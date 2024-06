Este próximo jueves 6 de junio comienza la serie Final de la NBA entre los Boston Celtics contra los Dallas Mavericks. Del lado de la Conferencia Este, recordemos que la Final de Conferencia se resolvió para los Boston Celtics en tan solo 4 partidos terminó el pasado 27 de mayo. Se enfrentaron contra los Indiana Pacers. No fue sorpresa que esta Serie terminara tan rápido , en la temporada regular Boston le gano a Indiana 3 de 5 partidos. Los Celtics sabemos que son un equipo con mejor defensa y la ventaja de jugar en casa les ayudó. La Serie terminó 4-0 y los catapultó a esta próxima final.

Los Celtics pintan claramente como favoritos para ganar el título de la NBA este 2024. Entre sus jugadores más valiosos están Jayson Tatum promedia en estos playoffs 24.3 puntos por juego, Jaylen Brown 23.1 y Derrick White 18.2

De lado de la Conferencia Oeste, para Dallas la Semilla #5 no fue tan sencillo ganar su Serie por la Final de Conferencia, se enfrentaron contra los Minnesota Timberwolves su serie terminó apenas el jueves 30 de mayo. Dallas dominó la serie de inicio abrieron esta Serie con un marcador 108-105 ganaron en gran parte gracias a su dúo dinámico, hablamos de Luka Doncic y Kyrie Irving que lograron 33 y 30 puntos respectivamente.En el partido dos, ganó Dallas gracias a un tiro de 3 puntos que realizo Luka Doncic tuvo que pasar por encima del jugador defensivo del año Rudy Gobert.

Así los Timberwolves tuvieron que viajar hacia Dallas para jugar los partidos 3 y 4 con un déficit 2-0. El partido 3 lo iban ganando los Timberwolves hasta el medio tiempo que todo cambio Dallas al final ganó en gran parte porque tuvo una efectividad del 50% en sus tiros de 3 puntos, mientras que los Timberwolves tan solo tuvieron un 30%. . El juego 4, parecía ya solo un trámite para Dallas sin embargo sorpresivamente los Timberwolves ganaron en gran parte a la valiosa participación de dos de sus mejores jugadores Karl Anthony Towns y Anthony Edwards el marcador quedó 105-100 así evitaron que Dallas los eliminará y se prepararían para un juego 5.

Ese partido 5 fue en casa de los Timberwolves, parecía que eso los ayudaría por momentos parecía pero realmente Dallas los dominó antes del medio tiempo ya iban ganando 69-40. Luka Doncic y Kyrie Irving nuevamente destacarían como las estrellas de su equipo con 36 puntos cada uno ganando este partido 124-103 y con este la Final de la Conferencia Oeste rumbo a la final de este jueves.

¿Cómo llega Boston a la tan esperada Final de la NBA?

1st ronda de lo playoffs ganó su serie a Miami Heat 4-1

2da. ronda ganó a los Cleveland Cavaliers 4-1

3ra. Ronda ganó a los Indiana Pacers 4-0

¿Cómo llega Dallas a la tan esperada Final de la NBA?

1ª. Ronda ganó su serie a Los Angles Clippers 4-2

2da. Ronda ganó Oklahoma City Thunder 4-2

3ra. Ronda ganó sobre Minnesota Timberwolves 4-1

Esperemos una serie divertida, de puntaje alto. Los Celtics son lo mejor de la Conferencia Este, sus partidos de playoffs han sido relativamente fáciles a diferencia de Dallas que le ha jugado series más competitivas últimamente.

Si algo tienen en común ambos equipos es que dominan como visitantes. Los Celtics tienen un récord 6-0 y los Mavericks no se quedan atrás ganaron 7 de 9 partidos como visitantes. Felicitaciones a Luka Doncic alma y corazón de Dallas quien ganó el MVP de la Conferencia Oeste y también Jaylen Brown que ganó el premio al mejor jugador de la Conferencia Este.

Esta temporada los Celtics ganaron ambos juegos contra Dallas por 28 y 9 puntos respectivamente. De hecho Boston ha registrado en las dos temporadas regulares anteriores un perfecto 4-0 en sus partidos contra Dallas. La pregunta es si podrá Boston continuar con esta tendencia en la serie Final. Si bien el dúo Kyrie Irving y Luka Doncic se desempeñan bien el problema para Dallas es que casi no anotan otros jugadores, a diferencia de los Celtics que superan en anotaciones a los jugadores de Dallas.

Un factor importante para Boston es la salud de Kristaps Porzingis, quien se ha perdido los últimos 10 juegos por una lesión. Si regresa para esta serie final será de gran ayuda para los Celtics, también si Boston logra dominar los tiros de 3 puntos será difícil para Dallas vencerlos. En este momento Boston tiene el lugar #1 en playoffs promediando 14.6 tiros de 3 puntos por juego. Cuando logran atinar más de 14 tiros de 3 puntos es imposible vencerlos.

En comparación Dallas tiene un promedio de 12.4 tiros de 3 puntos durante estos playoffs tienen un récord de 6-1 cuando logran anotar de 14 o más tiros de 3 puntos para arriba. Para Dallas, si quiere ganar la serie necesitará más apoyo secundario en anotaciones de P.J. Washington y Daniel Gafford, también necesitarán los Mavericks defenderse de los tiros de 3 puntos de Boston que son tan efectivos.

Los Celtics tienen mayor experiencia en los playoffs, han estado 6 veces en los últimos 8 años. Boston tiene un equipo más profundo y con mayor diversidad de jugadores muy hábiles como Jayson Tatum y Derrick White.

Dado que ambos equipos tiene mejor récord de visitantes que en casa, no considero que la ventaja de jugar en casa influya. Luka Doncic ha tenido un desempeño espectacular en estos playoffs, no hay otro jugador que haya jugado tan bien como él lo ha hecho. Seguramente será el MVP de la serie Final de la NBA incluso aunque no gane el campeonato.

En mi opinión Boston es mejor equipo que Dallas como lo han demostrado en sus anteriores partidos. Mi corazón quiere ver a los Dallas Mavericks Semilla #5 ganar el título de la NBA pero mi cerebro me dice que los Boston Celtics tienen más posibilidades de ganar el título en 6 juegos.