Pazuzu: El demonio protector de Mesopotamia y el ícono oculto de Gorillaz
MÚSICA

Pazuzu: El demonio protector de Mesopotamia y el ícono oculto de Gorillaz

sep2025

Pazuzu es una de las figuras más enigmáticas y recurrentes en el universo visual de la banda británica Gorillaz. Más que un simple ícono oculto, este demonio mesopotámico es una pieza central en el lore (mitología) de la banda. Pero, ¿quién es realmente Pazuzu y por qué el grupo liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett lo convirtió en un emblema.

Contrario a la imagen de maldad pura popularizada por la película El Exorcista (1973), Pazuzu en la mitología mesopotámica tenía un papel complejo y, sorprendentemente, protector.

Pazuzu era un dios-demonio conocido por los babilonios y asirios durante el primer milenio a.C., personificando el viento del suroeste, el cual traía consigo sequía, hambre y pestilencia. A pesar de ser una entidad caótica que simbolizaba la enfermedad, era invocado y representado en amuletos con un propósito apotropaico (defensivo).

Su poder era tan grande que los humanos lo utilizaban para ahuyentar a otros espíritus malignos, especialmente a su archienemiga, la demonio Lamashtu, que atacaba a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. La representación física de Pazuzu era una fusión aterradora de partes animales y humanas. Su iconografía más reconocida incluye: un cuerpo escamoso de canino, garras de ave rapaz, dos pares de alas y una cola de escorpión.

En su rostro grotesco destacaban un hocico de perro o león, grandes ojos saltones y cuernos de gacela. Un elemento distintivo de su anatomía es su pene serpenteante. Las estatuillas suelen representarlo con la mano derecha levantada y la izquierda hacia abajo, simbolizando su dominio en los reinos superior e inferior.

Gorillaz: nuevo disco, conciertos inéditos y exposición sensorial
Pazuzu en el universo de Gorillaz

Pazuzu en el universo de Gorillaz: El Ícono Anti-Fama

La entrada de Pazuzu al mundo de Gorillaz se debe principalmente a la influencia del artista visual de la banda, Jamie Hewlett, un conocido fanático del cine de terror y de figuras oscuras. El demonio está íntimamente asociado al bajista Murdoc Niccals, quien a menudo hace referencia a cultos y pactos demoníacos en el lore de la banda.

La principal razón de su uso es la campaña «Rechaza Íconos Falsos» (Reject False Icons), donde el eslogan «Elige a Pazuzu» (Choose Pazuzu) invitaba a los fans a adorar a un «demonio honesto» en lugar de a las celebridades vacías de la cultura pop.

La figura del demonio se ha mantenido como un elemento de continuidad a lo largo de las fases de Gorillaz:

El cameo inicial de Pazuzu se remonta al álbum Gorillaz, donde se le ve como un recorte dentro de la caravana de Murdoc, insinuando sus oscuras inclinaciones. Su rol se formaliza en Demon Days, convirtiéndose en un motivo recurrente; una estatua de tamaño completo se erige a las afueras de los primeros Kong Studios. Esta etapa continúa destacándolo al colocarlo como el protagonista de la portada del álbum de caras B, D-Sides.

Por qué el nuevo disco de Gorillaz será lanzado en 4 idiomas

Aunque mantuvo un perfil más bajo en Plastic Beach, su presencia se mantuvo en el arte conceptual y en las proyecciones en vivo. Reaparece en Humanz en la aplicación de Realidad Mixta de Spirit House, y en The Now Now como un grafiti en el video de «Humility«, manteniendo su estatus de ícono de culto subterráneo.

Su aparición más reciente y prominente ha sido en Cracker Island. Aquí, Pazuzu no es solo un adorno, sino el logotipo oficial de «The Last Cult», el culto fundado por Murdoc. Esto eleva al demonio de simple easter egg a una fuerza narrativa central, simbolizando la crítica de la banda a la idolatría moderna.

La maldición de colaborar en un álbum de Gorillaz

Pazuzu trasciende su origen como dios-demonio para convertirse en el símbolo perfecto de la irreverencia de Gorillaz: un llamado visual y conceptual para que el público abandone las figuras falsas de la cultura pop y, si va a idolatrar algo, que sea a una entidad honestamente caótica y poderosa.

Damon Albarn demonio Demonología GORILLAZ Pazuzu Reject False Icons
Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

