Colaboración entre Nana y Vivienne Westwood por los 25 años del manga

Mientras el mundo de la moda se recuperaba de la Semana de la Moda de París, un anuncio sacudió el universo del manga y el punk underground: la primera colaboración oficial entre Nana y la icónica casa Vivienne Westwood es una realidad. Este crossover histórico, que los fans han esperado por más de dos décadas, marca el 25.º aniversario del manga cumbre de Ai Yazawa. La noticia fue confirmada por Cosmopolitan, revelando que la alianza se materializará en una pieza de coleccionista fuera de las pasarelas.

El vínculo entre Nana y Vivienne Westwood es el eje estético y emocional de la historia de las dos protagonistas, Nana Osaki y Nana Komatsu. Desde el icónico Collar Orb de Saturno hasta los blazers de tartán y los anillos Armadura, los diseños de la marca británica no eran una simple inspiración, sino el lenguaje visual que definía la rebeldía y la dualidad de los personajes.

El hecho de que la colaboración entre Nana y Vivienne Westwood se concrete ahora, sin la presencia física de la legendaria modista (fallecida en 2022), se siente como un homenaje y un sello de legitimidad para una relación que siempre existió en el corazón de los fans.

La colaboración se centra en el lanzamiento de la Edición 25.º Aniversario de NANA, Vol. 1: Edición Vivienne Westwood. La pieza central es la nueva portada ilustrada por Ai Yazawa, que presenta a Nana Komatsu y Nana Osaki vestidas con diseños icónicos de la casa de moda, una imagen que ha sido una fantasía para la comunidad desde hace mucho tiempo.

Pero el detalle no termina en la cubierta. La edición especial, un omnibus de colección, también presenta bordes con diseños a cuadros que complementan el patrón que Komatsu y Osaki lucen en la edición. Este nivel de cuidado estético demuestra el valor que se le ha dado a la pieza, reconociendo el impacto que siempre tuvo el diseño de Vivienne Westwood en el manga. Tal como citó Cosmopolitan, esta es una colaboración que «se ha hecho esperar y es una que querrás tener en tus manos cuanto antes«.

El lanzamiento, programado para el 21 de octubre de 2025 (con algunas copias disponibles para la Comic Con de Nueva York 2025 entre el 9 y el 12 de octubre), tiene un carácter selectivo que subraya su valor. La Edición Vivienne Westwood no estará en todas las librerías; su distribución se limita a canales específicos y exclusivos. Los lectores en Estados Unidos solo podrán adquirirla en Books-a-Million, mientras que en el Reino Unido estará disponible en Waterstones (a partir del 20 de noviembre de 2025).

Además, el círculo se cierra para los compradores de la marca, quienes podrán obtenerla directamente en boutiques de Vivienne Westwood a partir del 30 de octubre. El carácter limitado y exclusivo de la colaboración entre Nana y Vivienne Westwood asegura que esta pieza se convierta instantáneamente en un codiciado ícono de la cultura josei y punk.