Destino Final 6 inicia grabaciones a 13 años de su último estreno

Destino Final no sólo ha brindado alegría y satisfacción a los entusiastas del género terror, si no también se convirtió en una sólida franquicia de New Line Cinema. La historia con el cliché de jóvenes escapando de tragedias se vuelve icónica y característica cuando más tarde, la muerte aparece en su vida para ejecutar sus vidas de formas sangrientas, y exageradas.

Desde la primera entrega, en 2000, Destino Final tomó un lugar especial en las cintas de terror contemporáneas, donde la fórmula de jóvenes en peligro que de inicio no conciben ser presas de maldiciones. Aunque ha sido criticada por la brutalidad de alguna de sus escenas, lo cierto es que cada entrega ha tenido éxitos que permiten que exista una siguiente.

A trece años de la quinta y última película estrenada, los rumores alrededor de Destino Final se hicieron presentes especulando incluso, el cierre de la franquicia de terror. Sin embargo, se ha confirmado que el guión ya se afinó y se iniciarán grabaciones de la que provisionalmente llamaron «Final Destination: Bloodlines» y corresponde a la película número seis.

El año pasado, específicamente en el mes de octubre, se supo que el guión de esta sexta entrega de Destino Final estaba tan avanzado que únicamente se requería que la huelga de guionistas y actores en Hollywood se resolviera para que el proyecto iniciara filmaciones. Ahora, a manera de actualización, el director de fotografía Christian Sebaldt compartió una foto que indica que el filme finalmente está preparándose para iniciar su rodaje.

Sebaldt ha trabajado en películas como Miedo.com, Resident Evil: Apocalipsis, Especies III y varios episodios de la exitosa serie Lucifer. En la mencionada fotografía, se alcanza a apreciar una hoja pegada que lo anuncia como director de fotografía del proyecto de Destino Final en lo que parece ser un set de grabación.

El duo compuesto por Zach Lipovsky y Adam B. Stein es la que comandará en la dirección la nueva entrega de Destino Final. Este par dirigió en 2018 el thriller de ciencia ficción llamado Freaks que fue estelarizado por Emile Hirsch y Bruce Dern. Además, Lipovsky es identificado por ser uno de los finalistas del reality show de cineastas producido por Steven Spielberg de 2007 llamado «On the lot».

Respecto a los avances sobre el reparto, el único confirmado es Tony Todd a quien recordamos por su excelsa participación en Candyman y que en esta ocasión, retomará su papel de William Bludworth, personaje que apareció en la primera película, lo cual, vuelve más interesante la película. De momento, no se tiene la certeza si Final Destination: Bloodlines será el título definitivo ni cuándo se podrá ver un adelanto de la misma.