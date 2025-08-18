¿Cuándo regresa Nana?: esto es lo que dijo Ai Yazawa sobre el final del manga

Tras más de una década de incertidumbre, los seguidores del aclamado manga Nana han recibido una esperanzadora noticia directamente de su creadora, Ai Yazawa. La autora, cuya obra se encuentra en pausa indefinida desde 2009 debido a graves problemas de salud, ha prometido que terminará la historia.La revelación se produjo en el fanbook especial The World of Nana, lanzado el pasado 7 de agosto para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. En una entrevista exclusiva incluida en la publicación, Yazawa abordó el tema que ha mantenido a los fans en vilo por 16 años: el inconcluso capítulo 84.

Ai Yazawa confesó que, antes de su pausa, la historia ya estaba en su etapa final. Esta declaración además de ser un alivio para los lectores, también sugiere una posible mejoría en la salud de la artista. Si bien el camino para retomar la serialización no será fácil, las palabras de Yazawa reflejan una determinación inquebrantable para completar el manga que comenzó.

Este anuncio es particularmente significativo dado que tanto el manga como la adaptación al anime se detuvieron abruptamente, dejando a los fans con un profundo suspenso. Aunque en una entrevista de 2022 Yazawa ya había mencionado que estaba recuperando fuerzas con pequeños ejercicios de dibujo, esta nueva promesa en 2025 da a los fans una renovada esperanza de que, finalmente, podrán ver el desenlace de las vidas de Nana Osaki y Nana Komatsu. Hasta el momento no existe una fecha exacta de su publicación, pero esta era la declaración que los seguidores esperaban.

Por qué Ai Yazawa no terminó «Nana»

Ai Yazawa no ha terminado el manga Nana debido a una enfermedad que la llevó a suspender su serialización en junio de 2009. Fue hospitalizada y, aunque fue dada de alta en abril de 2010, ha declarado que su salud todavía no le permite retomar el trabajo, ya que dibujar manga es una actividad que requiere mucha energía física. La dibujante japonesa de manga este 2025 cumplió 58 años de edad.

«Nana», el aclamado manga de Ai Yazawa

Es una serie de manga escrita e ilustrada por Ai Yazawa. Fue serializada en la revista Cookie de la editorial Shūeisha desde el 15 de mayo de 2000 hasta junio de 2009. Nana se convirtió en una historia que cautivo a miles de lectores y fans del manga. Sigue las vidas entrelazadas de dos jóvenes mujeres que comparten el mismo nombre: Nana Komatsu una chica tierna (Hachi) y Nana Osaki, una cantante punk. Ambas llegaron a Tokio con sueños y esperanzas para forjar su destino.

Las dos nanas son completamente distintas, sin embargo se encuentran por causalidad y terminan viviendo juntas. Finalmente crean un vínculo tan fuerte que las lleva a explorar temas como el amor, la amistad, la música y las dificultades de la vida adulta. Actualmente, el manga está conformado de 21 tomos y la serie sigue inconclusa. Tuvo adaptaciones a dos películas en 2005 y 2006 respectivamente, y una serie de anime en 2006. En 2002, Nana ganó el 48.º Premio Shogakukan de Manga en la categoría shōjo.