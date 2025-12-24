Semana 17 NFL: La guía definitiva, pronósticos y análisis de Playoffs

La semana 16 ya es historia y el panorama de los playoffs se vuelve un poco más claro. Las derrotas de los Lions y los Ravens reducen sus posibilidades de llegar a los playoffs, ya que Detroit tiene solo un 8% y Baltimore solo un 11% de posibilidades de lograrlo. Curiosamente la mayoría de los expertos de la NFL habían pronosticado que ambos equipos llegarían fácilmente a los playoffs esta temporada

El jugador de la semana es sin duda el QB de los Jaguars, Trevor Lawrence, quien lanzó tres pases de touchdown y también corrió para uno. Fue un partido impresionante especialmente porque lo hizo como visitante en Denver contra la sólida defensa de los Broncos. Los Pittsburgh Steelers con su victoria frente a los Lions rompieron un récord ya que esta es la 22ª temporada consecutiva con un récord de temporada de .500 o mejor.

Mejores apuestas Semana 17

1. Texans +2.0

2. Browns +3.0

3. Bengals -7.0

Jueves 25 de diciembre 25

Juegos de Navidad

Cowboys(6-8-1) @ Commanders (4-11) – Cowboys -7.0

Estos dos rivales de la NFC Este ya están fuera de playoffs. Washington ha lidiado con lesiones y ha tenido una temporada decepcionante. Los Cowboys quedaron a deber. El 19 de octubre, Dallas venció fácilmente a Washington por 22 puntos. Con los Commanders ahora en su tercer QB y dado que Dallas ha tenido una de las mejores ofensivas de la NFL esta temporada, los elijo para ganar y cubrir.

Pick: Dallas a ganar y cubrir.

Lions de Detroit (8-7) @ Vikings de Minnesota (7-8) – Lions -7.0

Los Lions quizás se sintieron defraudados el fin de semana pasado, cuando anotaron dos touchdowns que no contabilizaron debido a algunas penalizaciones. Fue un partido extraño; parecía que Detroit iba a ganar, pero finalmente perdieron y ahora están eliminados de la contienda por los playoffs. A principios de esta temporada, los Vikings lograron vencer a los Lions en Detroit. Los Lions han perdido dos partidos seguidos por primera vez en tres años. Los Vikings han ganado tres partidos seguidos gracias a su mejor defensa. Minnesota tiene un récord de solo 2-4 en casa esta temporada.

Pick: Lions a ganar y Vikings a cubrir.

Denver Broncos (12-3) @ Kansas City Chiefs (6-9) – Denver -13.0

¿Cuándo fue la última vez que vimos a Kansas City con un récord de 6-9? ¿O como un equipo desfavorecido por 13 puntos en casa? ¡Vaya, este equipo se ha desmoronado! Sí, la lesión de Patrick Mahomes los lastimó recientemente, pero de todas formas no estaban en posición de llegar a los playoffs. Los Broncos vienen de una derrota en casa contra los Jaguars la semana pasada, así que estarán ansiosos por volver a ganar. Los Chiefs tienen un récord de solo 5-10 contra el marcador en la temporada, pero tienen un buen 5-3 en casa. Los Broncos ya vencieron a los Chiefs 22-19 el 6 de noviembre. Creo que Denver ganará este partido, que debería ser un encuentro con poca anotación.

Pick: Broncos a ganar y Chiefs a cubrir.

Juegos sábado 27 de diciembre

Houston Texans (10-5) @ Los Angeles Chargers (11-4) – Chargers-2

Hay cosas en los deportes que no tienen mucho sentido. Esto incluye la victoria de Houston en casa sobre los Raiders, pero no pudieron cubrir la diferencia. Los Texans debieron ganar ese partido por 20 puntos. Los Chargers han tenido una temporada con altibajos, pero ahora mismo están en alza tras vencer a los Cowboys en Dallas el fin de semana pasado. Ambos equipos estarán en los playoffs, pero aún tienen tiempo para mejorar su clasificación.

Pick: Texans a ganar y cubrir.

Baltimore Ravens (7-8) @ Green Bay Packers (9-5-1)- Packers -2 5

Ambos equipos vienen de sufrir derrotas devastadoras el fin de semana pasado. Pero son los Packers quienes están en mejor posición para llegar a los playoffs. Los Ravens están pasando apuros y ahora necesitan ganar sus últimos dos partidos y esperar que los Steelers pierdan los dos que les quedan para llegar a los playoffs. La salud de sus QB es un problema para ambos equipos, ya que Jordan Love y Lamar Jackson están lesionados, pero es probable que ambos jueguen en este importante partido. Green Bay tiene un récord de 5-2 en casa, pero Baltimore ha tenido un buen desempeño como visitante, con un récord de 4-2.

Pick: Green Bay a ganar y cubrir.

Juegos domingo 28 de diciembre

Bucaneros de Tampa Bay (7-8) @ Delfines de Miami (6-9) – Bucs -5.5

Miami había estaba mejor hace unas semanas, pero desde que quedó fuera de los playoffs, este equipo parece estar de vacaciones. Los Bucs luchan por su permanencia en los playoffs, ya que a pesar de su pobre récord, tienen la oportunidad de superar a los Panthers en la división sur de la NFC. Miami tiene un récord de 4-4 en casa y ha perdido dos partidos seguidos, mientras que los Bucs han perdido tres partidos seguidos y tienen un récord de 4-4 como visitantes esta temporada. Dado que Tampa necesita esta victoria y los Dolphins no, apuesto a que los Bucs ganarán y cubrirán.

Pick: Bucs a ganar y cubrir.

Patriots de Nueva Inglaterra (12-3) @ Jets de Nueva York (3-12) – Patriots -13.5

Sé que este es un enfrentamiento divisional y, por lo general, estos partidos pueden ser más competitivos de lo que parecen. Sin embargo, los Jets no me han dado señales de poder competir contra nadie, y mucho menos contra unos Patriots que acumulan 12 victorias, han ganado 4 de sus últimos 5 partidos y están invictos como visitantes esta temporada con un récord perfecto de 7-0. Históricamente, la situación no mejora para los Jets, ya que Nueva Inglaterra los ha vencido en 17 de las últimas 20 ocasiones en que se han enfrentado a Nueva York.

Pick: Patriots a ganar y cubrir.

Pittsburgh Steelers (9-6) @ Cleveland Browns (3-12) – Steelers -3.0

Este es un partido divisional que no deben perderse de vista esta semana. Pittsburgh ha ganado tres partidos seguidos y tiene un récord de 4-3 como visitante esta temporada. Los Browns no han tenido un buen desempeño en todo el año, pero lo único que sí tienen es una buena defensa. Desafortunadamente, su defensa no ha jugado tan bien durante el último mes. Creo que esa defensa se verá reflejada esta semana contra sus odiados rivales. De hecho, los Steelers no han ganado en Cleveland desde 2017. No se sorprendan si los Browns ganan este partido.

Pick: Browns a ganar y cubrir.

Cardinals de Arizona (3-12) @ Bengals de Cincinnati (5-10) Bengals -7.0

Los Bengals tienen solo dos victorias más que los Cardinals esta temporada. A pesar de eso, creo que Cincinnati es un mejor equipo, especialmente en ataque. Los Bengals tienen un récord de solo 2-5 en casa esta temporada, lo cual es un poco sorprendente. Los Bengals aplastaron a los Dolphins el fin de semana pasado, así que espero que hagan lo mismo con Arizona.

Pick: Cincinnati ganará y cubrirá.

Saints de Nueva Orleans (5-10) @ Titans de Tennessee (3-12) – Saints-2.5

Ambos equipos comenzaron la temporada terriblemente, pero en las últimas semanas demostraron que hay esperanza. Los Saints ganaron discretamente tres partidos seguidos y los Titans ganaron dos de sus últimos tres. Los Titans tienen un récord de solo 1-7 en casa esta temporada. A estas alturas de la temporada, las defensas de ambos equipos son similares, pero es el ataque de Nueva Orleans el que despegó, mientras que el de Tennessee está en desarrollo.

Pick: Saints a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (11-4) @ Indianapolis Colts (8-7) – Jaguars -6.5

Es difícil creer que los Colts perdieron la oportunidad de jugar la postemporada. Los Colts llevan 5 derrotas consecutivas. Los Jaguars llegan a este partido como el equipo más encendido de la AFC, con su QB Trevor Lawrence jugando el mejor fútbol americano de su carrera. Indianapolis tiene un sólido récord de 6-2 en casa, mientras que Jacksonville tiene un récord de 5-2 como visitante. Hace apenas 3 semanas, los Jaguars vencieron fácilmente a los Colts por 36-19. El año pasado, estos equipos dividieron sus partidos con una victoria cada uno.

Pick: Jags a ganar y Colts a cubrir.

Seahawks de Seattle (12-3) @ Panthers de Carolina (8-7)- Seattle-7.0

¿Quién hubiera pensado que estos dos equipos liderarían sus divisiones a estas alturas de la temporada? Los Seahawks vienen de una increíble remontada sobre los Rams, mientras que los Panthers ganaron un importante partido contra Tampa Bay. Seattle es el mejor equipo visitante de la NFL con un récord de 6-1 y ha ganado sus últimos 5 partidos. Los Panthers tienen un sólido récord de 5-2 en casa y han ganado 3 de sus mejores 5 partidos. Elijo a los Seahawks por su defensa. Si Seattle frena la ofensiva terrestre de Carolina, los Panthers estarán en problemas.

Pick: Seattle a ganar y cubrir.

Giants de Nueva York (2-13) @ Raiders de Las Vegas (2-13) – Raiders-1.5

Falta más de un mes para el Super Bowl, pero este fin de semana cuando estos dos equipos se enfrenten, tendremos un partido muy difícil. No tengo mucho que decir sobre este partido y recomiendo a la gente que no lo vea. Los Giants no han ganado como visitantes y los Raiders tienen un récord de 1-6 en casa. En esta situación, cuando los dos equipos que se enfrentan están tan mal, apostaré ciegamente por los Giants, que no son los favoritos, ya que ninguno de estos equipos merece ser favorito.

Pick: Giants a ganar y cubrir.

Eagles de Filadelfia (10-5) @ Bills de Buffalo (11-4) – Bills -1.5

Ambos equipos están en los playoffs, así que lo único en juego es su clasificación. Ninguno es perfecto. El ataque de los Eagles ha sido decepcionantemente inconsistente, mientras que la defensa de los Buffalo ha mostrado debilidad, especialmente contra los corredores. Los Bills son difíciles de vencer en casa, con un récord de 6-1 esta temporada y cuatro victorias consecutivas. Filadelfia ha tenido un buen desempeño como visitante, con un récord de 5-3, y dos victorias consecutivas. ¿Será este el partido en el que los Eagles finalmente demuestren un juego terrestre dominante en ataque?

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Bears de Chicago (11-4) @ 49ers de San Francisco (11-4) – 49ers -3.0

Este es el mejor partido de la semana en la NFC. Ambos equipos están en racha. Los Bears vienen de una emotiva victoria sobre los Packers, mientras que los 49ers tienen una semana corta tras haber jugado y ganado el lunes por la noche. Chicago ha tenido un buen desempeño como visitante con un récord de 5-3 y ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos. Los 49ers tienen un récord de 4-2 en casa y están jugando su mejor fútbol americano de la temporada. Ambos equipos luchan por ganar sus divisiones.

Pick: San Francisco ganará y cubrirá.

Lunes por la noche

29 de diciembre. MNF

Los Angeles Rams (11-4) @ Atlanta Falcons (6-9) – Rams -8.0

El jueves pasado, en el último cuarto, los Rams dominaban el partido y su división. Seattle consiguió una remontada increíble en un partido que no tenía por qué ganar. Ahora Los Ángeles persigue a Seattle por el título divisional y necesita ganar sus próximos dos partidos. Los Falcons ganaron la semana pasada y ya llevan dos victorias consecutivas, pero contra rivales débiles. El récord de Atlanta como local esta temporada es de tan solo 2-4.

Pick: Rams a ganar y cubrir.