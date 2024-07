Soda Stereo lanzará canción inédita con Gustavo Cerati por su 40 aniversario

Charly Alberti dio a conocer que Soda Stereo lanzará un tema inédito como parte de la celebración de los 40 años de su disco debut.

El baterista platicó recientemente con Billboard acerca de la extensa trayectoria de la agrupación y reveló que junto con Zeta Bosio ya preparan el estreno de una canción sumamente especial que mantuvieron guardada por 4 décadas. Se trata del primer tema escrito por Soda Stereo es decir, cuando el grupo se encontraba en sus inicios con los tres músicos soñando como nunca.

Esta pieza Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio trabajaron juntos. “La letra habla de un niño que mira el cielo… una letra muy juvenil, muy ingenua. Pero, bueno, fue lo primero que hicimos”, explicó Alberti. Quien dijo haber encontrado la canción en una cinta que también contenía una versión más larga y letra diferente de “¿Por qué no puedo ser del jet-set?”, la cual abre su primer álbum.

“El audio es bastante bueno. Lo máximo que vamos a hacer es un poco de masterización, pero la idea no es hacer otra mezcla o dividir las pistas, porque creo que perdería la esencia de lo que significa. Es importante que la gente entienda cómo empezamos, cómo sonaba la banda en ese momento, obviamente adaptándola a un sonido más actual, pero no mucho más”, aclaró el baterista.

Sin embargo Alberti no dio más detalles acerca del esperado estreno, aunque los fans ya especulan que podría suceder el próximo 27 de agosto, ya que es la fecha en que Soda Stereo cumplirá 40 años de haber revolucionado la historia de la música y del rock en español.

El primer disco de Soda Stereo

La aclamada agrupación argentina se formó en 1982 y fue hasta 1984 que lanzaron su disco debut, Soda Stereo. Los músicos no imaginaban que estaban forjando un camino que los llevaría algunos años más tarde a convertirse en una de las bandas más importantes e influyentes del rock en español y en una leyenda de la música latinoamericana.

El álbum salió al mercado bajo el sello discográfico CBS Discos exactamente el 27 de agosto de 1984. La producción de Soda Stereo, estuvo a cargo de Federico Moura, vocalista y líder de Virus. Es considerado único en su tipo, pues entre la discografía de Soda destaca por su sonido y el toque de humor que lleva impregnado. Asimismo muestra una clara la influencia británica de new wave e incluso como ska, tales como referentes a The Specials, Madness, Men at Work, XTC y principalmente The Police.