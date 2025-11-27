Sorpresas de la Semana 12 que definen el caos de la Semana 13 NFL

Repaso de la semana 12 en la NFL : empecemos con los New York Giants, dieron la sorpresa en Detroit pero perdieron por un gol de campo. Los Eagles campeones del Super Bowl llevaban una cómoda ventaja de 21-0 en Dallas, pero perdieron 24-21 ante sus rivales, los Cowboys y los Kansas City Chiefs perdían por 11 puntos ante los Colts en el último cuarto, solo para empatar el juego y forzar el tiempo extra donde ganarían con un gol de campo. Esta semana 13 recuerden que hay 3 partidos el jueves 27 de noviembre por el Thanksgiving Day y otro partido el viernes 28 de noviembre en Black Friday.

¿Adivinen quiénes son los 3 equipos que han tenido más éxito en el Día de Acción de Gracias?

1. Philadelphia Eagles 6-1 (única derrota ante Lions)

2. Minnesota Vikings7-2 (increíblemente, 8 de esos partidos se jugaron fuera de casa. Ambas derrotas fueron ante los Lions).

3. Tennessee Titans 5-2 (esto puede ser una sorpresa para los fanáticos de la NFL. Técnicamente están invictos con 5-0 como los Titans, ya que sus 2 derrotas fueron cuando eran los Houston Oilers).

Y las Mejores apuestas para la Semana 13 son :

A cobertura de puntos ( ATS )

1. Eagles -7.0

2. Dolphins -6.0

3. Texans +3.5

Green Bay Packers (7-3-1) @ Detroit Lions (7-4)- Lions -2.5

¡Qué gran enfrentamiento para empezar el Día de Acción de Gracias! Ambos equipos luchan por el título de división. A principios de esta temporada, los Packers vencieron a los Lions 27-13 en Green Bay. La temporada pasada, los Lions ganaron ambos partidos, incluyendo una victoria por 34-31 en Detroit. Ambos equipos ganaron el fin de semana pasado, pero no han jugado muy bien.. Este partido tiene potencial de ser de alta puntuación.

Pick: Lions a ganar y cubrir.

Kansas City Chiefs (6-5) @ Dallas Cowboys (5-5-1) – Chiefs -3.0

Ambos equipos no pueden permitirse perder más partidos. Curiosamente, esta misma diferencia de puntos permitió a Kansas City ganar en casa sobre los Colts la semana pasada. Se espera un partido reñido de puntaje alto, Dallas tiene una ofensiva que puede ser demasiado para la defensa de los Chiefs. ¿Podrán los Cowboys frenar la ofensiva de Kansas City?

Pick: Chiefs a ganar y Dallas a cubrir.

Cincinnati Bengals (3-8) @ Baltimore Ravens (6-5) – Ravens -7.0

Puede que los Bengals tengan de regreso a su QB , Joe Burrow . Cincinnati está fuera de la contienda por los playoffs. los Ravens, que han ganado cinco partidos seguidos y tienen la mira puesta en el título de la división Norte de la AFC. El año pasado, Baltimore ganó ambos partidos, pero es un poco engañoso, ya que apenas ganaron 35-34 en Baltimore y en Cincinnati el partido se fue a tiempo extra, donde los Ravens se alzaron con una victoria de 41-38. Será un partido de alto puntaje.

Pick: Ravens a ganar y Bengals a cubrir.

Chicago Bears (8-3) @ Philadelphia Eagles (8-3) – Eagles-7.0

Los Bears han sido un equipo muy oportunista, ganando partidos al final del último cuarto y forzando pérdidas de balón en momentos clave. No confío en que ninguno de estos mariscales de campo pueda liderar al equipo. En lo único que sí confío es en la superioridad defensiva de los Eagles sobre la de los Bears. Esta es una de mis predicciones favoritas de la semana.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Domingo 30 de noviembre

Jacksonville Jaguars (7-4) @ Tennessee Titans (1-10) – Jaguars -6.5

No confío en ninguno de los dos equipos. Sí, los Jaguars tienen siete victorias, pero dudo que lleguen a los playoffs. El año pasado, Jacksonville ganó ambos partidos. El partido en Tennessee fue una victoria desastrosa de 10-6 para los Jaguars. No es llamativo el partido para apostar pero si tuviera que elegir, me quedo con los puntos de los Titans en casa, Llámenme loco, pero prefiero que Tennessee gane.

Pick: Titans a ganar y cubrir.

Houston Texans (6-5) @ Indianapolis Colts (8-3) – Colts -4.5

Los Colts han sido la sorpresa de la NFL, una de las mejores ofensivas de la liga. Sin embargo, no han logrado cubrir la diferencia de puntos en sus últimos tres partidos y han perdido dos (Steelers y Chiefs). Los Texans, que ostentan la mejor defensa, han logrado tres victorias consecutivas. Sin embargo, la ofensiva de Houston no ha sido muy buena.

Pick: Indianapolis ganará, Houston cubrirá.

Nueva Orleans Saints (2-9) @ Miami Dolphins (4-7) – Dolphins -6.0

Los Dolphins vienen de su semana de descanso con una racha modesta de dos victorias. Los Saints son un desastre y podrían ser el peor equipo de la NFL. Ninguno de los dos equipos tiene mucho en juego, pero creo que hay mucho más talento en Miami.

Pick: Miami a ganar y cubrir.

Atlanta Falcons (4-7) @ New York Jets (2-9) – Falcons -2.5

Se esperaba más de ambos equipos. Kirk Cousins ​​regresa como QB de los Falcons, tras vencer a los modestos Saints el fin de semana pasado. Un factor en este partido podría ser el clima. ¿Qué tanto frío podría hacer? ¿Y me atrevo a decir que podría nevar? Las defensas de ambos equipos son parecidas pero le doy una gran ventaja a los Falcons sobre los Jets en ataque.

Pick: Atlanta a ganar y cubrir.

Cardenales de Arizona (3-8) @ Bucaneros de Tampa Bay (6-5) – Bucs -2.5

Los Bucs sufrieron una dura derrota contra los Rams, y perdieron a su mariscal de campo, Baker Mayfield, por una lesión en el hombro izquierdo. Si Mayfield no puede jugar, será Teddy Bridgewater quien lo reemplace. ¡Vaya! En una nota positiva, se espera el regreso de Bucky Irving, lo que debería impulsar su juego terrestre. Los Cardinals no han estado bien todo el año y no deberían ser difíciles de vencer, incluso con todas las lesiones de Tampa.

Pick: Bucs a ganar y cubrir..

Minnesota Vikings (4-7) @ Seattle Seahawks (8-3) – Seahawks -11.5

Los Vikings tienen dos cosas a su favor. El receptor abierto Justin Jefferson es uno de los mejores de la liga y el coordinador defensivo Brian Flores es conocido por su habilidad para crear excelentes estrategias de juego. JJ McCarthy ha sido pésimo QB. Seattle podría ser el segundo mejor equipo de la NFL. Juegan una gran defensa y su ataque es adecuado.

Pick: Seattle a ganar y cubrir.

Las Vegas Raiders (2-9) @ Los Angeles Chargers (7-4) – Chargers -9.5

Los Chargers vienen de su semana de descanso. Probablemente este partido se sentirá como en casa para los Raiders, ya que solían jugar en Los Ángeles. Los Chargers, por su parte tienen la menor ventaja de local de todos los equipos de la NFL. No me importa dónde se juegue este partido, porque la línea ofensiva de los Raiders es terrible, no logran anotar.

Pick: Chargers a ganar y cubrir.

49ers de San Francisco (8-4) @ Browns de Cleveland (3-8) – 49ers -5.0

Ambos equipos van en direcciones opuestas. Los 49ers necesitan esta victoria para mantener el ritmo de sus rivales divisionales, los Rams y los Seahawks. Los Browns, de visita, son terribles con un récord de 1-5, en casa su defensa es mejor con un récord de 2-3. Será un partido de pocos puntos.

Pick: SF a ganar y Browns a cubrir.

Los Ángeles Rams (9-2) @ Carolina Panthers (6-6) – Rams -10.0

Los Rams parecen ser el mejor equipo de la NFL, ya que cuentan con una excelente defensa y un gran ataque. Los Panthers tienen 6 victorias, lo que les permite competir con Tampa por el título divisional y cabe mencionar que juegan bien en casa.

Pick: Rams a ganar y Panthers a cubrir.

Buffalo Bills (7-4) @ Pittsburgh Steelers (6-5) – Bills -3.5

Ambos equipos vienen de derrotas y han perdido dos de sus últimos tres partidos. Es importante para Pittsburgh este juego, ya que ahora están empatados con los Ravens en el liderato de la división. El QB Aaron Rodgers esta lesionado, es probable que Mason Rudolph lo supla. Los Bills vienen de una terrible derrota ante los Texans, pero han tenido días adicionales de descanso para prepararse para este partido. Los Steelers tienen un récord de 4-2 en casa y los Bills de solo 2-3 como visitantes.

Pick: Bills a ganar y Steelers a cubrir.

Denver Broncos (9-2) @ Washington Commanders (3-8) – Broncos -6.0

Se especuló con el posible regreso de Jayden Daniels para este partido, pero ahora parece dudoso, por lo que Marcus Mariota volverá a ser el QB de los Commanders, tiene un récord de 1-4 como titular. Llega un equipo de los Broncos con una gran defensa no le facilitará las cosas a la ofensiva de Washington. El ataque de Denver no es bueno en los tres cuartos pero se activa al final de los partidos.

Pick: Denver a ganar y Washington a cubrir.

Nueva York Giants (2-10) @ New England Patriots (10-2) – Patriots -7.5

¿Son los Giants tan malos como su récord? No lo creo. Han tenido muchos partidos en los que jugaron tan bien solo para desplomarse y perder en el último cuarto. Los Patriots deben ser la mayor sorpresa de la NFL. El entrenador en jefe Mike Vrabel lo ha hecho bien, en ataque como en defensa. Nueva Inglaterra será puesta a prueba en este partido, ya que ahora no cuentan con dos ofensivos por lesión. Si hay algo que los Giants hacen bien es presionar al QB y perseguirlo.

Pick: Pariots a ganar y Giants a cubrir.