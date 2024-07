Juega gratis «Not Like Us» el nuevo videojuego donde puedes golpear a Drake

Not Like Us se volvió tendencia el 4 de julio de este año. Fecha en que Kendrick Lamar lanzó este nuevo tema en el que continúa con sus acusaciones en contra del rapero Drake. En ella señala a su rival de pedofilía y apropiación cultural. Evidentemente, el tema cobró importancia en la escena del hip hop a pocos días del lanzamiento.

La canción de Kendrick fue presentada un día después de su otra canción «Meet the Grahams» y «Family Matters» de Drake. Recientemente, regresó al chart luego de que la gente la solicita en lo clubes y hasta realiza bailes en TikTok. Además, el espectáculo de Lamar llamado «The Pop Out» puso a bailar a todos al ritmo de Not Like Us.

Pero, ahora el ataque en contra de Drake, regresa en forma de píxeles. Gracias a un nuevo videojuego elaborado por un diseñador gráfico y animador llamado Richie Branson. Mediante un búho, representó a Drake y a su disquera para que lo jugadores puedan molerlo a palos. Todo en representación a la icónica escena del video de Not Like Us.

Este nuevo juego de pixeles disponible gratis y en formato web, sólo se deben golpear tantos búhos como se pueda. Una versión reimaginada por Mustard de «Not Like Us» suena de fondo mientras derribas animales voladores. El videojuego no tiene aún tabla de clasificación por el momento, pero los usuarios han comenzado a compartir sus resultados a través de capturas de pantalla.

Este juego es una carta de amor gratuita a los videojuegos y al hip-hop Richie Branson, creador del videojuego.

Para jugar al juego Not Like Us de Richie Branson inspirado en la canción de Kendrick Lamar, haz clic aquí y comparte tu captura de pantalla para conocer tus resultados.

Cabe recordar que la pelea entre Drake y Kendrick Lamar no es reciente y conforme lanzan nueva tiraderas, cada una contiene acusaciones más serias. Si bien, Not Like Us, no es la única canción que Kendrick le ha dedicado, si ha sido la más polémica en medio del pleito. En ella, Kendrick hace mucho énfasis en la necesidad de Drake de «querer parecer negro».