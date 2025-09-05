NFL Comienza la Temporada, no te pierdas los partidos de la SEMANA 1

Espero que todos hayan tenido un excelente verano y ahora que hemos llegado al mes de septiembre, ¡es hora de fútbol americano! La NFL nos regala buenos partidos para empezar en la semana 1. Todo comienza el jueves 4 de septiembre con los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, quienes recibirán a sus odiados rivales, los Dallas Cowboys.

Por su parte el equipo al que los Eagles vencieron en el partido del campeonato, los Kansas City Chiefs, se enfrentará a los prometedores Los Angeles Chargers el viernes 5 de septiembre en un partido neutral en territorio internacional, Brasil.

Hay otros dos partidos imperdibles el fin de semana: los Detroit Lions viajan a Green Bay para enfrentarse a los Packers y el domingo por la noche los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens. Y por si fuera poco, también disfrutaremos del partido Steelers contra los Jets, donde verán a dos quarterbacks jugar contra sus ex equipos, Aaron Rodgers y Justin Fields.

Las 3 mejores apuestas de la semana sugeridas por esta columna para este inicio de temporada son:

Cobertura de puntos (ATS)

1. Jaguars -3.5

2. Broncos -8.0

3. 49ers -2.5

Y estos son los partidos y picks de la Semana 1

Jueves 4 de septiembre. 6:20 PM hora CDMX

Dallas Cowboys @Philadelphia / Eagles -8.0

Es sorprendente que este partido tenga la mayor diferencia de puntos de la semana. ¿Cómo se las arreglará Dallas sin su mejor jugador defensivo, Micah Parsons, quien fue traspasado a los Packers? Los Cowboys ganaron solo 7 partidos la temporada pasada y han hecho poco para corregir su mayor debilidad: detener el juego terrestre. Sin duda, los Eagles estarán entusiasmados en el primer partido en casa, frente a su afición, como campeones. Me gustaría que los Eagles ganaran y cubrieran en lo que podría ser un partido de alta puntuación.

Pick: Eagles

Viernes 5 de septiembre 6:00 horas CDMX

Sao Paulo, Brasil

Kansas City Chiefs @Los Angeles Chargers / Chiefs -3.0

Los Chiefs recibieron una paliza en el Super Bowl, así que tuvieron la temporada para pensar en esa gran derrota, sin duda como siempre el entrenador Andy Reid tendrá a su equipo listo para jugar. Algunos expertos coinciden en que Kansas City ya no es un equipo de élite, aunque en efecto creo que están en declive, no podemos negar que aún son un muy buen equipo de fútbol americano.

Los Chargers esperan aprovechar la temporada de 11 victorias del año pasado. Si bien ambos equipos cuentan con mariscales de campo estrella, son sus excelentes defensas las que les dan éxito. Anticipo un partido con pocas anotaciones, donde creo que los Chiefs prevalecerán y apenas cubrirán el margen.

Pick: Chiefs

Domingo 7 de septiembre

Vegas Raiders @New England Patriots / Patriots -2.5

Debo admitir que me sorprendió un poco ver a Nueva Inglaterra como favorito. Quizás reciban un impulso con el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel, ex entrenador de los Titans. En cuanto a los Raiders, tienen un nuevo mariscal de campo en Gino Smith. Creo que si juega tan bien como lo hizo en Seattle, creo Las Vegas puede sorprender a algunos equipos. Los Raiders cubrirán y darán la pequeña sorpresa.

Pick: Raiders

Cincinnati Bengals @Cleveland Browns / Bengals -5.5

Tenemos un duelo de principios de temporada contra Ohio. Joe Burrow contra el eterno Joe Flacco, la ofensiva de los Bengals contra la defensiva de los Browns. Cincinnati tuvo un comienzo muy lento el año pasado, esperemos que este año lo hagan con el pie derecho y logren su puesto en los playoffs. En cuanto a los Browns, no están muy seguros de hacia dónde se dirigen. Creo que los Bengals ganarán este partido, pero creo que los Browns pueden mantener un margen estrecho para cubrir la diferencia.

Pick: Bengals

San Francisco 49ers @Seattle Seahawks /49ers -2.5

El año pasado, los 49ers tuvieron una temporada perdida, ya que solo pudieron ganar 6 partidos. Las lesiones fueron un factor importante en su declive, pero espero que se recuperen con fuerza. Seattle ha incorporado a dos nuevos jugadores ofensivos: el receptor Cooper Kupp y el mariscal de campo Sam Darnold. Será interesante ver si ambos encajan bien. Me gusta San Francisco para ganar y cubrir puntos, ya que creo que su defensiva le dará muchos problemas a Darnold.

Pick: SF

Detroit Lions @Green Bay Packers / Packers -2.5

Es difícil creer que un equipo que ganó 15 partidos el año pasado no sea favorito en la semana 1, pero eso es lo que tenemos. Los Packers son un muy buen equipo y jugar en casa es una gran ventaja. Sin embargo, creo que Detroit está muy decepcionado con el resultado de la temporada pasada, así que este año tendrán aún más hambre de victorias. Apuesto a que los Lions cubrirán el margen y darán la sorpresa.

Pick: Lions

Arizona Cardinals @New Orleans Saints / Cardinals -6.5

Este partido es el menos atractivo de la semana, no estoy convencido de que ninguno de estos equipos esté en la pelea por los playoffs en diciembre. Hay que reconocerle a Arizona que lograron 8 victorias la temporada pasada, en comparación con las 5 de los Saints. Spencer Rattler es ahora el mariscal de campo titular de tiempo completo de Nueva Orleans. Tuvo un récord de 0-6 como titular el año pasado. Creo que los Cardinals harán lo correcto aquí ganando y cubriendo el margen.

Pick: Arizona

Miami Dolphins @Indianapolis Colts – Colts -1.0

Daniel Jones debutará con los Colts con la esperanza de encarrilar su carrera tras unas temporadas terribles con los Giants. Hace dos temporadas, los Dolphins parecían aspirantes al título durante años, pero terminaron con una temporada de 8 victorias donde las lesiones fueron un factor clave. Los Colts intentarán correr el balón, mientras que Miami usará un juego de pases rápidos para avanzar campo abajo. Este partido podría ir en cualquier dirección, pero creo que los Dolphins no solo cubrirán el margen, sino que también pueden ganar.

Pick: Dolphins

Pittsburgh Steelers @New York Jets / Steelers -2.5

¿Aaron Rodgers está acabado? Sin duda, tuvo dificultades la mayor parte de su carrera con los Jets. Pittsburgh tiene una buena línea ofensiva que permite que los pases profundos se den tiempo, así que hay motivos para ser optimistas. Los Jets ahora recurren a Justin Fields, quien suele ser más peligroso corriendo que pasando campo abajo. Ambos equipos tienen defensas por encima del promedio, así que no espero muchos puntos en este partido. Apuesto a que Pittsburgh ganará por un gol de campo.

Pick: Steelers

New York Giants @Washington Commanders / Commanders -6

Los Giants ganaron solo 3 partidos en toda la temporada pasada, en comparación con las 12 victorias de los Commanders. Parece que estos dos equipos van en direcciones diferentes, sin embargo el margen de victorias es de solo 6 a favor del equipo local. Bueno, Nueva York ganó los 3 partidos de pretemporada y se vio bien. Pero ahora este es un partido real, así que hay que tomar los resultados de pretemporada con pinzas.

Espero que los Giants mejoren este año, pero no creo que tengan la ofensiva para seguir el ritmo de Jayden Daniels y la explosiva ofensiva de Washington. Los Commanders ganarán y cubrirán la línea de 6 yardas.

ick: Commanders

Carolina Panthers @Jacksonville Jaguars / Jags – 3.5

Estos dos equipos sumaron solo 9 victorias la temporada pasada. Creo que las 4 victorias de Jacksonville el año pasado se pueden atribuir a su gran energía. Espero que el joven mariscal de campo Trevor Lawrence se recupere y empiece la temporada con una victoria sobre un equipo en apuros como los Panthers. Jacksonville gana y cubre la línea con comodidad.

Pick: Jaguars

Tampa Bay Bucs @Atlanta Falcons / Bucs -2.5

Sé que es solo la semana 1, pero para estos rivales de la NFC Sur este es un partido importante, ya que es muy probable que uno de estos equipos gane la división. El año pasado, con Kirk Cousins ​​como mariscal de campo, los Falcons ganaron ambos partidos contra los Bucs. Ahora, Atlanta recurre a Michael Penix Jr. En Tampa, volverán a confiar en su mariscal de campo Baker Mayfield. Creo que Tampa tendrá dificultades para ganar 10 partidos como la temporada pasada. Apuesto por los puntos de Atlanta, ya que creo que pueden ganar este partido sin problemas.

Pick: Falcons

Tennessee Titans @Denver Broncos /Broncos -8.0

Sé que la diferencia es grande, pero la mayoría de las victorias de los Broncos el año pasado fueron por 10 o más puntos. El mariscal de campo Bo Nix espera seguir desarrollándose como líder en la ofensiva del equipo. Mientras tanto, los Titans contarán con un mariscal de campo novato, Cam Ward. No es la situación ideal para su primer partido como titular en la NFL contra una defensa de primer nivel y un entorno hostil como el de Denver. Los Broncos deberían ganar y cubrir.

Pick: Broncos

Houston Texans @Los Angeles Rams -/Rams -2.5

Este podría ser el partido más parejo de los equipos este fin de semana. Ambos equipos ganaron 10 partidos el año pasado. Si este partido fuera en Houston, elegiría a los Texans, pero es en Los Ángeles y creo que los Rams ganarán y apenas cubrirán el margen en lo que promete ser un partido muy reñido.

Pick: Rams

Domingo 7 de septiembre por la noche. 6:20 pm horario CDMX / SNF

Baltimore Ravens @Buffalo Bills – Ravens

Buffalo es una de las ciudades más difíciles de ganar para un equipo visitante. Los Ravens son un equipo serio y podrían incluso ser mejores que el año pasado. Los Bills tienen mucho que hacer en este partido. Creo que Baltimore ganará y cubrirá el margen de forma convincente.

Pick: Ravens

Lunes 8 de septiembre por la noche. 6:15 pm CDMX / MNF

Minnesota Vikings @Chicago Bears / Vikings -1.5

Las 14 victorias de los Vikings la temporada pasada fueron 9 más que las de los Chicago Bears. Es una diferencia enorme, pero no creo que Minnesota sea mucho mejor que los Bears. Este partido tiene dos quarterbacks muy jóvenes y sin experiencia: Caleb Williams y JJ McCarthy, quien reemplaza a Sam Darnold como titular. Williams tiene un don para retener el balón demasiado tiempo, como se evidenció el año pasado, cuando fue el mariscal de campo más capturado de la liga. Dada la buena defensa de Minnesota, creo que volverá a tener dificultades.

Preveo que el joven mariscal de campo de los Vikings también tendrá dificultades, ya que este podría ser un partido pocos puntos. Me quedo con el equipo con la mejor defensa. Minnesota gana y cubre.

Pick: Vikings