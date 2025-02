NBA: Cómo va la temporada y las lesiones de jugadores clave

Esta semana descansamos algo de la NFL y nos vamos a ver cómo va la temporada de la NBA justo estamos a la mitad, desgraciadamente las lesiones de algunos jugadores clave han descarrilado la temporada para algunos equipos.

Los Orlando Magic ganaron 47 juegos las temporada pasada, pero actualmente su récord es de 24-24, Paolo Banchero, ha jugado solo 13 juegos. Lo mismo podemos decir de Joel Embiid que es un jugador top en la NBA, el número de juegos en los que ha participado con Philadelphia ha sido mínimo y los 76ers están actualmente muy lejos de verse en los playoffs a pesar de tener a Paul George y a Tyrese Maxey.

Los campeones de la temporada pasada de la NBA no han sido tan dominantes como lo fueron la temporada pasada en especial en casa donde han perdido 9 partidos de 15 derrotas. Aún así los Celtics son un equipo para tomar en cuenta en la Conferencia Este. Jayson Tatum tiene un récord de 27.1 ppg y Jaylen Brown 23 ppg.

Los New York Knicks son el equipo que está justo detrás de Boston , ahora buscan mejorar su récord, recordemos que la temporada pasada ganaron 50 partidos. Jalen Brunson y Karl –Anthony Towns son el dúo anotador tienen un récord de 25 ppg.

No podemos dejar de mencionar a los reyes de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers tienen el mejor récord 38-9. Los Cavaliers la temporada pasada lograron 48 victorias y esto porque tuvieron varios jugadores lesionados. Ahora tienen una sólida defensa es la #2 en la NBA con 121.8 ppg. Cleveland mueve el marcador con Donovan Mitchell 23.8, Darius Garland 21.7 y Evan Mobley 18.3.

Sin faltar el respeto a los equipos del Este, en mi opinión hay más calidad en los equipos del Oeste. De hecho los últimos MVP vienen justo de la Conferencia Este, con la súper estrella de Denver, Nikola Jokic quien solo sigue mejorando. Sus números son impresionantes logrado un triple doble en 46 juegos esta temporada, 29.9 ppg, 13.1 rpg y 10.1 asistencias por juego. Si continua hacía será difícil no darle nuevamente el premio al MVP.

La competencia de Jokic es un jugador canadiense la súper estrella Shai Gilgeous—Alexander. La estrella de los Thunder es el jugador más importante con 32.1 ppg, tiene 5.3 rpg y 6 asistencias por juego, no está muy cerca a los números de Jokic pero la importancia de Shai es determinante en cada juego. OKC es líder de la NBA con el equipo con menos derrotas con tan solo 8 , algunos podrían decir que sin Alexander los Thunder no son un equipo de playoffs. Sea lo que sea con menos de 30 partidos por jugar son un equipo al que no hay como quitarle el ojo.

La Conferencia Oeste tiene 2 equipos que han mejorado notablemente en lo que va de la temporada, hablamos de los Memphis Grizzlies. Este equipo termino en el lugar 13 con tan solo 27 partidos ganados, hoy lleva 31 partidos ganados, Memphis al escribir esta columna es el equipo con más anotaciones en la NBA con un promedio de 123.3 ppg, Jaren Jackson Jr , Ja Morant y Desmond Bane son los líderes. Su éxito se debe a que son el equipo #2 de la NBA con un promedio de 47.6 rpg. Memphis ahora es un equipo muy difícil de vencer para equipos visitantes tienen un récord impresionante de partidos ganados en casa 19-5. Si les gusta apostar en la NBA este dato es interesante tienen el mejor récord ATS 31-16.

Los Houston Rockets no estuvieron tan mal como Memphis la temporada pasada, eran un equipo .500 con un récord 41-41. En esta temporada un año más tarde Houston es un equipo con un récord 32-14. Los Rockets son impresionantes como visitantes con un récord 17-6. Son un equipo con un promedio de 48.1 rpg. Houston tiene como líderes de juego a tres jugadores Jalen Green, Alperen Sengun y el veterano Fred VanVleet.

Como mencione anteriormente la Conferencia Este tiene mucho talento, a pesar de un comienzo lento no dejemos atrás a los Minnesota Timberwolves tienen a Anthony Edwards a Julius Randle, también hay que ver a los Phoenix Suns con el trío de Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal y por último a los Dallas Mavericks con Luka Doncic y Kyrie Irving. Estos 3 equipos tienen potencial para llegar lejos en los playoffs, no dejen de seguirlos.