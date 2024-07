Las 10 mejores películas de Dario Argento de todos los tiempos

Dario Argento es un director de cine de origen italiano. Reconocido por su contribución al género de terror y especialmente al subgénero del giallo. El también productor nació el 7 de septiembre de 1940 en Roma, Italia.

Entre sus filmes más destacados en sus más de cincuenta años de trayectoria, se encuentran «El pájaro de las plumas de cristal» (1970), la icono a cinta, «Suspiria» (1977) e «Inferno» (1980). Una filmografía que lo identifica por su estilo. El cual se caracteriza por el uso de colores vibrantes, composiciones visuales bastantes poderosas y el uso de imponentes bandas sonoras.

Acerca de los temas que aborda en sus películas, son tramas centrados en misteriosos asesinatos y violentos. Además, claro, de agregar los elementos exactos de suspenso, atmósfera gótica y horror psicológico. Argento comenzó su carrera como guionista en la década de 1960, colaborando con Sergio Leone en películas como «Hasta que llegó su hora» (1968). Sin embargo su debut como director llegó dos años más tarde. En 1970 con el thriller psicológico ya mencionado, «El pájaro de las plumas de cristal».

En las décadas siguientes, el cineasta continuó explorando diferentes géneros, incluyendo el terror sobrenatural con «Phenomena» (1985) y «Opera» (1987), y el thriller psicológico con «Two Evil Eyes» (1990) y «Trauma» (1993). Su obra se caracterizó por su constante evolución y experimentación, sin perder su toque distintivo.

Suspiria

Dirigida por el maestro del cine de terror Italiano, “Suspiria” sigue a una estudiante llamada Suzy Bannion, quien recibe una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de baile en Alemania, sin saber que está repleta de brujas que roban el talento y las vidas de las alumnas para mantener su poder.

Rojo Oscuro

“Rojo Oscuro” de 1975, es considerada una de las obras maestras del género giallo. Narra la historia de un pianista de jazz inglés, que vive en Roma y presencia el brutal asesinato de una mujer. El protagonista claramente traumatizado por lo que ha visto, decide investigar el crimen por su cuenta. Será con la ayuda de una médium, el pianista se adentra en un mundo de secretos y mentiras, donde nada es lo que parece.

Opera

“Opera” (conocida también como Terror en la ópera o El fantasma de la ópera) es una emblemática cinta de terror italiana de 1987 dirigida por Dario Argento. Es la última película de la trilogía de las «madres» de Argento, que comenzó con Suspiria (1977) e Inferno (1985).

Inferno

“Inferno”, también conocida fue estrenada en 1985, es la segunda entrega de la trilogía de las «madres» de Argento. La historia narra lo que le sucede a Rose Elliot, una joven poetisa, encuentra en una tienda de antigüedades un viejo diario escrito en latín por un arquitecto. En él se revela la existencia de las Tres Madres del Mal, unas brujas ancestrales que controlan el mundo.

El gato de las 9 colas

“El gato de las nueve colas (Il gatto a nove code)” es una película de suspenso y terror italiana de 1971 dirigida por Argento. Y protagonizada por James Franciscus, Karl Malden, Catherine Spaak y Horst Frank. Es la segunda película de la trilogía de los animales de Argento, que comenzó con “El pájaro de las plumas de cristal” (1970) y concluye con “4 moscas de terciopelo gris” (1971).

Tenebrae

“Tenebre” (1982), también conocida como Las tinieblas en algunos países, narra la historia de un famoso famoso escritor estadounidense, Sam Neill. Quien viaja a Roma para promocionar su nueva novela de terror, «Tenebrae». A su llegada, se encuentra con una serie de extraños personajes, incluyendo a un editor excéntrico, una bella actriz y un misterioso hombre encapuchado. Poco después, comienzan a ocurrir una serie de asesinatos brutales en la ciudad, y lo más inquietante es que todos ellos parecen estar basados en los crímenes descritos en la novela de Neill.

Phenomena

“Phenomena” se estrenó en 1985. Tras el paréntesis que supuso “Tenebrae”, esta cinta representa el regreso del italiano al terror sobrenatural de “Suspiria”. Película con la que comparte múltiples elementos estructurales y narrativos. Concebida como un siniestro cuento de hadas, “Phenomena” destaca por su trama, precursora del llamado thriller sobrenatural, y su perturbadora atmósfera onírica.

Trauma

”Trauma” contó con las actuaciones de Christopher Rydell, Asia Argento, Piper Laurie y Frederic Forrest por mencionar solo algunos. Narra la historia sobre Aura, una joven que sufre de anorexia nerviosa, escapa del hospital psiquiátrico donde está internada. En su huida, conoce a un hombre que parece dispuesto a ayudarla, pero pronto se da cuenta de que la ha engañado y la obliga a regresar con su familia.

La situación se complica cuando los padres de Aura son brutalmente asesinados en su casa. Traumatizada por la tragedia, Aura decide investigar por su cuenta por lo que ve envuelta en una oscura trama que involucra a un misterioso asesino en serie, secretos familiares y un pasado aterrador.

Los ojos del Diablo

”Los Ojos del Diablo”, fue coescrita y codirigida por Dario Argento y George A. Romero. Se trata de la adaptación, no acreditada, de dos cuentos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe: The Facts in the Case of M. Valdemar (1845) y The Black Cat (1843).