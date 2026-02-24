NBA Mexico Game 2026: lo que se sabe del evento de basquetbol más importante que llegará a nuestro país

México y el basquetbol han construido una relación que se fortalece año con año. El 2026 promete marcar un nuevo capítulo en esta historia, y 1xBet te explica por qué.

Qué se sabe del juego de 2026

El esperado partido está programado para noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México. Será el juego número 35 de temporada regular disputado en nuestro país desde 1992, una cifra récord fuera de Estados Unidos y Canadá.

Aunque la fecha exacta y los equipos participantes se anunciarán más cerca del arranque de la temporada 2026/27, analistas e insiders anticipan que podrían venir contendientes al título o franquicias con jóvenes estrellas que mantengan a la afición al máximo nivel de emoción.

El contexto en el que se jugará le dará un toque especial. Coincidirá con las celebraciones del Día de Muertos, algo que ya se ha convertido en sello distintivo de la NBA en México: una duela decorada con motivos tradicionales, botargas con vestuarios especiales y espectáculos previos que combinan la cultura deportiva estadounidense con las tradiciones mexicanas.

Por qué es clave para México

La visita de la NBA no es solo un espectáculo de una noche. Forma parte de un proyecto estratégico a largo plazo. México representa hoy un mercado gigantesco, con más de 30 millones de aficionados al basquetbol. Los Capitanes de la Ciudad de México compiten en la G League y demuestran que el nivel organizativo y logístico del país está a la altura de los estándares de la NBA. Además, la NBA Academy Latin America forma a nuevas promesas en San Luis Potosí.

Cada partido de este nivel es una oportunidad más para consolidar la imagen de la capital como sede de grandes eventos. El comisionado de la liga, Adam Silver, ha mencionado en varias ocasiones que la Ciudad de México está en la lista corta para una futura expansión, junto a Las Vegas y Seattle. Aunque en 2026 la decisión pudiera favorecer a otras ciudades, la llegada de una franquicia NBA a México parece cada vez más viable desde una perspectiva histórica.

