Verdadero origen del Monopoly: Plagio, sombras y despojo intelectual

La historia oficial nos ha vendido la imagen de Charles Darrow como el genio solitario que, en medio de la Gran Depresión, diseñó un juego para soñar con la riqueza. Sin embargo, el verdadero origen del Monopoly no se encuentra en la ambición de un hombre de negocios, sino en la mente brillante y activista de Elizabeth Magie, una mujer que en 1904 patentó The Landlord’s Game (El Juego del Propietario). Lo que hoy conocemos como un simulador de acumulación desenfrenada, nació originalmente como una herramienta pedagógica para denunciar la injusticia económica y los peligros de los monopolios de tierras.

Una patente para la conciencia social

Elizabeth Magie no era solo una inventora; era una rebelde con una visión política clara. Como seguidora de las teorías económicas de Henry George, Magie diseñó su juego con dos conjuntos de reglas: uno antimonopolista, donde todos prosperaban cuando se generaba riqueza, y otro monopolista, cuyo objetivo era aplastar a los oponentes. Su intención era demostrar empíricamente que el segundo modelo era socialmente destructivo. Al investigar el verdadero origen del Monopoly, descubrimos que Magie buscaba promover la justicia económica en una época donde las desigualdades de género y clase eran abismales.

El borrado sistemático de una inventora

La tragedia de esta historia ocurre en la década de 1930. Charles Darrow, tras conocer una versión casera del juego de Magie que circulaba en comunidades cuáqueras, decidió apropiarse de la idea. Darrow no solo simplificó las reglas —eliminando la variante colaborativa y dejando únicamente la competitiva—, sino que omitió deliberadamente cualquier mención a la patente original de 1904. Cuando Parker Brothers compró el concepto, comercializaron el verdadero origen del Monopoly como una invención de Darrow, vendiendo la «fantasía del éxito» mientras sepultaban el legado de Magie bajo una montaña de billetes de colores.

500 dólares por un imperio

Cuando Parker Brothers descubrió que Magie poseía la patente original, su estrategia no fue reconocerla, sino neutralizarla. Le ofrecieron 500 dólares por los derechos de su invento, bajo la promesa de que producirían otros juegos suyos y le darían crédito. Fue un engaño absoluto. Mientras Monopoly se convertía en un fenómeno global que generaba millones, Magie quedó relegada a la oscuridad mediática. Esta omisión no fue un error, sino una maniobra calculada para evitar que el mensaje anticapitalista del juego contaminara el producto comercial. Al rescatar el verdadero origen del Monopoly, vemos que el despojo intelectual fue el primer gran movimiento de la empresa en el tablero de la vida real.

El legado de una bruja de la economía

Magie fue una pionera que utilizó su voz para criticar las desigualdades de género en un mundo que apenas le permitía patentar sus ideas. Su activismo social y feminista la llevó a publicar anuncios en periódicos ofreciéndose como «joven esclava estadounidense» para denunciar la precariedad laboral de las mujeres. El verdadero origen del Monopoly es, por tanto, una historia de resistencia. Hoy, 2026, la figura de Elizabeth Magie resurge no solo como la inventora de un juego de mesa, sino como una visionaria que predijo exactamente lo que el capitalismo le haría a su obra: acapararla, renombrarla y borrar a la creadora para maximizar el beneficio.