recursos limitados en un plan de estudios práctico y accesible.

Si estás buscando formación especializada en esta técnica, el curso stop motion Cinema Fantasma es la opción ideal, diseñado bajo la premisa de ser «una experiencia honesta, práctica e inspiradora para quienes sueñan con contar historias con marionetas».

El largometraje como manual de producción en el curso stop motion Cinema Fantasma

El corazón del Curso Intensivo en Dirección de Stop-Motion es el largometraje de éxito taquillero ‘Soy Frankelda’, que servirá como un caso de estudio detallado y vivencial. A lo largo de las sesiones, los directores analizarán a fondo las decisiones fundamentales que se tomaron en cada etapa de la producción, desde la conceptualización hasta la post-producción.

Esta inmersión profunda distingue al curso stop motion Cinema Fantasma de otras ofertas educativas. Los participantes tendrán la oportunidad de desmenuzar las complejas decisiones artísticas y narrativas que dieron forma al universo de la película, así como comprender las estrategias específicas de producción que permitieron sortear los retos inherentes a la técnica del stop-motion.

El objetivo principal de este análisis es demostrar cómo se puede dirigir un proyecto ambicioso sin sacrificar la visión creativa, incluso cuando se opera con restricciones significativas. Aprender directamente de los Ambriz en este curso stop motion Cinema Fantasma garantiza un conocimiento práctico e invaluable.

Dominando el ingenio latinoamericano

Una de las propuestas de valor más distintivas del programa es su profundo enfoque en la creatividad con ingenio. Roy y Arturo Ambriz enfatizan cómo el «enfoque latinoamericano, basado en la inventiva, la colaboración y el ingenio artesanal, puede convertir lo imposible en cine».

Este pilar busca empoderar a los estudiantes para que vean las limitaciones no como obstáculos, sino como catalizadores de soluciones creativas y únicas, un sello distintivo del estudio que ahora se comparte en el curso stop motion Cinema Fantasma.

El temario promete una formación integral, enseñando a los futuros directores a: construir una visión autoral sólida; liderar y dirigir eficientemente equipos multidisciplinarios; resolver los desafíos logísticos que son específicos y constantes en el stop-motion; y, finalmente, cómo transformar la escasez de recursos en una ventaja artística.

Este conocimiento es vital para cualquier director, animador, diseñador, cineasta o artista creativo que busque desarrollar sus ideas en cortos, pilotos o series de stop-motion con una visión profesional y trascendente, por lo que inscribirse al curso stop motion Cinema Fantasma es un paso crucial.

Modalidades y acceso al curso stop motion Cinema Fantasma

El curso intensivo se llevará a cabo durante dos días completos, el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con un horario intensivo de 9:00 a 18:00 horas (horario de la Ciudad de México).

El programa se ofrece en dos modalidades para garantizar la accesibilidad. La modalidad presencial se realizará en las instalaciones de Cinema Fantasma en la Ciudad de México, con un costo de $4,499 pesos mexicanos. Esta opción incluye beneficios exclusivos como un tour por el estudio y un diploma físico.

Para el público internacional o aquellos que prefieran la distancia, la modalidad online se impartirá vía Zoom, con un costo de $1,799 pesos mexicanos, e incluye un diploma digital. Asegura tu lugar en el curso stop motion Cinema Fantasma cuanto antes.

