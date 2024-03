La colaboración de David Byrne y Paramore por “El Día del Disco”

Los Talking Heads están más latentes que nunca, y es después del anuncio del relanzamiento de ‘Stop Making Sense‘ filmado por Jonathan Demme y que regresó a las pantallas tras 40 años de su lanzamiento con una versión restaurada. El nombre de la banda ha estado presente y activo en redes sociales donde David Byrne y Paramore anunciaron un trabajo colaborativo por demás colosal.

El Record Store Day (RSD) comenzó en Estados Unidos como la celebración una de las formas de comprar música que estaba desapareciendo: visitar tiendas de discos. Es un día en el que se recuerda y se hace honor a un formato de comercialización de la música del siglo XX y que se conmemora con festejos de distinta índole, tal como el próximo a estrenarse por la dupla de David Byrne y Paramore.

Esta conmemoración es el 20 de abril y justamente ese día, David Byrne y Paramore lanzaran un maxisingle que únicamente se venderá en las tiendas de discos participantes del Record Store Day. La cara A llevará la nueva versión del éxito «Hard Times» de la banda de Tennesse ejecutada por el vocalista y miembro fundador de The Talking Heads, Byrne. Por otro lado, la cara B contendrá la interpretación de Paramore de la célebre canción «Burning Down the House» de la banda surgida en 1975.

Por medio de un estado de la red social «X«, Byrne explicó: “Paramore me dijeron que su canción ‘Hard Times’ estaba inspirada en Talking Heads, así que la aprendí y grabé mi versión de su gran canción con una sección de viento. ¡Fue divertido!”

Por otro lado, la cantante de Paramore, Hayley Williams, habló al respecto de el homenaje devuelto en el mismo formato musical de Byrne y dijo: “Todo lo que voy a decir es que es una jodida locura. Es increíble. Es irreal.”

El Record Store Day cuenta con distintos embajadores y este año, Paramore fue elegido para representar ese papel confirmando su nuevo status como banda independiente. Además, lanzarán el álbum Re: This Is Why que estará disponible por primera vez en formato vinilo para combinar con la celebración. Por otro lado Talking Heads editaran oficialmente por primera vez la presentación radiofónica de 1977 para WCOZ.

No hay que olvidar que la versión de Paramore de la legendaria “Burning Down the House” apareció primeramente en la lista de canciones del próximo álbum tributo a Talking Heads de la productora A24 Music titulado “Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense”. Disco integrado por Miley Cyrus, Lorde, Girl In red, The National, Teezo Touchdown, Kevin Abstract, The Linda Lindas, BADBADNOTGOOD, Toro y Moi, Blondshell, DJ Tunez, Jean Dawson, Chicano Batman, Él Mató a Un Policía Motorizado y The Cavemen.