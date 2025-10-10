Predicciones Semana 6 NFL: La Era Post-Invictos

La semana 5 fue bastante agitada, ya que vimos a equipos invictos, como los Bills y los Eagles, sufrir sus primeras derrotas de la temporada. Por otro lado, también vimos a los Saints y los Titans conseguir sus primeras victorias de la temporada. Es la primera vez en 11 años que no tenemos ningún equipo invicto de cara a la semana 6.

Además, solo nos queda un equipo sin victorias: los New York Jets, que volverán a tener dificultades esta semana al recibir a los Denver Broncos. Durante la semana, presenciamos un inusual intercambio de un mariscal de campo, no solo dentro de la división, sino también dentro del estado de Ohio: los Cleveland Browns traspasaron al veterano Joe Flacco a los Cincinnati Bengals.

Los Bengals necesitan ayuda urgentemente en la posición de mariscal de campo, ya que su estrella Joe Burrow está lesionado. Veremos si este intercambio le da un impulso a la ofensiva de Cincinnati de cara a Green Bay con la difícil tarea de intentar vencer a los Packers.

Nuestros resultados de la semana 5 fueron sólidos, ya que logramos un resultado de 9-5 en cobertura puntos y partidos a ganar. Récord de la temporada cobertura puntos 31-31, a ganar 41-21.

Aquí las mejores apuestas para la semana 6 a cobertura puntos:

1. Steelers -5.5

2. Commanders -4.5

3. Raiders -5.5

Partido del jueves 9 de octubre por la noche

Philadelphia Eagles (4-1) @ New York Giants (1-4) – Eagles -7.5

Los Eagles sufrieron una humillación con su primera derrota de la temporada ante los Broncos. Los Giants perdieron como visitantes ante los Saints en Nueva Orleans. Nueva York tiene un récord de 2-3 y los Eagles de 3-2 en ATS. Esta es una semana corta para estos equipos, pero esto no debería afectar al corredor Saquon Barkley, ya que solo acarreó el balón 6 veces el fin de semana pasado. Al cierre de esta edición los Eagles iban perdiendo.

Partidos domingo 12 de octubre

Cleveland Browns (1-4) @ Pittsburgh Steelers (3-1) – Steelers -5.5

Los Browns no jugaron mal en su derrota ante los Vikings la semana pasada, ahora regresan del extranjero para enfrentarse a un rival acérrimo que viene de semana de descanso, esto es una receta para el desastre. Los Steelers tienen problemas defensivos y ofensivos, pero seguro su bye week les dio tiempo para solucionar esos problemas. Cleveland ha decidido cederle la posición al mariscal de campo novato Dylan Gabriel tras el canje del veterano Joe Flacco.

Pick: Steelers a ganar y cubrir.

Tennessee Titans (1-4) @ Las Vegas Raiders (1-4) – Raiders -5.5

Los Titans consiguieron su primera victoria de la temporada, Tennessee continúa su gira con una visita a Las Vegas para enfrentarse a los Raiders, que están en apuros. La línea ofensiva de los Raiders es mala pero ¿tendrán los Titans la defensa suficiente para exponer esta debilidad? Los Raiders perdieron cuatro partidos seguidos tras comenzar la temporada con una victoria. Si hay un partido que deberían ganar es aquí mismo, frente a su afición. Un jugador como Max Crosby puede ir a por todas esta semana y causar problemas a una ofensiva de los Titans que ya está débil.

Pick: Raiders a ganar y cubrir.

San Francisco 49ers (4-1) @ Tampa Bay Bucanneers (4-1) – Bucs -4

A pesar de tantas lesiones, los 49ers siguen ganando. La semana pasada lograron una impresionante victoria como visitantes en TE contra los Rams. Tampa también tiene lesiones, San Francisco es bueno como equipo visitante, con un récord de 3-0 y 3-0 ATS. La clave será ver si los 49ers pueden presionar al QB de los Bucs, Baker Mayfield. La defensa de los Bucs es difícil de enfrentar, lo que puede ser un problema para el ataque de los 49ers.

Pick: Bucs a ganar y cubrir

Cincinnati Bengals (2-3) @ Green Bay Packers (2-1-1) – Packers -14.5

Esto iguala la mayor diferencia de puntos del año, cuando la línea de los Bills cerró en 14.5 en casa contra los Saints. Nueva Orleans cubrió la diferencia y puede que suceda lo mismo aquí. Los Bengals han tenido un desempeño realmente malo, especialmente su defensa y sin su QB Joe Burrow, las cosas no pintan bien. Los Packers vienen de su bye week , los jugadores de Green Bay no estarán listos para este partido y podrían estar dormidos en la primera mitad antes de despertar en la segunda. No sabemos aún que QB entrará por los Bengals si Joe Flacco o Jake Browning.

Pick : Green Bay a ganar, Bengals a cubrir.

Detroit Lions (4-1) @ Kansas City Chiefs (2-3) – Chiefs -2.5

Este tiene que ser el partido de la semana. Kansas City viene de una dolorosa derrota en Jacksonville el lunes por la noche, pero tienen una semana corta para olvidar ese partido y planificar con anticipación para recibir a uno de los mejores equipos de la NFL. Detroit tiene varias lesiones clave en su defensa, incluyendo a sus dos cornerbacks titulares. Espero que este sea un partido con muchos puntos. ¿Pueden los Chiefs permitirse perder este partido? Es un partido crucial para ellos. Los Lions son el mejor equipo, pero apostar en contra de los Chiefs, que vienen de una derrota y ahora juegan en casa, es arriesgado.

Pick: Chiefs a ganar y cubrir.

Denver Broncos (3-2) @ New York Jets (0-5) – Broncos -7

Partido Internacional: Londres, Inglaterra

Denver calienta motores tras vencer a los campeones del Super Bowl el fin de semana pasado en Filadelfia. Desde que perdieron un partido reñido en la semana 1 contra los Steelers, los Jets han estado mal en ataque y defensa. Nueva York es el único equipo sin victorias en la temporada y creo que siguen sin ganar después de esta semana.

Pick: Denver gana y cubre.

Los Angeles Chargers (3-2) @ Miami Dolphins (1-4) – Chargers -3.5

Los Chargers, tras un buen comienzo con un récord de 3-0, han perdido sus últimos dos partidos, debido a lesiones en su línea ofensiva. Los Dolphins comenzaron la temporada mal y a pesar de mostrar algunas mejoras en su juego, pierden como lo hicieron en su colapso de la segunda mitad contra Carolina la semana pasada.

Pick: Chargers a ganar , Miami a cubrir.

New England Patriots (3-2) @ New Orleans Saints (1-4) – Patriots -3.5

El entrenador en jefe Mike Vrabel ha demostrado que Nueva Inglaterra está jugando un buen fútbol, incluyendo su gran victoria en Buffalo el fin de semana pasado. Los Patriots tienen un récord de 2-0 como visitantes y han ganado sus dos últimos partidos. Los Saints no han tenido un buen desempeño en lo que va del año, pero jugaron bien hace dos semanas en Buffalo y consiguieron su primera victoria en casa contra los Giants el fin de semana pasado. Este es el segundo partido consecutivo como visitantes para NE.

Pick: NE a ganar y Saints a cubrir.

Los Angeles Rams (3-2) @ Baltimore Ravens (1-4) – Rams -7.5

Los Ravens ahora corren el riesgo de terminar con un récord de 1-5, las lesiones, un calendario complicado y algo de mala suerte son factores, perdieron contra los Texans el fin pasado ya fue el punto más bajo y no será más fácil cuando los Rams visiten la ciudad, ya que también vienen de perder contra los 49ers . Si el QB de los Ravens L.Jackson no juega, Baltimore solo promedia 16.1 puntos por partido. Los Rams tienen buena ofensiva y defensiva.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

Arizona Cardinals (2-3) @ Indianapolis Colts (4-1) – Colts -6.5

Los Colts han tenido su mejor inicio de temporada de 5 partidos desde 2013. ¿Por qué son tan buenos este año? Han anotado al menos un gol de campo en el 65% de sus posesiones ofensivas este año. Esta es la mejor marca desde la ofensiva de los Rams en el 2000. Indianápolis combina un ataque equilibrado de carrera y pase para romper las defensas rivales. Los Cardinals han perdido tres partidos seguidos, ya que les ha costado ganar partidos que deberían haber ganado.

Pick: Colts a ganar y cubrir.

Seattle Seahawks (3-2) @ Jacksonville Jaguars. (4-1) – Jaguars -1.5

Este es uno de los enfrentamientos más difíciles de predecir de la semana. Los Jaguars tienen una semana corta, ya que jugaron el lunes por la noche y vencieron a Kansas City. Por suerte para Jacksonville, juega su segundo partido consecutivo en casa. Seattle ha sido el equipo visitante de la NFL durante las últimas dos temporadas. Sin embargo, este partido representa un viaje largo. He estado dudando sobre este partido, ya que es una moneda al aire.

Pick: Jags a ganar y cubrir.

Dallas Cowboys (2-2-1) @ Carolina Panthers (2-3) – Cowboys -3.5

Dallas podría ser favorito hasta por 6 puntos. Los Panthers ganaron la semana pasada tras ir perdiendo 17-0 ante Miami. Carolina tiene un récord perfecto de 2-0 en casa en lo que va de temporada. La ofensiva de los Cowboys ha tenido buena racha, ya que el mariscal de campo Dak Prescott está teniendo una actuación digna de un MVP hasta el momento. Este es el segundo partido consecutivo como visitante para Dallas, pero creo que su ofensiva es demasiado buena y no confío en que el QB de los Panthers Bryce Young sea consistente en sus pases.

Pick: Dallas a ganar y cubrir.

Partidos lunes 13 de octubre

Buffalo Bills (4-1) @ Atlanta Falcons (2-2) – Bills -5

Los Bills perdieron contra los Patriots el fin de semana pasado. Los Falcons vienen de seu bye week. Buffalo promedia 30.6 puntos por partido, así que será interesante ver cómo se desenvuelve la defensa de Atlanta contra este potente ataque. Creo que la combinación de carrera y pase de los Falcons en ataque puede causarle algunos problemas a la defensa de Buffalo.

Pick: Atlanta a ganar y Bills a cubrir.

Chicago Bears (2-2) @ Washington Commanders (3-2) – Commanders -4.5

Chicago viene de su semana de descanso y lleva dos victorias consecutivas. Históricamente, desde 2014, los Bears tienen un récord de 1-10 después de la semana de descanso, pero se han enfrentado a equipos e malos en los últimos años. El mariscal de campo de Chicago tiene un récord de solo 2-8 como visitante en su joven carrera. Los Commanders tienen un récord de 2-0 en casa esta temporada y esperan que su joven estrella, el QB Jayden Daniels, consiga su tercera victoria. Creo que la defensa de Washington, especialmente en casa, le dará algunos problemas al ataque de los Bears.

Pick: Commanders a ganar y cubrir.