Top 10 de las mejores canciones de Gorillaz

Cuando Damon Albarn y Jamie Hewlett lanzaron a Gorillaz a principios del milenio, el mundo creyó que se trataba de un truco publicitario: una banda de dibujos animados diseñada para la era de MTV. Sin embargo, tras dos décadas de mutaciones constantes, el proyecto ha demostrado ser el experimento sociológico más importante del pop contemporáneo.

Gorillaz no es solo una colección de avatares; es un espejo que refleja nuestra alienación digital, nuestra crisis ambiental y nuestra eterna necesidad de conexión en un mundo cada vez más artificial. Aunque sus himnos globales han saturado las listas de reproducción, el verdadero ADN de la banda reside en esos cortes donde la experimentación vence a la complacencia.

En este conteo, nos alejamos de los éxitos radiales para sumergirnos en la sofisticación de las colaboraciones imposibles, el trip-hop melancólico y las fábulas políticas que han convertido a este proyecto en un refugio para el paladar negro. Estas son las mejores canciones de Gorillaz para quienes buscan el alma real detrás del trazo de tinta.

Empire Ants (ft. Little Dragon) [Plastic Beach, 2010]

Para muchos fans y críticos, esta es la obra maestra absoluta de Damon Albarn. La transición a mitad de la canción, cuando la melancolía acústica de Damon se rompe para dar paso a los sintetizadores brillantes y la voz celestial de Yukimi Nagano, es uno de los momentos más sublimes del pop moderno. Es una pieza hipnótica que habla sobre la dualidad y el escape, ideal para un viaje introspectivo.

Humility (ft. George Benson) [The Now Now, 2018]

Después de la densidad de Humanz, Gorillaz regresó con este track que se siente como un atardecer en patines por Venice Beach. La guitarra del legendario George Benson le da un toque funk/jazz aterciopelado que la hace destacar en su catálogo. Es una canción sobre la soledad y la necesidad de conexión, envuelta en una melodía que parece sencilla pero es pura sofisticación rítmica.

Tomorrow Comes Today [Gorillaz, 2001]

Aunque fue un sencillo, a menudo queda opacada por Clint Eastwood. Sin embargo, esta canción captura la verdadera esencia de «2-D»: esa melancolía urbana, el sonido de la melódica y un ritmo de trip-hop que arrastra los pies. Es el retrato perfecto de la alienación digital antes de que las redes sociales dominaran nuestras vidas; una pieza que ha envejecido con una elegancia asombrosa.

Fire Coming Out of the Monkey’s Head [Demon Days, 2005]

Esta es la faceta más narrativa y política de la banda. Con la voz del fallecido Dennis Hopper contando una fábula sobre la codicia y la destrucción ambiental, la canción es un ejercicio de impacto social envuelto en un ritmo dub inquietante. En el contexto actual de crisis climática, este track resuena con una fuerza profética que lo hace indispensable para entender el trasfondo de Gorillaz.

Aries (ft. Peter Hook & Georgia) [Song Machine, Season One, 2020]

Una colaboración que une mundos. El bajo inconfundible de Peter Hook (New Order) impulsa este track que se siente como un homenaje al post-punk más luminoso. Es una de las mejores composiciones de los últimos años: nostálgica, veloz y emocionalmente cargada. Demuestra que, tras dos décadas, Gorillaz sigue siendo capaz de reinventarse sin perder su ADN alternativo.

Melancholy Hill (Acoustic Version) [Plastic Beach, 2010]

Aunque la versión original es un hit, la versión acústica desnuda la composición de Damon Albarn y revela una vulnerabilidad que a veces se pierde entre los sintetizadores. Es una canción sobre la soledad y la espera, ideal para observar el ritmo de la ciudad desde una ventana.

Andromeda (ft. DRAM) [Humanz, 2017]

En medio de la saturación de colaboraciones de Humanz, «Andromeda» brilla como un testamento a la capacidad de Albarn para capturar la melancolía en la pista de baile. Inspirada en la música disco que Damon solía escuchar en un club del mismo nombre en su juventud, la canción es un tributo a los seres queridos que ya no están. Con una línea de bajo pulsante y una atmósfera etérea, este track se aleja del cinismo para abrazar una nostalgia reconfortante.

El Mañana [Demon Days, 2005]

Una de las piezas más tristes y hermosas de la banda. Más allá de su video (donde la isla flotante de Noodle es atacada), la canción es una reflexión sobre la pérdida de la inocencia y el impacto de la guerra y la industria en nuestro entorno. Su melancolía es sofisticada y profundamente cinematográfica.

Every Planet We Reach Is Dead (Green World) [Demon Days, 2005]

Esta pieza es, quizá, la exploración más profunda de Gorillaz en el blues existencial. Con un piano que se arrastra con pesadez y un arreglo de vientos que estalla en un caos controlado hacia el final, la canción funciona como una elegía por un mundo que agoniza. Bajo la narrativa de la banda, este «mundo verde» que hemos perdido se convierte en una metáfora sobre el vacío espiritual y el agotamiento de los recursos, un tema recurrente en el universo de Albarn.

Kids With Guns [Demon Days, 2005]

Inspirada en un incidente real que Damon vio en la escuela de su hija, la canción es un comentario ácido sobre la violencia infantil y cómo la sociedad «arma» a las nuevas generaciones, ya sea con ideas o con armas reales. Tiene un bajo hipnótico y un caos final que representa perfectamente el colapso social que a veces analizas en tus columnas.