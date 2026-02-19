Rumbo a la clausura: lo mejor de Italia 2026 y las finales que definirán todo

Los Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026 entran en su etapa definitiva tras regalarnos jornadas memorables en el hielo y la nieve. Desde la precisión del curling hasta la adrenalina del bobsleigh y el patinaje artístico, la justa ha cumplido con las expectativas, dejando a los aficionados de todo el mundo con las emociones a flor de piel.

El dominio en el medallero

A pocos días del cierre, el panorama de las preseas comienza a consolidarse. Noruega reafirma su estatus de potencia mundial liderando la tabla, seguida de cerca por una Italia que, en esta edición de Italia 2026, como anfitriona, ha superado las expectativas contagiando de orgullo a su nación.

Top 5 actual de medallas:

Noruega: 33 Italia: 26 Estados Unidos: 24 Japón: 22 Alemania: 21

Aunque Canadá se encuentra actualmente fuera de este selecto grupo con un desempeño inicial discreto, se espera un repunte importante en las jornadas finales, especialmente con las definiciones pendientes en disciplinas donde son históricamente fuertes durante Italia 2026.

Hockey: El duelo de las superpotencias

El hockey sobre hielo se perfila como el clímax de estos juegos. En la categoría femenina, el dominio de Estados Unidos ha sido absoluto; llegan a la final tras una ronda preliminar invicta y una contundente victoria de 5-0 sobre Suecia en semifinales. Por su parte, Canadá aseguró su lugar en la final tras vencer a Suiza en un duelo cerrado (2-1), preparando el escenario para un nuevo capítulo de la rivalidad más intensa del deporte invernal: el choque por el oro entre las dos potencias norteamericanas de Italia 2026.

En la rama masculina, la tensión es similar:

Canadá y EE. UU. avanzaron a semifinales tras dramáticos partidos definidos en tiempo extra.

avanzaron a semifinales tras dramáticos partidos definidos en tiempo extra. Finlandia y Eslovaquia se consolidan como las «cenicientas» del torneo tras vencer a Suiza y Alemania, respectivamente.

Horarios de semifinales (Viernes 20 de febrero):

10:30 a.m. (ET): Finlandia vs. Canadá

03:10 p.m. (ET): Estados Unidos vs. Eslovaquia

El adiós a Italia 2026 y el relevo a Francia 2030

El calendario olímpico se agota. El 21 de febrero viviremos las finales de esquí libre y biatlón, mientras que el domingo 22 marcará el cierre definitivo con las pruebas de bobsleigh, esquí de fondo y la esperadísima final masculina de hockey, que se anticipa como el evento más visto de toda la justa de Italia 2026.

La Ceremonia de Clausura se llevará a cabo a las 14:30 (hora del Este). En este acto simbólico, Italia entregará la bandera olímpica a Francia, que recibirá al mundo en los pintorescos Alpes franceses para los Juegos de 2030 tras el cierre de Italia 2026.