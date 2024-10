Elvira, reina de las tinieblas: el ícono pop del cine de terror

Elvira, Mistress of the Dark (Elvira, la reina de las tinieblas en español), es un personaje que trascendió la pantalla y se convirtió en ícono pop y de la cultura de terror. Seguro que aunque no hayas visto la película en su época, ubicas a aquella mujer con las características de una vampiresa. Cassandra Peterson en su faceta más oscura dio vida a la sensual y sarcástica presentadora de cine de terror.

Su personalidad irreverente y su sentido del humor la hicieron destacar en un género dominado por los clichés. Además de su manera de ser, lo que caracterizó a Elvira fue su imagen, incluso pasó a la historia del cine como un símbolo sexual. La reina de las tinieblas solía llevar el cabello negro con un extravagante peinado, maquillaje cargado, labios rojos y su elegante vestido largo con escote.

Cabe destacar que el personaje de Elvira como tal, fue diseñado y creado por la misma Cassandra Peterson. Todo comenzó cuando los productores del programa Fright Night, contactaron con Maila Nurmi (Vampira) para retomar el proyecto The Vampira Show. Sin embargo la actriz se negó y fue que abrieron un casting para la nueva presentadora.

Fue entonces que llegó Cassandra con una idea inspirada en Sharon Tate de El baile de los vampiros, la cual sufrió modificaciones hasta dar como resultado a la Elvira que conocemos. Esto no le gustó a la ex conductora Maila Nurmi quién demandó al programa por “copiar su estilo”, no obstante, el juicio falló en favor de Elvira, pues la imagen de Vampira a su vez tenía influencia de Morticia Addams.

Elvira, ‘La Reina de las Tinieblas’ (1988)

Después del show televisivo llegó Elvira, Mistress of the Dark, un filme estrenado en 1988, considerado de culto e imprescindible en el género de terror cómico. Es descrito como una mezcla perfecta entre terror y comedia. Pues la cinta logra equilibrar los elementos de terroríficos con diversos momentos hilarantes. Elvira hace referencias constantes a las películas de terror de los años 30 y 40, lo que la convierte en un homenaje a los orígenes del cine de terror clásico.

Acerca de la trama, esta sigue a Elvira, una conductora de televisión que viaja a Fallwell, Massachusetts, para reclamar una herencia. Se trata de una vieja mansión que le dejó su tía Morgana, por lo que quiere venderla y viajar a Las Vegas. Elvira llega al poblado, sin embargo con su estilo gótico y su sentido del humor negro, rápidamente se convierte en el centro de atención y causa revuelo entre los habitantes del lugar que resultan ser bastantes conservadores.

Elvira, la reina de las tinieblas se estrenó en el año de 1988 y fue dirigida por James Signorelli. Mientras que la trama quedó a cargo de John Paragon y Sam Egan. El elenco estuvo conformado por Kurt Fuller, Susan Kellerman, Daniel Greene, Jeff ConaWay, entre otros.

A pesar de no ser un gran éxito comercial en su momento, Elvira fue ganando un gran número de seguidores a lo largo de los años, colocándose en la cima de las películas de culto. El éxito de Elvira fue tal que el personaje hasta la fecha sigue siendo un fenómeno cultural. Después de la película la anfitriona de estilo gótico, tuvo apariciones en cómics, videojuegos, series animadas y programas de televisión.

Cassandra Peterson, la inmortal ‘Elvira’

Cassandra Peterson, es una actriz estadounidense y es principalmente reconocida por interpretar a la presentadora de terror estadounidense, Elvira, Mistress of the Dark. En la cadena de televisión de Los Angeles KHJ donde conducía Movie Macabre.

Antes de encarnar a la leyenda de la comedia de terror, la actriz fue cantante en una banda de una banda de rock en Italia y un encuentro con Federico Fellini la llevó un corto tiempo a Roma en 1972.

En 2006, Peterson dio a conocer sus intenciones de retirarse como Elvira y el 21 de septiembre de 2021, publicó sus memorias, Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of the Dark.