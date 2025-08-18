Sinéad O’Connor: todo lo que se sabe de la nueva película que explorará su vida y legado

La icónica y controvertida vida de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor tendrá una nueva película biográfica, que ya está en desarrollo. El proyecto explorará los primeros años de la artista, desde sus inicios en la música hasta la cumbre de su fama global. Y se suma al aclamado documental Nothing Compares de 2022, con el que comparte algunos de sus creadores.

La dirección de esta película acerca de Sinéad O’Connor estará a cargo de Josephine Decker, conocida por su trabajo en el filme Shirley, protagonizado por Elisabeth Moss. El guion será escrito por Stacey Gregg, cuyos créditos incluyen series como Mary and George y The Letter for the King. La producción es una colaboración de grandes nombres de la industria, incluyendo a See-Saw Films, detrás de éxitos como El discurso del rey y El poder del perro. Nine Daughters, productora de God’s Creatures, e IE: entertainment, que fue productor ejecutivo de Nothing Compares.

La incanzable lucha y activismo de Sinéad O’Connor

La película se centrará en los desafíos de una joven de Dublín que, impulsada por su talento, se enfrentó al mundo. Mostrará cómo, más allá de su música, el nombre de O’Connor se volvió sinónimo de su lucha por exponer los crímenes de la Iglesia católica y el Estado irlandés.

A lo largo de su carrera, O’Connor fue una voz de protesta incansable y una activista apasionada. A la temprana edad de 23 años, ganó un Grammy por su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven’t Got, que incluía el éxito mundial «Nothing Compares 2 U». Este sencillo la catapultó al estrellato, y la convirtió en la primera mujer en ganar el premio al Video del Año de MTV. A pesar de los premios y la popularidad, O’Connor usó su plataforma para denunciar el sexismo en la industria musical y la corrupción religiosa. Su acto más famoso, en 1992, fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante una aparición en televisión, desatando una ola de controversia y condena.

La artista, quien falleció en 2023 a los 56 años, dejó un legado complejo y poderoso. Desde su ordenación como sacerdotisa por un grupo católico independiente hasta su conversión al islam en 2018. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de la verdad y la valentía de hablar sin tapujos. Esta nueva película biográfica, que cuenta con el respaldo de BBC Film para su desarrollo, promete ser un retrato íntimo y revelador de una de las figuras más singulares y trascendentales de la cultura irlandesa.

Sinéad O’Connor murió el 26 de julio de 2023. Un informe forense posterior determinó que su deceso fue por causas naturales. Su muerte conmocionó al mundo, y miles de personas se congregaron para darle el último adiós durante su funeral en su ciudad natal de Bray, Irlanda. La trágica noticia se produjo un año y medio después de que su hijo Shane, de 17 años, se suicidara.