A continuación te recomendamos 10 de las mejores películas deportivas de todos los tiempos que no te puedes perder por nada del mundo.

The Natural (1984)

El protagonista de la historia es Robert Redford, comparte créditos con Robert Duval , Glenn Close y Kim Basinger se trata de una película basada en el libro del mismo nombre de Bernard Malamud escritor estadounidense. Nos cuenta la historia de Roy Hobbs un talentoso jugador de béisbol que logra que su equipo perdedor, los New York Knights logren ganar el Campeonato de la Serie Mundial en 1939.

Para que esto ocurra pasan toda un serie de situaciones en las que 3 mujeres jugarán parte importante en su vida Iris– su novia de toda la vida- interpretada por Glenn Close, Harriet Bird interpretada por Barbara Hershey quien lo hiere en el abdomen y Memo Paris papel que interpreta Kim Basinger como la mala influencia de en su vida. Max Mercy – Robert Duval– es un reportero de deportes que los sigue a lo largo de su carrera y Pop Fisher es el entrenador de los Knights quien en un principio no creía en Redford, pero poco a poco se gana la admiración de su entrenador.

Happy Gilmore (1996)

Es una entretenida y ligera película protagonizada por Adam Sandler quien da vida al protagonista Happy Gilmore. Al verse imposibilitado para entrar a un equipo de hockey dada su falta de habilidad en el patinaje y debido a problemas económicos para recuperar la casa de su abuela embargada por el IRS, decide probar suerte con su tiro poderoso en un torneo de golf y si encuentra en ese deporte su salvación, pero claro luego sortear todos los obstáculos de su antagonista a lo largo de la historia que es otro jugador llamado Shooter McGavin interpretado por Christopher Mc Donald.

Happy Gilmore tiene el talento para ganar en el golf pero también deberá superar sus problemas de carácter en el campo de golf. Todo esto lo hará de la mano de Julie Bown – mejor conocida por su participación en Modern Family– quien interpreta en esta película a Virginia Benit.

Rudy (1993)

Si buscan una historia motivacional ésta puede ser la opción , basada en la historia de la vida real de Rudy Ruettiger, protagonizada por Sean Austin (mejor conocido como el novio de Winona Ryder en Stranger Things). La historia trata de todas las adversidades económicas y físicas que tuvo que pasar Rudy para cumplir su sueño y jugar en la Universidad de Notre Dame su estatura y complexión no era la de un jugador de fútbol americano.

Bad News Bears (2005)

Está es una película no tan conocida pero entretenida y muy divertida protagonizada por Billy Bob Thornton , Greg Kinnear y Marcia Gay Harden. Billy Bob interpreta a Buttermaker un ex jugador profesional de béisbol poco afortunado, alcohólico que se dedica a matar ratas como modo de vida para pagar la renta de su casa rodante.

Marcia Gay le pide que entrene al equipo de ligas menores donde juega su pequeño hijo y el acepta sin saber que el equipo lo Bears está conformado por niños de todo tipo que saben todo menos jugar béisbol, acepta a regañadientes el reto consigue incluso que un table dance patrocine los uniformes del equipo e invita a su hijastra de 12 años excelente lanzadora a unirse al equipo todos comienzan poco a poco a descubrir sus talentos y capacidades para ir contra el equipo de Greg Kinnear. Es una película ligera con un buen soundtrack para los amantes de la música clásica.

Little Giants (1994)

Con Rick Moranis mejor conocido por su papel en Ghostbusters (1984) y Ed O´Neill conocido por su papel en la serie Married with Children ( 1987-1997). Estos dos actores interpretan a los hermanos O’Shea, Danny el débil interpretado por Moranis y Kevin el fuerte interpretado por Ed, ambos con sus respectivos equipos deberán demostrar quién tiene el mejor equipo de fútbol americano que representará a su ciudad, Urbania.

El equipo de Danny son los “Little Giants” , contra el equipo de Kevin los “Pee Wee Cowboys” , a lo largo de la película también participan algunos ahora ex jugadores de la NFL para motivar a los Giants. Los Giants también cuentan con la peculiaridad de incluir en su equipo a una niña, la hija de Danny que jugará un papel determinante en su equipo una vez que lastiman a su QB Junior Floyd interpretado por Devon Sawa conocido por tu protagónico en Final Destination.

League of Their Own (1992)

Esta es una de esas películas que si ya la viste, vale la pena volver a verla y si no la has visto es un buen momento. Con una gama de estrellas como carta de presentación, están Tom Hanks, Madonna, Geena Davis y Rosie O’Donnell. El argumento básicamente gira en torno a que una vez que los hombres se van a la Guerra en el periodo de la II Guerra Mundial, los dueños de los equipos necesitan seguir con sus equipos y deciden buscar mujeres para seguir con el deporte.

El entrenador del equipo es Tom Hanks un ex jugador de béisbol alcohólico cuyas jugadoras tienen que mantenerlo a raya para que tome en serio su papel y el de ellas, el soundtrack de esta película tampoco tiene desperdicio.

Slap Shot (Hockey)

Este es un clásico para los amantes de este deporte. Con la participación de Paul Newman en el papel de Reggie, la trama gira en torno al equipo de hockey los Charlestown Chiefs ubicados en un pueblo estadounidense en Charlestown.

Con una temporada muy pobre y malos resultado, está por cerrar el molino del pueblo y con esto parece que el equipo está condenado a no jugar más temporadas. Reggie buscará por todos los medios que su equipo de hockey siga jugando incluso si el equipo tienen que jugar más violento para atraer más fanáticos y con esto despertar el interés del público en el equipo y lo logra con los Hanson que son 3 hermanos que por su estilo agresivo y peculiar de juego, comienzan acaparar la atención de los fanáticos.

Sin embargo, Ned Braden otro jugador de hockey en el equipo no está de acuerdo con el estilo agresivo y violento de juego. En el partido por el Campeonato final los Chiefs se tendrán que enfrentar contra Syracuse pero mejor vean la película para ver el destino de los Chiefs… no es tan predecible el final.

Colour of Money (1986)

Y porque el billar también es un deporte, está película es otro clásico. Con actores de primer nivel Paul Newman , Tom Cruise y Mary Elizbeth Mastrantonio . Aquí vale la pena destacar el director fue Martin Scorsese.

La historia es la secuela de “Hustler” y gira en torno a Edward “Fast Eddie” Felson (Newman) un exitoso jugador de billar ya retirado, por azares del destino encuentra en un billar a Tom Cruise quien interpreta a Vincent , de inmediato este joven le recuerda lo que era hace décadas. Eso lo anima a enseñarle todo sobre el billar y lo invita a él y a su novia Carmen a recorrer en carretera por un par de semanas varios pool halls.

Durante ese tiempo se dan entre ellos una serie de roces y problemas por la personalidad de Vincent un tanto inmaduro y egocéntrico, después de un tiempo cada quien toma su camino y llega el punto en que ambos se tendrán que enfrentar en la mesa de billar en Atlantic City. En resumen en este clásico encontraremos drama, apuestas, mucho billar y excelentes actuaciones por supuesto.

Field of Dreams (1989)

En esta película Kevin Costner da vida a un granjero de 36 años Ray Kinsella , fanático de los Yankees huérfano de madre a los 3 años , pasó parte de su vida en Chicago su padre desde pequeño le inculcó el amor por el bésibol, muerto su padre estudia en la Universidad de Berkley y compra una granja situada en Iowa donde se va a vivir con su esposa y su pequeña hija.

Dese un principio nos intriga cuando lo vemos caminando por sus campos de maíz en su granja y una voz le dice en un atardecer ..”If u build it , he will come..” él pregunta a su esposa si oyó algo , ella le dice que no, poco a poco se da cuenta que es el único que oye esa voz y aparte tiene una visión clara al lado de su campo de maíz de un campo de béisbol.

Eso lo lleva a construir el campo de béisbol pese a que eso casi lo lleva a él ya su familia a la bancarrota. Ahí comienza la historia, luego de construir el campo tiene visiones, sueños y voces que le van dando sentido a todo. Comienza a tener apariciones en su campo de jugadores de béisbol empezando por Ray Liotta quien interpreta a Shoeless Joe Jackson famoso jugador de los Chicago White Sox a quien inhabilitaron junto con otros 7 jugadores por tema de apuestas en la Serie Mundial de 1919.

Al final luego de una larga trama de encuentros con varios personajes como Burt Lancaster y James Earl Jones – mejor conocido por ser la voz de Darth Vader- quien interpreta a un escritor, llevará a Ray y a nosotros los espectadores a descifrar la frase “si lo construyes , él vendrá”.

Esta película es tan icónica en el béisbol que la MLB construyó un campo de béisbol con capacidad de 8,000 espectadores al lado de una maizal en Dyersville, Iowa. Con retraso de un año por la pandemia, el pasado jueves 12 de agosto se llevó a cabo el primer partido en el campo Field of Dreams jugaron por obvias razones los Chicago White Sox y los Yankees y sí conto como un partido de temporada regular. El juego lo ganaron los Chicago White Sox 9-8.

Fue memorable la forma en que comenzó el juego este 2021 con Kevin Costner saliendo del maizal en primer lugar con parte del soundtrack de la película seguido minutos después por los beisbolistas de ambos equipos saliendo del maizal con sus uniformes vintage. Y memorable la frase que preguntó Costner a la audiencia Is this heaven? Yes it is…

El próximo partido en el Field of Dreams de la MLB será el 11 de agosto de 2022, contarán con la participación de los Cincinnati Reds y los Chicago Cubs.

Hoosiers (1986)

Protagonizada por Gene Hackman y con la participación de Dennis Hooper esta película está basada en una historia real sobre un equipo de baloncesto del pueblo de Milán, quienes lograron ganar el Campeonato Estatal de Inidiana en los años 50. Hackman , da vida al entrenador Norman Dale y Hooper es el alcohólico asistente del entrenador, padre de uno de los jugadores ambos hacen una mancuerna magnífica.

El equipo de básquetbol son los Hickory Huskers. Si están en búsqueda de una película motivacional y de lo que es el espíritu de equipo y no de protagonismo, esta es la indicada. Un dato curioso el término hoosiers se usa para denominar así a la gente del estado de Indiana.

