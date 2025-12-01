Asiste a este ciclo de cine de Guillermo del Toro… ¡gratis!

El panorama cultural de la Ciudad de México se enciende con una explosión de fantasía gótica: la proyección del cine de Guillermo del Toro gratis. Este evento ha generado una enorme expectación al ofrecer un recorrido exhaustivo por la obra del cineasta ganador del Oscar.

Se trata de una curaduría que celebra su poética única, su fascinación por los monstruos y su habilidad para fusionar la fantasía con la realidad social. Guillermo del Toro, que se ha consolidado como un «Rey Midas» del género fantástico, es una de las voces más queridas por el público mexicano.

Este cine de Guillermo del Toro gratis se convierte en la cita obligada para adentrarse en el Gabinete de Curiosidades del director sin costo alguno, celebrando su visión artística más allá de las taquillas.

Sede, accesibilidad y relevancia del cine de Guillermo del Toro

Para asegurar la máxima accesibilidad para el público capitalino, el cine de Guillermo del Toro gratis se llevará a cabo en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la zona de Lindavista (Alcaldía Gustavo A. Madero).

Esta sede es clave para descentralizar la cultura y llevar el cine de autor a un amplio sector de la CDMX. La entrada es completamente gratuita en todas las funciones y el ciclo comienza hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, extendiéndose a lo largo de casi todo el mes, hasta el día 19.

Las proyecciones se realizarán diariamente con dos funciones clave: a las 12:00 y 17:00 horas. La masiva convocatoria esperada para ver el cine de Guillermo del Toro gratis lo posiciona como un fenómeno cultural de fin de año en la capital.

Programación y horarios

La programación del cine de Guillermo del Toro gratis es de alto impacto, abarcando todas las etapas creativas del director, desde sus inicios hasta sus producciones más recientes. Las cintas y episodios de la serie se proyectarán en dos funciones diarias para que nadie se quede fuera:

Lunes 1 de diciembre: El Callejón de las Almas Perdidas

El Callejón de las Almas Perdidas Martes 2 de diciembre: Pinocho

Pinocho Miércoles 3 de diciembre: El Laberinto del Fauno

El Laberinto del Fauno Jueves 4 de diciembre: La forma del agua

La forma del agua Viernes 5 de diciembre: Frankenstein (2025)

Frankenstein (2025) Lunes 15 al Jueves 18 de diciembre: El gabinete de las curiosidades (capítulos 1 a 8)

El gabinete de las curiosidades (capítulos 1 a 8) Viernes 19 de diciembre: El espinazo del diablo

La curaduría del cine de Guillermo del Toro gratis es de alto valor temático al incluir clásicos de culto como El espinazo del diablo y El Callejón de las Almas Perdidas. Además, la inclusión del reciente estreno de Frankenstein (2025) demuestra la actualidad de la selección.

La relevancia de este ciclo no es solo ver el arte, sino celebrar al cineasta mexicano que ha llevado su amor por los monstruos a las ligas de Hollywood, sin olvidar sus raíces. El cine de Guillermo del Toro gratis es, en última instancia, un acto de reafirmación cultural y un regalo a la audiencia que lo ha seguido a lo largo de su carrera.