GUILLERMO DEL TORO COMPARTE SUS PELÍCULAS FAVORITAS

¿Cuántas veces no hemos preguntado por películas y terminan por decepcionarnos las recomendaciones? Pues para ya no sufrir te traemos las cintas favoritas de alguien que sabe de cine, Guillermo del Toro. Obviamente el director de Shape of Water tiene toda la categoría y calidad para decirte qué filmes debes y tienes que ver.

Esta lista que armó IndieWire la componen 30 títulos que han marcado la vida de Del Toro y definieron su rumbo en el cine, además de otras que ha visto en su etapa como director galardonado con el Oscar y el Globo de Oro. Hay de todo tipo, desde las clásicas hollywoodenses hasta aquellas consideradas de culto.

Nos centraremos en las cintas que más marcaron la vida de Guillermo del Toro, hay de todas las décadas y estilos.

Una Ronda Más (2020)

La reciente ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera donde Mads Mikkelsen se emborracha en un experimento social como profesor, dejó una grata impresión en del Toro.

“Es extraordinario ver una película que te conmueve. El título en danés (Drunk) y el título en inglés (Another Round) son hermosos, uno habla sobre borracheras y el otro sobre que los personajes tendrán otra ronda en la vida. ¿Podemos embriagarnos con la vida?”.

Freaks (1932)

Un circo lleno de ‘fenómenos’, con personajes tullidos y enanos, donde uno de los últimos gana una fortuna y casualmente empieza a ser cortejado por la bella trapecista, que en realidad tiene un plan en conjunto con el Hércules del lugar para hacerse con el dinero.

“El filme está lleno de momentos icónicos de cine puro, horror pulp, carny noir y melodrama perverso. Fenómenos sigue siendo inclasificable después de muchas décadas”.

El Mandato de Otro Mundo (1944)

Una casa abandonada, un par de hermanos habitándola, y una nieta que se niega a ver ocupada la propiedad de su abuelo comandante, hacen que sucesos extraños tengan lugar en la vivienda.

“Me asustó cuando era joven, pero mi familia no pensó lo mismo ahora que se las mostré. Se utilizan los fantasmas de la misma forma en que yo los ocupo, hacer a los fantasmas personajes es muy difícil y El Mandato de Otro Mundo lo hace de manera hermosa”.

Ran (1985)

Inspirada en el Rey Lear, nos encontramos en el Japón medieval donde un poderoso señor decide abdicar y heredar sus tierras entre sus tres hijos, pero todo esto supone una cruenta guerra por quedarse con todo.

“Kurosawa es uno de los maestros esenciales y está bien representado por Ran, una de sus películas más operísticas, pesimistas y visualmente espectaculares. Es exuberante y elegante al mismo tiempo”.

Brazil (1985)

El deprimente y extraño universo futurista donde una mosca cambia el apellido de un guerrillero provocando que asesinen a la persona equivocada. A su vez, un hombre conoce a la mujer de sus sueños y la persigue con ayuda del guerrillero antes mencionado.

“Terry Gilliam es un tesoro viviente. La prueba de que nuestro mundo es más pobre puede encontrarse en esta obra maestra. El ‘mal gusto’ es una máxima declaración de independencia, el desencanto con la burguesía. Brazil sigue siendo una de las películas más importantes en mi vida”.

El Exorcista (1973)

Una niña sufre diversos problemas físicos y mentales, tras una serie de estudios sin resultado, la madre decide llamar a un sacerdote para comprender los sucesos paranormales que le suceden a su hija. El cura está convencido que lo suyo no es médico, si no demoníaco.

“Cuando era niño El Exorcista no me daba miedo, pero cuando me convertí en padre, me aterró por completo. Las películas cambian con tu edad, y entendí que en nuestro mundo el horror es demasiado humano. Tienes que temer a los vivos más que a los muertos.”

Ya No Estoy Aquí (2019)

Tras un enfrentamiento con el cartel de su localidad, un joven debe emigrar a otro país para sobrevivir. ¿Superará todos los estragos que se sufre al cambiar de residencia y enfrentarse a cientos de prejuicios? Regresar a casa siempre parece una mejor opción.

“La cinta ha tenido éxito porque retrata una realidad específica en un tiempo y espacio que ya no existe. Trata sobre el exilio, por ser particular se ha vuelto universal y puede conectar con todos”.

8 ½ (1963)

Remembranza de sucesos y personas importantes en la vida de un director de cine que se encuentra atravesando una crisis creativa y existencial.

“Hablar de cine a través del cine requiere una voz firme en su pasión y pureza. 8 1⁄2 habla tanto sobre la vida como sobre el arte, asegurándose de conectar ambos. Un retrato del narrador y su oficio: un poema lujurioso y voraz para el cine”.

Viridiana (1961)

Un viejo hidalgo español vive solo tras la muerte de esposa. Desolado y retirado de cualquier labor, recibe un día la visita de su sobrina, quien tiene un gran parecido con su difunta mujer. Luis Buñuel se basa en la novela Halma para esta cinta.

“Buñuel reencuentra su identidad como cineasta español y recupera el prestigio europeo para luego rodar películas en cualquier parte del mundo. Llegó en un momento en el que, creo, más lo necesitaba”.

Roma (2018)

La sirvienta de una familia de clase media alta narra los conflictos domésticos y las diferencias sociales de los años 70. Un homenaje a las mujeres que criaron al amigo de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón.

“Cuando vi la película por primera vez, le dije a Cuarón: ‘esta no es solo tu mejor película, es una de mis cinco películas favoritas de todos los tiempos. Pero no seas engreído: es el número cinco’. Nos dice cosas que recordamos, pero que nunca nos sucedieron. Las vivimos como experiencias”.

Los Buenos Muchachos (1990)

La mafia, los gangsters y un chico que decide dejar la escuela para convertirse en el chico de los recados y de ahí, ir subiendo en el organigrama de la organización criminal en Brooklyn.

“Una película que se puede ver sin cesar y que se mantiene fresca y sorprendente. Perfecta en todos los aspectos, detrás y delante de la cámara”.

Canoa: denuncia de un hecho vergonzoso (1976)

Cinco jóvenes de la Universidad Autónoma de Puebla emprenden un viaje para escalar el volcán La Malinche, el mal clima les impide realizar la proeza y deben refugiarse en San Miguel Canoa, un pueblo que termina confundiéndolos con unos radicales comunistas. Basada en hechos reales.

“Referente del cine mexicano. El guion es uno de los más brillantes jamás escritos. Formal y temáticamente, rompe con la censura, con la rigidez formal y con lo que el cine financiado por el Estado consideraba sancionable”.

Las películas anteriores fueron, de acuerdo a las propias palabras de Del Toro, tuvieron un mayor impacto en él. La lista la completan los siguientes títulos:

Bandidos en el Tiempo (1981)

Los Ojos Sin Rostro (1960)

Tiburón (1975)

Frankenstein (1931)

El Hombre que Sabía Demasiado (1956)

Tiempo Modernos (1936)

La Bella y la Bestia (1946)

Simplemente Sangre (1984)

La Chienne (1931)

El Más Allá (1964)

Avaricia (1924)

La Noche del Cazador (1955)

Vampyr (1932)

Historias de Fantasmas (2017)

Posesión Satánica (1961)

Nosferatu (1922)

Los Olvidados (1950)

El Séptimo Sello (1957)