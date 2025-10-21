Generic selectors
Por qué la ‘House of Kong’ es el verdadero acto de rebeldía de Gorillaz en México
Agenda Noticias

Por qué la ‘House of Kong’ es el verdadero acto de rebeldía de Gorillaz en México

21
oct2025

La noticia de Gorillaz en CDMX en 2026 trasciende el simple anuncio de una gira. Aunque la confirmación de Damon Albarn a Sopitas FM para presentar su nuevo álbum, The Mountain, es ya una gran noticia, el verdadero golpe maestro para la Ciudad de México es la llegada de la exhibición inmersiva “House of Kong”.

Esta muestra de arte y tecnología no es un mero souvenir de la presentación de Gorillaz en CDMX; es la pieza central que redefine la visita de la banda virtual, posicionándola como un evento de arte visual y contracultura tan importante como el concierto mismo.

La “House of Kong” es la materialización del universo animado creado por el artista visual Jamie Hewlett, co-fundador de Gorillaz. Kong Studios es el laboratorio creativo, el hogar distópico de 2D, Murdoc, Noodle y Russel.

Al traer esta exhibición de Gorillaz en CDMX, se rompe la barrera entre el show en vivo y el arte, permitiendo a los fans mexicanos caminar directamente dentro del universo que la banda ha construido a lo largo de 25 años. México no solo verá a Gorillaz tocar, sino que podrá habitar su mundo.

Gorillaz: nuevo disco, conciertos inéditos y exposición sensorial
Gorillaz en CDMX

El valor de esta exhibición inmersiva radica en su contenido multimedia. Los asistentes a la “House of Kong” podrán experimentar un viaje a través de la evolución de la banda: desde sus primeros storyboards y arte conceptual inédito de Jamie Hewlett, hasta instalaciones sensoriales que utilizan luz, sonido y tecnología virtual para jugar con la percepción del espacio.

Esto no es solo nostalgia; es un reconocimiento al arte de la animación, el cómic y el diseño, reafirmando que Gorillaz es un proyecto donde la imagen siempre ha sido el catalizador de la música.

El hecho de que la banda haya decidido incluir a México en el tour de su nueva exhibición subraya el profundo afecto que Damon Albarn le profesa al público, especialmente después del breve susto de salud durante su última visita. El The Mountain Tour servirá como complemento perfecto para esta muestra, dando vida a las nuevas canciones de su noveno álbum (previsto para marzo de 2026).

Sin embargo, la “House of Kong” será el espacio que le dará la densidad cultural y el contexto de performance que la banda requiere para un público tan crítico como el mexicano.

Por qué el nuevo disco de Gorillaz será lanzado en 4 idiomas

Aunque los detalles específicos sobre las fechas exactas de la exhibición y la venta de boletos en la Ciudad de México siguen siendo un misterio que solo Kong Studios revelará en los próximos meses, la promesa de Damon Albarn es firme.

México se prepara para una inmersión total y multisensorial que celebra los 25 años de una banda que siempre ha desafiado los límites de lo real y lo virtual. Es un evento que honra al artista visual tanto como al músico, y eso, para la cultura alternativa, es un triunfo.

Relacionados

Etiquetas
CDMXGorillaz en CDMXGorillaz gira mundialHouse of Kong
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

