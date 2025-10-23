Ciclo de cine gratuito en Tepito con baile incluido

La Ciudad de México se prepara para una fiesta de baile, identidad y memoria popular. Cinema Tepito, un proyecto independiente de exhibición de cine mexicano , en colaboración con el Cineclub Comuna Warrior , presenta el esperado Ciclo de Cine: “Pa’ raspar la chancla”.

Este ciclo temático es una celebración de la música y el baile , invitando al público a «mover el cuerpo y el corazón» con historias que giran en torno a ritmos que han marcado a generaciones. Las proyecciones se llevarán a cabo los sábados a las 19:30 horas en el Foro Martes de Arte en Tepito , y la entrada es libre. El ciclo inicia el 25 de octubre y culmina el 20 de diciembre.

Programación estrella del Ciclo de Cine: “Pa’ raspar la chancla”

El ciclo, que busca recuperar el espacio público como territorio cultural y deselitizar el acceso al cine , ofrece una curaduría robusta de documentales y películas de ficción que exploran la cultura popular mexicana y global a través del ritmo:

25 de octubre – Función Inaugural: Sex panchitos : Este documental de 120 minutos, dirigido por Gustavo Gamou , retrata a tres miembros de la legendaria pandilla Los Panchitos . La función contará con la presencia de integrantes de la pandilla.

: Este documental de 120 minutos, dirigido por , retrata a tres miembros de la legendaria pandilla . La función contará con la presencia de integrantes de la pandilla. 8 de noviembre: Enter the Breaking: La historia de The Other Side Crew : Dirigido por PRDCTNSHT , Other Side Crew y Boogie master , este documental de 77 minutos se centra en uno de los colectivos de breaking más representativos de México . El filme narra cómo el baile callejero se convirtió en refugio y forma de vida para sus integrantes, oriundos de Ecatepec.

: Dirigido por , y , este documental de 77 minutos se centra en uno de los colectivos de breaking más representativos de . El filme narra cómo el baile callejero se convirtió en refugio y forma de vida para sus integrantes, oriundos de Ecatepec. 15 de noviembre: Carnalismo : Este documental de 66 minutos dirigido por José Luis Cano es un retrato de una comunidad ciclista y cumbiera que construye la hermandad en los barrios populares. La proyección se realiza en el marco del V Encuentro de Cultura Chicana .

: Este documental de 66 minutos dirigido por es un retrato de una comunidad ciclista y cumbiera que construye la hermandad en los barrios populares. La proyección se realiza en el marco del . 22 de noviembre: Bellas de noche : Dirigido por M aría José Cuevas , este aclamado documental (92 minutos) ofrece un retrato íntimo de cinco mujeres que enfrentan el paso del tiempo tras los ecos de la fama. La función contará con la presencia de la directora.

: Dirigido por M , este aclamado documental (92 minutos) ofrece un retrato íntimo de cinco mujeres que enfrentan el paso del tiempo tras los ecos de la fama. La función contará con la presencia de la directora. 29 de noviembre: Ya no estoy aquí : La multipremiada película de ficción de Fernando Frías (106 minutos) retrata a una generación que encuentra en el baile (la cumbia rebajada) una forma de identidad y resistencia.

: La multipremiada película de ficción de (106 minutos) retrata a una generación que encuentra en el baile (la cumbia rebajada) una forma de identidad y resistencia. 6 de diciembre – Función Doble Sonidera: Se proyectarán Las sonideras: Resistir para existir (Dir. Claudia Hernandez ) y Yo no soy guapo (Dir. Joyce García ) , ofreciendo una mirada a la cultura sonidera desde Tepito y La Merced. La función incluye un toquín de Las Musas Sonideras .

Se proyectarán (Dir. ) y (Dir. ) , ofreciendo una mirada a la cultura sonidera desde Tepito y La Merced. La función incluye un toquín de . 13 de diciembre – Función Doble Salsa: Se proyectarán el corto ¡Salsa! (Dir. Antonina Kerguelen ) y el documental La Salsa Vive (Dir. Juan Carvajal ). La Salsa Vive recorre las raíces de la salsa en Nueva York y su transformación en Cali , con la participación de leyendas como Rubén Blades y Grupo Niche .

Se proyectarán el corto (Dir. ) y el documental (Dir. ). La Salsa Vive recorre las raíces de la salsa en y su transformación en , con la participación de leyendas como y . 20 de diciembre – Clausura: Danzón : El ciclo cerrará con el clásico del cine mexicano , dirigido por María Novaro, que celebra el baile como un acto de deseo y libertad. La clausura contará con la presencia de la directora.

El Foro Martes de Arte: Sede y Corazón del Ciclo de Cine: “Pa’ raspar la chancla”

El Ciclo de Cine: “Pa’ raspar la chancla” tiene su sede en el Foro Martes de Arte en Tepito, un espacio independiente consolidado como uno de los centros culturales más vibrantes del «barrio bravo». Este foro se dedica a recuperar el espacio público como territorio cultural , articulando actividades como teatro, música y festivales. La sede se encuentra en Eje 1 Ote. 116, Col. Morelos, Cuauhtémoc, CDMX, a pocos pasos del Metro Tepito (Línea B).

ElCiclo de Cine: “Pa’ raspar la chancla” no es solo una serie de proyecciones; es un homenaje al baile como «territorio de libertad, comunidad y memoria popular». La colaboración entre Cinema Tepito y el Cineclub Comuna Warrior garantiza que las historias proyectadas generarán diálogos abiertos con la comunidad , reafirmando el cine como una herramienta de resistencia y organización en el corazón de la CDMX. Con entrada libre y una cartelera excepcional, se convierte en un evento imperdible que fortalece el tejido social del barrio.