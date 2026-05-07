KATSU: El grafiti como golpe a la realidad y la autonomía algorítmica

En el mapa del arte urbano que realmente incomoda, pocos nombres han logrado sacudir la disciplina con la fuerza y la protesta de un personaje en particular. KATSU grafitero contemporáneo es un referente que entiende la ciudad como un sistema que merece ser cuestionado. Como parte de colectivos de vanguardia como F.A.T. Lab (Free Art and Technology Lab), su práctica ha mutado de forma radical: pasó de la urgencia de estampar su firma en cada muro a desmantelar los mecanismos de vigilancia que nos rodean. Su obra no busca el aplauso, sino evidenciar las grietas en las estructuras de poder que intentan domesticar el entorno digital y físico.

Camión de carga blanco con un tag monumental de KATSU en color plata y negro, estacionado en un entorno urbano de Nueva York, ilustrando la escala industrial de su obra analógica.

Para KATSU, el grafiti no es una exploración estética sino una intervención estratégica: una acción calculada en el espacio físico que expone las fisuras de los sistemas de vigilancia y de la propiedad privada. Su obra no documenta simplemente una evolución técnica, sino un desplazamiento de agencia: la autonomía algorítmica reemplaza progresivamente a la mano del artista. En ese gesto, pone en evidencia algo más profundo: que el supuesto control corporativo sobre la realidad descansa sobre infraestructuras frágiles. Su práctica, en esencia, consiste en hackear, de forma literal, lo real.

Si el grafiti tradicional implicaba la presencia física del autor y la exposición directa al castigo, KATSU redistribuye ese riesgo hacia la máquina. Al separar el cuerpo del acto de intervención, no evade el peligro, lo reconfigura. Y en ese desplazamiento emerge una conclusión incómoda: en un entorno dominado por sistemas de vigilancia automatizados, la única respuesta eficaz no es la resistencia frontal, sino la contrainteligencia igualmente automatizada.

Intervención de grafiti con extintor modificado en Nueva York.

Del extintor al algoritmo: La fase de escalada analógica

Antes de la integración de la inteligencia artificial, KATSU ya operaba bajo una lógica de escala industrial. Su colaboración con el F.A.T. Lab resultó en la popularización de herramientas como el extintor de incendios modificado para proyectar pintura a grandes distancias. Esta técnica no solo permitía cubrir superficies masivas en segundos, sino que funcionaba como un ataque de denegación de servicio (DDoS) visual. La arquitectura corporativa de Nueva York fue el primer servidor físico en ser hackeado por esta saturación cromática.

Sin embargo, el extintor seguía siendo una herramienta dependiente de la fuerza física y la proximidad. Fue en este punto donde KATSU inició su transición hacia la autonomía. El desarrollo de prototipos para automatizar la firma dio lugar a dispositivos de impresión móvil y drones adaptados. Este cambio de paradigma no fue solo una evolución de herramientas. También significó una redefinición del grafiti como una forma de malware artístico diseñado para infiltrarse en zonas de alta seguridad sin dejar rastro biológico.

Muro intervenido con la técnica de extintor modificado, resaltando la estética de la escala industrial en la obra temprana de KATSU.

El dron de grafiti: Desmantelando la ilusión del control

El momento que definió la posición y visibilización de KATSU fue la intervención con dron al espectacular de Kendall Jenner en el barrio SoHo de Nueva York en 2015. Utilizando un cuadricóptero modificado, logró marcar un espacio privado situado a una altura inaccesible para los métodos tradicionales. Este acto no fue una simple provocación mediática; fue la demostración de que el espacio aéreo urbano y la publicidad exterior son territorios habitables para la protesta.

El uso de esta tecnología opera como el testimonio material de la fragilidad de las barreras físicas. Si un dispositivo controlado remotamente puede intervenir en la propiedad privada de una corporación multimillonaria, el concepto de «espacio controlado» por el Estado se desmorona. El dron de grafiti es la herramienta de desobediencia: ignora la gravedad, la vigilancia por cámaras y las patrullas terrestres. Es la implementación de la libertad de procesos en la disputa por el significado del espacio público.

Intervención del dron cuadricóptero modificado por KATSU sobre un espectacular publicitario a gran altura, eliminando las barreras físicas de la vigilancia tradicional.

Inteligencia artificial y la pintura generativa

La fase más reciente de la obra de KATSU involucra el uso de redes neuronales y visión por computadora. A través de proyectos como Icarus One, el artista ha desarrollado sistemas que permiten a los drones «decidir» dónde y cómo pintar basándose en el análisis visual de la superficie. Esta autonomía algorítmica elimina la subjetividad humana del trazo. En su lugar, la sustituye por una lógica de máquina que busca la máxima eficiencia en la marca.

La IA de KATSU no intenta imitar el grafiti humano; crea un lenguaje propio basado en las limitaciones y capacidades de la máquina. Este enfoque posiciona su trabajo en una jerarquía intelectual superior a la del arte callejero convencional. Ya no se trata de quién pintó la pared, sino de quién programó el sistema que la reclamó. Al utilizar algoritmos para generar arte en el espacio público, KATSU cuestiona quién posee los derechos sobre la imagen en la era digital. ¿El dueño del muro o el autor del código que lo intervino?

Dron equipado con sistema de pintura automatizada Icarus One de KATSU.

Registro forense de la vigilancia y la contravigilancia

La obra de KATSU también funciona como una prueba a la seguridad de las ciudades inteligentes. Al exponer la facilidad con la que la tecnología autónoma puede subvertir la vigilancia, el artista obliga a las instituciones a verificar la fragilidad de su control. Sus intervenciones son «pruebas de penetración» que demuestran que las infraestructuras críticas del paisaje urbano —desde los sistemas de transporte hasta las fachadas de cristal de los grandes recintos financieros— son porosas ante la creatividad técnica.

En sus exposiciones en galerías de gran renombre como The Hole, KATSU traslada este lenguaje a lienzos generados por drones, recordándonos que el mercado del arte también es un sistema susceptible de ser vulnerable. Sus pinturas no son el resultado de una inspiración romántica, sino de la ejecución de procesos computacionales aplicados a la materia física. Esta honestidad técnica es lo que separa a KATSU del resto de la escena. Por eso, él no busca la aceptación del sistema, busca demostrar su arquitectura subyacente.

Intervención de gran formato realizada mediante tecnología de drones autónomos, explorando la intersección entre el código computacional y la plástica urbana.

La soberanía del código en la calle

KATSU ha redefinido el grafiti como una disciplina de la ingeniería y la ciberseguridad. Su legado no se medirá por el número de firmas en las calles, sino por el nivel del debate que ha abierto sobre la autonomía, la vigilancia y la propiedad. Al demostrar que el control del Estado es una ilusión frente a la autonomía algorítmica, KATSU otorga a los ciudadanos y artistas una nueva forma de soberanía. Se trata de la capacidad de utilizar la tecnología para reclamar lo que el sistema ha privatizado.

En un mundo donde la realidad está cada vez más mediada por algoritmos, el grafiti de KATSU es el recordatorio necesario de que siempre hay un fallo en el sistema esperando ser explotado. La realidad es el servidor, y el código de KATSU es el comando de administración que devuelve el control al individuo.