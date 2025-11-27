Generic selectors
Todos los detalles sobre el estreno de la película de Boy Harsher
Cine Noticias

Todos los detalles sobre el estreno de la película de Boy Harsher

27
nov2025

El dúo estadounidense Boy Harsher —referente del dark synth y el cold wave— confirma su ambicioso debut en el cine de larga duración con The Lonely Woman. La película de Boy Harsher marca un paso significativo para la banda, que siempre ha utilizado un potente lenguaje visual en sus videos y performances.

La película de Boy Harsher se estrenará directamente en salas de cine, un formato que subraya la seriedad de su visión artística. Aunque aún no tiene una fecha de estreno oficial, la revelación del proyecto ha generado una oleada de expectativa, demostrando el enorme interés que rodea a este nuevo proyecto del exitoso dúo.

Orígenes de la música gótica: Del post-punk a la melancolía global
Película de Boy Harsher

Película de Boy Harsher: Un reparto destacado y un género inquietante

El reparto de la película de Boy Harsher es tan inesperado como estelar, fusionando figuras clave de la música, el arte y el cine independiente. El proyecto contará con la participación de la artista multifacética FKA twigs, el músico de country alternativo Sturgill Simpson, la productora de techno VTSS, el cantautor Will Oldham (Bonnie ‘Prince’ Billy), la icónica actriz Chloë Sevigny y Jake Weary.

La trama, clasificada como un thriller erótico ambientado en la rural Nueva Inglaterra, seguirá a una mujer marcada por el trauma de la muerte de su primer amor, un concepto que encaja perfectamente con la estética oscura y melancólica que caracteriza a la película de Boy Harsher.

Top 10: Las mejores películas góticas contemporáneas

Del cortometraje al score propio en la película de Boy Harsher

La película de Boy Harsher es una continuación directa de la estética que el dúo exploró en su aclamado cortometraje The Runner (protagonizado por Kristina Esfandiari). Lo más crucial para la inmersión sonora es que la banda ha confirmado que ellos mismos serán los encargados de componer la banda sonora completa (score).

Este detalle garantiza que la música de la película de Boy Harsher estará intrínsecamente ligada a su característico sonido dark synth y cold wave, asegurando una atmósfera opresiva. Esta visión integral, donde la música es co-directora de la narrativa, es un sello distintivo del cine de Boy Harsher.

10 mejores películas de terror surrealistas de la historia

El proyecto promete ser más que una simple película; será una extensión de la obsesión, la sexualidad y el noir electrónico que definen su música. La capacidad del dúo para convocar a un reparto tan diverso y talentoso subraya su enorme influencia cultural, consolidando a la película de Boy Harsher como uno de los debuts cinematográficos más esperados de la escena underground global.

Stephanye Reyes

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

