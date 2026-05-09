Guía de la segunda ronda de los playoffs de la NBA 2026

Resumen de la primera ronda: remontadas y eliminaciones

La primera ronda de los playoffs de la NBA ha concluido. En estos Playoffs NBA 2026 se produjeron dos grandes sorpresas. La primera, en la Conferencia Este, fue la victoria de los Philadelphia 76ers, séptimos clasificados, sobre los Boston Celtics, segundos clasificados, en una emocionante serie de siete partidos. Los 76ers perdían por 3-1 antes de remontar en los partidos 5, 6 y 7 para llevarse la serie. En la Conferencia Oeste, los Minnesota Timberwolves, sextos clasificados, eliminaron a los Denver Nuggets, terceros clasificados, en seis partidos. Teniendo en cuenta las lesiones de jugadores clave en Minnesota, su victoria en la serie resulta aún más sorprendente.

Tal como predijeron la mayoría de los expertos, los Cleveland Cavaliers vencieron a los Toronto Raptors y, aunque no fue fácil, los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, remontaron un déficit de 3-1 para derrotar a los Orlando Magic en 7 partidos. Los Knicks vencieron a los Atlanta Hawks sin mayores dificultades.

En la Conferencia Oeste, los OKC Thunder barrieron fácilmente a los Phoenix Suns, Los Angeles Lakers derrotaron a los Houston Rockets y los San Antonio Spurs avanzaron a la segunda ronda tras vencer a los Portland Trailblazers por 4 juegos a 2.

Conferencia del Oeste

#1 OKC Thunder vs #4 Los Angeles Lakers – comienza el martes 5 de mayo

El Thunder es el único equipo en estos playoffs que aún no ha perdido un partido, y se enfrenta a Los Angeles Lakers, que no cuenta con su mejor jugador, Luka Dončić. Aunque el esloveno arrastra molestias físicas, su baja más reciente con la selección de Eslovenia responde principalmente a motivos personales relacionados con una disputa de custodia por sus hijas, por lo que conviene no reducir su ausencia únicamente a una lesión. Hasta ahora, LeBron James ha sido el líder de los Lakers, mientras el veterano intenta recuperar su mejor nivel. James promedió 23.2 puntos por partido en la serie que ganaron contra los Rockets.

Los Thunder no tuvieron problemas con los Lakers en la temporada regular, ganando los 4 partidos en los que anotaron al menos 119 puntos. Su defensa limitó a los Lakers a menos de 100 puntos en 3 de esos 4 encuentros. Históricamente, la última vez que estos equipos se enfrentaron en los playoffs fue en 2012, cuando OKC ganó 4 partidos a 1 en las semifinales de la Conferencia Oeste. Espero que los Thunder no tengan dificultades para vencer a los Lakers en esta serie. Los Ángeles tendrán suerte si ganan un solo partido.

#2 San Antonio Spurs vs #6 Minnesota Timberwolves – comienza el lunes 4 de mayo

Tenemos al equipo con la menor puntuación contra el sexto clasificado, pero esta serie podría ser mucho más igualada, especialmente si Minnesota recupera a algunos de sus jugadores estrella.

Anthony Edwards y Ayo Dosunmu han lidiado con molestias físicas durante la serie, aunque ambos fueron retirados del reporte de lesionados de Minnesota. La evolución de Edwards sigue siendo clave para las aspiraciones de los Timberwolves, sobre todo después de sus problemas en la rodilla izquierda. Ya no cuentan con Donte DiVincenzo, quien se perderá todos los playoffs por una lesión en la pierna. El pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, ha sido sólido hasta ahora en estos playoffs, con un promedio de 21 puntos por partido. San Antonio también está obteniendo buenos puntos de De’Aaron Fox y Stephon Castle. Devin Vassell también es un jugador muy útil en un equipo con mucha profundidad y talento.

Durante la temporada regular, los Timberwolves ganaron 2 de 3 partidos, y este es el tipo de equipo que podría causarle problemas a San Antonio. Históricamente, los Spurs han ganado las dos series de playoffs que han jugado contra Minnesota, allá por 1999 y 2001, cuando eliminaron a los Timberwolves en la primera ronda en ambas ocasiones por un margen de 3 partidos a 1.

¿Podrá Minnesota dar otra gran sorpresa en estos playoffs? Todo depende del estado físico de sus jugadores estrella, especialmente de Anthony Edwards. Se espera una serie reñida, pero creo que los Spurs se llevarán la serie por 4-2.

Conferencia este

#1 Detroit Pistons vs #4 Cleveland Cavaliers – comienza el martes 5 de mayo

Esta serie tiene todos los ingredientes para ser la mejor de la segunda ronda. Ambos equipos tuvieron que jugar los 7 partidos para avanzar a la segunda ronda. Los Cavaliers aprovecharon la ventaja de jugar en casa para ganar su serie, mientras que Detroit decepcionó al comienzo de su serie contra los Orlando Magic. Los Pistons llegaron a estar abajo 3 juegos a 1 antes de poder remontar y ganar esa serie.

Detroit no puede permitirse otra decepción como esa contra un equipo veterano como Cleveland. El éxito de los Cavaliers se da cuando el trío de James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley anota como lo hizo en la primera ronda. Los Pistons tienen un trío muy bueno propio con Cade Cunningham, Tobias Harris y Jalen Duren. Duren, en particular, tendrá que mejorar su juego, ya que promedió solo 10.6 puntos por partido en la primera ronda.

Si nos guiamos por la temporada regular, esta serie será muy reñida. Los equipos dividieron victorias en los cuatro partidos de la temporada regular, y en tres de ellos la diferencia fue de cuatro puntos o menos. Cleveland ha dominado los playoffs anteriores, con los Pistons ganando 15 de los 21 encuentros. Su último enfrentamiento fue en la primera ronda de 2016, donde los Cavaliers barrieron a los Pistons por 4-0. Detroit es un equipo joven muy bueno, pero no creo que estén listos para triunfar en los playoffs, así que pronostico que Cleveland ganará la serie por 4 a 2.

#3 New York Knicks vs #7 Philadelphia 76ers – comienza el lunes 4 de mayo

De las 4 series de la segunda ronda, esta es la que tiene la mayor rivalidad. Estos equipos se han enfrentado durante décadas. Durante la temporada regular, cada equipo ganó dos veces, mientras que fue el equipo visitante el que ganó los 4 partidos. Esto puede ser un indicador de que la cancha local podría no jugar un papel tan importante en el resultado de esta serie. Históricamente, los 76ers han ganado 23 de los 39 partidos de playoffs que han jugado contra Nueva York. Estos equipos se enfrentaron recientemente en los playoffs cuando los Knicks se llevaron una serie de primera ronda ganando en 6 partidos. A pesar de ser el séptimo cabeza de serie, estos 76ers no podían ser subestimados, como lo demostraron en la primera ronda cuando vencieron a los Celtics en el séptimo partido en Boston para avanzar a la segunda ronda. El trío de Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George era un dolor de cabeza para cualquier defensa. Los Knicks están liderados ofensivamente por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby.

Sin embargo, la serie ya tuvo un desenlace contundente: los Knicks barrieron a los 76ers por 4-0 y avanzaron por segundo año consecutivo a las Finales de la Conferencia Este. New York cerró la eliminatoria con una victoria de 144-114 en el Juego 4, confirmando su superioridad ante Philadelphia.