Ritmo Cósmico: El músico responsable de un caos bailable

Desde un rincón alternativo, Ritmo Cósmico salió de su espacio creativo y misterioso para dejarnos conocerlo a través de una entrevista, en donde más que hablar sobre sus motivaciones e inspiraciones para hacer música; conocimos qué es lo que mueve a la persona que está detrás de este interesante proyecto que mantiene una conexión muy actual con la realidad de la sociedad mexicana. Y se carcaterizó como una de las bandas que puso el post-punk mexicano de nuevo en el mapa.

Más que una imagen, Ritmo Cósmico es la extensión de la personalidad auténtica y original de Iván Herrera. Las guitarras melódicas, los bajos hipnóticos y las letras intensas son el vehículo para capturar la esencia de la vida urbana, el desamor y la introspección. Así, no solo crea un sonido, sino que también ofrece un reflejo de las emociones colectivas que resuenan con su público. Sus herramientas, un bajo y una guitarra artesanal con la que se ha encariñado desde hace 8 años le permiten catalizar sus emociones y orientarlas a un sonido crudo.

Ritmo Cósmico: EL ritmo a través del cristal

Durante el confinamiento de 2020, la pandemia se convirtió en un catalizador para Iván, quien encontró en la música una vía de escape y expresión. Su proyecto nació de un período reflexivo donde decidió abrazar su identidad y hablar en su propio idioma de la realidad que lo rodeaba. A través de un post-punk bailable, sus letras exploran temas difíciles como el suicidio, la represión y el desequilibrio emocional. La propuesta musical se define por la oscura mezcla de bajos redondos y guitarras brillantes y melancólicas, creando un ritmo bailable que es, a la vez, una perfecta catarsis.

“Anteriormente tenía proyectos donde cantaba en inglés y me parecía un poco fantasioso querer cantar y tocar canciones en otro idioma. No me sentía muy orgulloso de eso y regresé a mis raíces, por eso comencé a componer en español y atreverme a cantarlo a través de este proyecto”, Iván Herrera.

Iván, nos compartió su perspectiva sobre el actual panorama musical, señalando el papel central de las plataformas de streaming. En donde subrayó cómo estos servicios digitales, han alterado el ecosistema de la música, albergando una vasta gama de proyectos y géneros. Su comentario destaca que la era digital ha democratizado la distribución musical, brindando a todo tipo de artistas una oportunidad sin precedentes para encontrar su audiencia en un entorno globalizado y competitivo.

«En mi humilde opinión, las plataformas de streaming hoy en día para la música independiente y para artistas independientes es de gran ayuda ya que promueven el trabajo que que estamos realizando para poder llegar a nuevos oídos, a más oyentes y sobre todo pues no solamente sonar en en el país al que pertenecemos sino puede llegar a otras fronteras».



«Para mí eso es muy importante y creo que de alguna manera también es una herramienta indispensable para poder crecer y desarrollar una carrera artística en estos tiempos , Iván Herrera».

Deconstruyendo al Cosmos: El concepto

El nombre Ritmo Cósmico encapsula una dualidad fascinante. Por un lado, se inspira en el misterio del vasto universo, la metafísica y los planetas. Por el otro, alude al ritmo que fluye entre ellos: el movimiento cíclico de los cuerpos celestes, los ciclos de la luna y la vida misma. Esta combinación conceptual no solo da nombre al proyecto, sino que también establece su filosofía, sugiriendo que la música es un eco de ese movimiento cósmico que nos impulsa y al que, a su vez, respondemos de manera natural.

“De alguna manera quise proyectar todo eso en dos palabras y ese fue el ritmo cósmico”. , Iván Herrera.

El ritmo de Ritmo Cósmico no solo evoca la inmensidad del espacio, sino que también tiene raíces profundas en la música nacional y global. Iván, el creador del proyecto, se inspira en el rock clásico y el rock urbano para crear su sonido oscuro y bailable. Bandas icónicas como Los Teen Tops, Los Bravos e incluso The Beatles influyen directamente en la estructura rítmica y rockera de su música. De esta manera, el proyecto utiliza estas bases para generar letras que claman por una revolución, fusionando el pasado musical con un mensaje de protesta actual.

“Para escribir música yo me inspiro mucho en todas estas emociones o todo lo que me provoca emociones de revolución, de libertad, de conciencia. Trato de ser mejor persona día con día, de superarme a mí mismo, de no cometer los errores del pasado, de tratar de cambiar, de ser diferente, pero sobre todo de sentir realización. Yo creo que esa es mi principal inspiración para escribir”, Iván Herrera.

Cosmología creativa: El ritmo en las ideas

El universo creativo de Ritmo Cósmico no se nutre únicamente de grandes conceptos, sino también de momentos espontáneos que surgen en la vida cotidiana. Como parte de esta filosofía, la banda encuentra inspiración en lo inesperado. Un claro ejemplo es la portada de su single “Barrios Unidos”, que nació de una fotografía tomada por el primo de Iván en las calles del centro de Guadalajara. Este detalle subraya cómo el proyecto integra la esencia de la vida urbana, transformando instantes fortuitos en arte.

“La portada de Barrios Unidos tiene una historia muy bonita porque el autor de la fotografía es mi primo Sergio Ávalos, quien vino de vacaciones a Guadalajara y con una cámara Pentax y un rollo en blanco y negro salimos al centro de la ciudad a tomar fotos y esta fue una de las que capturamos donde casualmente posó una persona que hacía malabares en un semáforo y detrás de él estaba circulando la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano”. “Todo coincidió bastante y nos pareció algo muy interesante, pues se estaba retratando de alguna forma la cultura mexicana, la cultura urbana y eso se expresa mucho en la letra de las canciones, sobre todo en el tema Barrios Unidos de ritmo cósmico”. Iván Herrera.

Aunque la creatividad sigue fluyendo en Ritmo Cósmico, sus seguidores tendrán que esperar un poco más para escuchar su siguiente álbum. La banda ha revelado que ha estado trabajando en 15 canciones nuevas, aunque confirmaron que el lanzamiento no será este año. Mientras se cocina este nuevo material, la mejor manera de seguir el pulso del proyecto es a través de sus trabajos ya lanzados y sus redes sociales, donde se espera que compartan actualizaciones sobre este prometedor futuro.

