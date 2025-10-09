Tank Girl: El caos punk de los 80’s creado por el genio detrás de Gorillaz

Tank Girl es mucho más que una simple historieta; es un fenómeno cultural, un estallido de energía punk y anarquista que redefinió el cómic alternativo británico a finales de los años 80 y principios de los 90. Creada en 1988, la serie nació de la mente y la colaboración de dos talentos excepcionales: el guionista Alan Martin y el dibujante Jamie Hewlett.

La asociación de Martin y Hewlett es la base del éxito del cómic. La visión irreverente y el diálogo desenfrenado de Martin se fusionaron con el estilo gráfico dinámico, caótico y distintivamente «sucio» de Hewlett. Es crucial destacar que Jamie Hewlett es una figura central en la cultura pop contemporánea, ya que es mundialmente conocido por ser el co-creador de la banda virtual Gorillaz junto a Damon Albarn.

El espíritu visual y la estética post-punk y anti-establishment que caracterizan a Tank Girl son claramente visibles en el diseño de los personajes y el universo de Gorillaz, demostrando la influencia duradera del estilo de Hewlett. La estrella de la serie es Tank Girl, cuyo nombre real, aunque rara vez se menciona, es Rebecca Buck. Ella es una mujer indomable, propensa a la violencia, el sexo y el caos, que conduce un tanque M5A1 Stuart modificado con el que vive y viaja.

Su historia se desarrolla en una Australia posapocalíptica estilizada, un desierto sin ley donde Tank Girl trabaja inicialmente como cazarrecompensas, antes de convertirse en una notoria proscrita con una recompensa millonaria sobre su cabeza, debido a actos de indisciplina y ultrajes.

Tank Girl encarna una actitud de desafío constante. Sus características incluyen un cabello teñido de rosa, una vestimenta punk minimalista (a menudo solo un sostén y pantalones cortos), y una lista de hábitos poco convencionales que incluyen eructos, gases y una afición por la bebida. Sus aventuras la llevan a menudo a la compañía de su novio, Booga, un canguro mutante con el que mantiene una relación tan caótica como tierna.

Estilo narrativo y estético de Tank Girl

Lo que diferencia a Tank Girl de la mayoría de los cómics es su total desinterés por las convenciones narrativas. La tira es un experimento constante de formas y técnicas, lo que le otorga una sensación de energía cruda y anárquica. La estética de Hewlett se caracteriza por:

Collage y Cut-up: Integración de fotografías, recortes y elementos ajenos a la viñeta tradicional.

Integración de fotografías, recortes y elementos ajenos a la viñeta tradicional. Monólogo interior y metacómic: Frecuentes rupturas de la cuarta pared, donde los personajes hablan con el lector o se burlan de su propia narrativa.

Frecuentes rupturas de la cuarta pared, donde los personajes hablan con el lector o se burlan de su propia narrativa. Caos visual: Las páginas son a menudo densas y frenéticas, reflejando el espíritu desenfrenado de las historias.

Este enfoque no solo fue provocador, sino que se convirtió en una declaración de principios contra la inercia y las normas del cómic tradicional.

La adaptación cinematográfica de 1995 de Tank Girl

Debido a su intensa popularidad, Tank Girl fue adaptada a la gran pantalla en 1995 bajo el mismo título, aunque en algunos países se la conoció como Tank Girl: La chica del tanque. La película fue dirigida por Rachel Talalay y contó con Lori Petty en el papel protagónico de Tank Girl.

Ambientada en el año 2033, después de que un cometa causara una sequía de un siglo en la Tierra, la trama sigue a Tank Girl y sus aliados —incluidos su novio Booga y los mutantes Rippers— en su lucha contra la malvada corporación Water and Power (W&P) por el control del escaso suministro de agua.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Si bien la producción logró capturar fielmente la estética visual grunge y punk del cómic original, la película resultó ser un fracaso tanto de crítica como de taquilla en su momento de estreno.

A pesar de esto, ha conseguido consolidarse como una película de culto, que puedes ver aquí, gracias a su estética audaz, su banda sonora rock y alternativa, y por ser una de las pocas películas de antihéroes protagonizada por mujeres durante esa década. Hoy en día, Tank Girl es una obra que sigue siendo relevante, no solo por su valor histórico, sino por su constante regreso a las librerías con nuevas historias que mantienen viva la llama del caos, la irreverencia y la diversión anti-todo.