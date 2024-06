Kendrick Lamar está trabajando en su nuevo álbum

El éxito «Meet the Grahams» publicado en mayo por Kendrick Lamar, fue respuesta al «conflicto lírico» que sostiene con Drake. Pero no es la única novedad del 2024 para sus fans. Siendo “Mr. Morale & the Big Steppers” su quinto álbum de estudio del año 2022, el rapero no había sacado disco nuevo. Pero para el deleite de muchos, hay información sobre un próximo y relevante estreno.

Después de su reciente pelea contra Drake , gracias a Terrace Martin, se sabe que Kendrick Lamar está trabajando en su próximo álbum. El productor y rapero de la Costa Oeste, Terrace, realizó recientemente una sesión en vivo en Instagram, donde mostró entusiasmo por un posible nuevo álbum de K. Dot.

“Siempre hemos sido la Meca, hermano. A veces nos tomamos un pequeño descanso. Tenemos que tomarnos descansos para que los demás tengan un poco, pero volvemos”, respondió a un fan sobre el regreso de West Coast a la Meca del hip-hop.

“Sí, déjenme contarles todos los discos que me entusiasman. Estoy emocionado por el álbum de YG, estoy emocionado por el álbum de Mustard. Estoy emocionado por mucha gente, pero hay dos álbumes, me estoy volviendo loco, no puedo esperar hasta que salgan”, continuó. “El álbum de Roddy Ricch y el de Kendrick Lamar. estoy emocionado por esos dos. Esos dos artistas de Compton me dicen: Estoy emocionado. Hay tanta mierda burbujeando, ¿sabes?«

La semana pasada, reveló estar en el estudio con Kendrick Lamar. “He estado comprometido con Roddy Ricch creando algo especial. El álbum de la Marina”, escribió. «Suena como una gran W. ¿Pero quién está encerrado con Dot ahora?» preguntó un fan, a lo que el productor respondió en un tweet eliminado: “Todos nosotros”.

El próximo álbum de Kendrick Lamar seguirá a su quinto álbum de estudio de 2022, “Mr. Morale & the Big Steppers”, el cual fue su último proyecto con el sello Top Dawg Entertainment. Hasta el momento no existe más información al respecto y menos, si contendrá otra tiradera contra Drake. Recordemo que en marzo, Kendrick lanzó “Like That” de Future y Metro Boomin al criticar a Drake y J. Cole por sus subliminales en el éxito de 2023 “First Person Shooter”.