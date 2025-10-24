Recap de la semana 7 y predicciones Semana de la 8 NFL

La semana 7 fue buena para los favoritos, ya que 10 de los 15 equipos cubrieron el margen. La victoria más significativa de los no favoritos fue la de los Bengals en casa contra los Steelers el jueves por la noche, cuando eran menos favorecidos por +5.5. Otro de los no favoritos, los New York Giants, creían que iban a ganar en Denver, ya que tomaron una ventaja de 19-0 al llegar al último cuarto antes de perder ese partido, cediron 33 puntos en el último cuarto. ¡Impresionante!

Récord hasta la fecha: Cobertura de puntos44-4, a ganar 62-30 , mejores apuestas :11-6

Mejores apuestas de esta semana:

Falcons -7.5 Broncos -3.5 Ravens -6.5

Seis equipos están en su semana de descanso: Jaguars, Rams, Raiders, Lions, Seahawks y Cardinals. El partido imperdible para mí esta semana será cuando los Steelers reciban a los Packers en lo que será el primer partido del QB Aaron Rodgers contra su antiguo equipo.

Jueves 23 de octubre por la noche

Minnesota Vikings (3-3) @ Los Angeles Chargers (4-3) – Chargers -3.0

Comenzamos la semana con un partido muy difícil de elegir. Ambos equipos perdieron la semana pasada y los Chargers no han jugado bien. Los Vikings perdieron contra los Eagles, Se espera que el QB suplente Carson Wentz juegue en este partido, ya que Minnesota probablemente le dará a JJ McCarthy una semana más para recuperarse de sus lesiones.

El récord de Wentz en jueves por la noche es 7-0.

Pick: Vikings a ganar y cubrir.

Partidos del domingo 26 de octubre

New York Jets (0-7) @ Cincinnati Bengals (3-4) – Bengals -6.5

Los Jets son el único equipo sin victorias en la NFL. Los Bengals mejoraron su juego y vencieron a sus rivales divisionales, los Steelers, la semana pasada. New York tiene el juego aéreo más débil, mientras que la ofensiva de los Bengals es terrible corriendo el balón. Este partido se definirá en la batalla de los quarterbacks suplentes, ya que es probable que los Jets anoten a Tyrod Taylor como titular y Cincinnati contará con el veterano Joe Flacco hasta que Joe Burrow se recupere. Prefiero a Flacco sobre Taylor, juega en casa y tiene mejores receptores.

Pick: Bengals a ganar y cubrir.

Chicago Bears (4-2) @ Baltimore Ravens (1-5) – Ravens -6.5

No se ve esto a menudo. Un equipo con 1 victoria es favorito por 7 puntos contra uno con 4. Los Bears son mejor equipo que el año pasado, pero se enfrentan a un Baltimore que debería estar recuperado de sus lesiones. No veo cómo la defensa de Chicago va a detener a los Ravens y su ataque no es lo suficientemente bueno como para anotar lo suficiente. Creo que este partido es el comienzo para Baltimore, que busca el título divisional. Los Ravens aplastan a los Bears.

Pick : Ravens a ganar y cubrir.

Buffalo Bills (4-2) @ Carolina Panthers (4-3) – Bills -7.0

Los Bills tienen marca de 0-3 ATS en sus últimos tres partidos y han perdido dos seguidos. La semana de descanso llegó en el momento justo para ellos, ya que se enfrentan a los Panthers, que hasta ahora tienen un récord perfecto de 3-0 en casa. Es poco probable que el mariscal de campo de Carolina, Bryce Young, juegue debido a una lesión, ya que el veterano Andy Dalton será el titular del equipo local.

Josh Allen nunca ha perdido tres partidos seguidos en su carrera y tiene un récord de 7-0 en partidos después de la semana de descanso. Creo que los Bills volverán a la senda de la victoria, pero creo que los Panthers, que juegan mejor en casa.

Pick: Bills a ganar y Panthers a cubrir.

San Francisco 49ers (5-2) @ Houston Texans. (2-4) – Texans -1.5

Este partido tiene una línea de puntos extraña, que favorece a los Texans con 2 victorias contra los 49ers con 5. Pensé que San Francisco sería favorito por 4 puntos. Espera que este partido sea de baja anotación, y la diferencia, para mí, reside en la excelente defensa de Houston. ¿Podrá CJ Stroud impulsar la ofensiva del equipo local? Creo que hace lo suficiente para cubrir la pequeña diferencia, ya que creo que los Texans ganarán este partido.

Pick: Texans a ganar y cubrir.

Cleveland Browns (2-5) @ New England Patriots (5-2) – Patriots -7

Sé que no han tenido un calendario difícil, pero es innegable lo buenos que han sido los Patriots este año. Después de siete partidos, lideran la división Este de la AFC. Apuesto a que nadie lo habría predicho. Los Browns tienen una defensa realmente buena, especialmente en casa, como lo demuestran sus impresionantes victorias sobre los Dolphins y los Packers. Pero como visitantes, los Browns no han ganado y su defensa no es tan buena. Nueva Inglaterra tiene un excelente entrenador y su mariscal de campo, Drake Maye, está jugando muy bien.

Pick: Patriots a ganar y cubrir.

Miami Dolphins (1-6) @ Atlanta Falcons (3-3) – Falcons -7.5

Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado como visitantes. Miami ahora viaja a Atlanta para enfrentarse a los Falcons. Los Dolphins han sido una gran decepción esta temporada y parecen un equipo que ha renunciado a su entrenador. La fortaleza de los Falcons es un potente juego terrestre, que ha sido la debilidad de la defensa de Miami durante toda la temporada. Atlanta es probable que gane este partido por al menos 10 puntos.

Pick: Falcons a ganar y cubrir.

New York Giants (2-5) @ Philadelphia Eagles (5-2) – Eagles -7.5

Estos dos acérrimos rivales se enfrentaron hace apenas dos semanas, y los Giants ganaron fácilmente ese partido. La semana pasada, Nueva York visitó a Denver y perdió. Filadelfia jugó bien con su victoria sobre los Vikings. No es fácil vencer al mismo equipo en dos semanas, y mucho menos en la misma temporada. Creo que los Eagles harán los ajustes necesarios y estarán motivados para vengarse y vencer a los Giants con facilidad y cubrir el margen.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Tampa Bay Bucaneers (5-2) @ New Orleans Saints (1-6) – Bucs -4.0

La línea comenzó en -6.5 y bajó a 4.5 en tan solo un día.. Este será el último partido de los Bucs y la semana que viene tendrán su semana de descanso, así que estarán motivados por ganar. Hasta ahora, cuando Tampa ha ganado partidos, los marcadores han sido ajustados. Creo que este es un partido que pueden ganar por 7 o más puntos.

Pick: Bucs a ganar y cubrir.

Tennessee Titans (1-6) @ Indianapolis Colts (6-1) – Colts -14.0

Es la línea de puntos más grande de la semana. Los Titans pueden tener la ofensiva más débil de la NFL. Los Colts no tienen problemas en ese aspecto, ya que son uno de los equipos con mayor puntuación de la liga. A pesar de ser un partido divisional, no veo cómo Tennessee pueda ganar este partido o cubrir la línea de puntos. Indianápolis promedia 33.1 puntos por partido, comparado con los 13.7 de los Titans. Los Colts ganarán este partido 30-10 y cubrirán la diferencia.

Pick: Colts a ganar y cubrir.

Dallas Cowboys (3-3-1) @ Denver Broncos (5-2) – Broncos -3.5

Este es un clásico entre la potente ofensiva de Dallas y la excelente defensa de Denver. La ofensiva de los Broncos en lo que va de año ha sido decepcionante, ya que el mariscal de campo Bo Nix no ha estado bien. Pero la defensa de Dallas está entre las 5 peores de la liga. Hace apenas dos semanas, los Cowboys perdieron en Carolina.

Pick: Denver a ganar y cubrir puntos.

Green Bay Packers (4-1-1) @ Pittsburgh Steelers (4-2) – Packers -3.0

Los Steelers vienen de una derrota en Cincinnati, mientras que Green Bay ganó en Arizona, pero no logró cubrir la diferencia.¿Sabías que un mariscal de campo ha vencido a todos los equipos al menos una vez en su carrera excepto a uno? Sí, lo adivinaste, son los Packers, ya que será su primer partido contra su ex equipo. Sigo pensando que la línea ofensiva de Pittsburgh es un problema y creo que Micah Parsons y la defensa de Green Bay le van a dar muchos problemas a Aaron Rodgers.

Pick: Packers ganan y cubren.

Lunes 27 de octubre por la Noche

Washington Commanders (3-4) @ Kansas City Chiefs (4-3) – Chiefs -12.5

Otra gran diferencia de puntos esta semana para Kansas City. No tuvieron problemas para cubrir a los Raiders el fin de semana pasado. Washington ha tenido muy mala suerte en sus derrotas anteriores y podría no estar su QB Jayden Daniels debido a una lesión.

Es posible que recurran a Marcus Mariota como QB, mi única duda a la hora de elegir a Kansas City para cubrir esta gran diferencia de puntos de nuevo es que podrían estar pensando en su gran partido contra Buffalo la próxima semana. Sin duda, los Chiefs ganarán este partido en horario estelar y los elegiré con cautela para cubrir la diferencia de puntos, ya que no confío en la defensa de los Commanders y su ataque no será muy bueno si Daniels no juega.

Pick: Chiefs a ganar y cubrir.