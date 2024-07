Juegos Olímpicos de Paris 2024: Historia y curiosidades

Los Olímpicos de Verano 2024 en su edición XXXIII están por comenzar , del 26 de julio al 11 de agosto. Francia será el anfitrión por 6ta. ocasión , como dato curioso el único país que ha sido anfitrión más veces ha sido Estados Unidos en 8 ocasiones.

Los primeros juegos Olímpicos se llevaron a cabo en Atenas, Grecia en 1896. Paris será el centro neurálgico de los Olímpicos junto con 16 ciudades de la área Metropolitana en las cuales se llevaran a cabo varios eventos. Por primera vez en la historia de los Olímpicos la ceremonia de apertura será afuera del estadio. La inauguración será en el corazón de la ciudad junto a su principal arteria, el rio Sena. Los atletas irán en botes en un desfile a lo largo del río , irán de Este a Oeste, los botes cruzarán el centro de París por 6 kilómetros y se detendrán en el Trocadero.

La mascota oficial de los Juegos, se llama Phryge. Fue inspirada en los pequeños sombreros Phrygian para los que no los conocen seguramente los han visto alguna vez en su vida – los sombreros que usan los Pitufos-. La mascota olímpica contará con los colores azul, blanco y rojo en representación por supuesto a la bandera francesa. Tendrá también un logo en su pecho color oro con las letras Paris 2024

Asistirán 10,500 atletas de 206 países compitiendo en 32 deporte serán 339 eventos en 2 semanas. Estados Unidos es el líder con 592 atletas compitiendo por una medalla. México lleva 107 participantes, 9 atletas en buceo , 8 en gimnasia y 8 en ciclismo. Desgraciadamente no habrá equipo de fútbol mexicano ya que no calificaron para los Olímpicos, no lograron pasar en 2022.

Como dato curioso más de 60 países nunca han ganado una medalla Olímpica entre estos Bolivia, Yemen, Honduras, Cambodia, Nepal y Bangladesh. De hecho este último es el país con más población 170 millones de personas que nunca ha ganado una medalla, ¿será que por fin se llevarán alguna a casa?. Solo van 4 atletas representando a Bangladesh, 2 en natación 1 en tiro y 1 en arco.

El país más pequeño que participará es Nauru, si no tienen idea de dónde se encuentran júrenlo que no son los únicos. Está pequeña isla se encuentra en el Noreste de Australia y tiene una población de 12,100 personas, este país envío por primera vez a un atleta a unos juegos Olímpicos en 1996 en Atlanta, USA. Nunca han ganado una medalla y por lo regular compiten sus atletas en levantamiento de pesas, judo, atletismo.

Es interesante que dos eventos comenzarán este miércoles 24 de julio, soccer y rugby. Siete eventos se espera que comiencen el 25 de julio entre ellos handball y arco. El 26 de julio es la ceremonia de apertura y el 27 es el primer día en el que habrá competencias todo el día.

Entre mis favoritos están natación , remo y voleibol de playa, los favoritos de las audiencias son el soccer, básquetbol y el tenis. Debo confesar que decepciona un poco que 3 deportes han sido excluidos de estos olímpicos el béisbol, softball y el karate. La IOC argumentó que por conflictos de tiempo con las ligas de todo el mundo de estos deportes no podían incluir béisbol y softball, en cuanto al karate argumentaron que no es un deporte muy atractivo para audiencias jóvenes, lo cual no es un motivo válido en mi opinión para dejar un deporte fuera.

En verdad es una pena que un deporte de artes marciales originario de Okinawa , Japón que data en sus inicios desde el siglo XVII , sea excluido. Y esto me lleva comentar sobre el debut de un nuevo deporte en estos Olímpicos llamado “breaking”. Sí, es una competencia de break dance esto seguramente si les gustará a las audiencias más jóvenes. Otros deportes que seguramente disfrutarán es el 3×3 básquetbol que se juega en una cancha que es a la mitad de lo que es una cancha tradicional y al aire libre, el box, escalada y Pentatlón.¡Que comiencen los Juegos!.