Billie Eilish hizo una serie de comentarios polémicos sobre su sexualidad

Esto, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, en donde Billie Eilish explico que quiere aportar a desestigmatizar este tema. Además confesó que la masturbación la ayudó a encontrar un amor que no había tenido por su cuerpo. También aseguró que quiere desestigmatizar cómo la sociedad trata a las mujeres que se sienten cómodas hablando de su sexualidad.

«Es un tema muy mal visto y creo que eso debería cambiar« Billie Eilish

Por si fuera poco la artista aseguro que el sexo es su tema de conversación favorito y que habla sobre ello en cualquier oportunidad que tiene. Si bien es cierto que la sociedad aún se siente incómoda con el hecho de que las mujeres se expresen abiertamente sobre su sexualidad es increíble que aún pase en estos tiempos donde la hipersexualización está a la orden del día.

Billie también se sinceró sobre cómo la masturbación la ayudó a aceptar sus inseguridades físicas resultado del transtorno dismórfico corporal. Este padecimiento es una enfermedad psiquiátrica que se manifiesta como una preocupación excesiva en la apariencia. Y deriva de una distorsión de la apariencia y genera sufrimiento que impide que pueda desenvolverse en el ámbito social, laboral y personal.

Entre las declaraciones más fuertes que hizo destaca la de su gusto por masturbarse frente al espejo: En parte porque hace calor, pero también me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo mismo y con mi cuerpo… mirarse en el espejo y pensar ‘Me veo muy bien en este momento’ es muy útil». Luego de estas palabras aseguró, a manera de broma, que debería tener un doctorado en masturbación.

Por si fuera poco dio más detalles sobre este placer tan cotidiano y dijo: “Puedes inventar la situación y asegurarte de lucir bien. Puedes hacer que la luz sea muy tenue, puedes estar con un atuendo específico o en una posición específica que sea más favorecedora. He aprendido que mirarme sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme, aceptarme y empoderarme”.

Hit Me Hard and Soft

Durante la entrevista también habló sobre su nuevo álbum: Hit Me Hard and Soft , la continuación de Happier Than Ever de 2021. Billie y su hermano Finneas, describieron el proyecto como un “álbum de culo”, y este último dijo que querían crear la experiencia de “ser arrojados a un universo en el álbum de una persona” y encontrar “un cuerpo entero de trabajo que te encanta escuchar, de arriba a abajo”.

En esta entrevista Billie Eilish, explicó a la perfección por qué no lanza ningún sencillo del álbum. «Cada vez que un artista que amo saca un sencillo sin el contexto del álbum, ya soy propensa a odiarlo», dijo. “Realmente no me gusta cuando las cosas están fuera de contexto. Este álbum es como una familia: no quiero que un niño pequeño esté solo en medio de la habitación”.

Hit Me Hard and Soft saldrá el 17 de mayo a través de Darkroom/Interscope Records y la preventa ya está disponible. Puedes leer la entrevista completa en Rolling Stone , donde Billie Eilish también aborda temas como aprender a lidiar con la fama y la salud mental.