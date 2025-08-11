El regreso del gótico: la estética oscura que dominará el otoño-invierno 2025

La industria de la moda se prepara para un cambio radical. Las pasarelas de las principales capitales de la moda han hablado: el gótico está de vuelta. Oero con una renovada y sofisticada faceta. La estética oscura y melancólica, que alguna vez fue considerada un nicho, se ha posicionado como la tendencia más destacada para la temporada otoño-invierno 2025. No se trata de disfraces o estereotipos, sino de una reinterpretación moderna que combina la oscuridad con la elegancia y la alta costura.
Características de la «nueva ola gótica»
La estética gótica de 2025 se distingue por su enfoque en la dramaturgia y la silueta. A diferencia de sus versiones pasadas, esta no es solo una moda para adolescentes, sino una declaración de estilo poderosa y madura. El lema es “menos es más”, pero con un impacto visual innegable. Las prendas, aunque oscuras, buscan realzar la figura con cortes precisos y volúmenes exagerados en puntos estratégicos. Se busca una sensación de misterio y poder, evocando un romanticismo oscuro que se inspira en épocas victorianas, pero con un toque futurista. La dualidad es un pilar fundamental: la combinación de lo rígido con lo fluido, lo opaco con lo brillante, lo masculino con lo femenino.
Vivienne Westwood: de vestir a los Sex Pistols a ser inspiración para diseñadores y activistas
Prendas, colores góticos y texturas clave
El negro es, indiscutiblemente, el rey de la paleta de colores. Se presenta en todas sus tonalidades y acabados, desde el mate más profundo hasta el brillante charol. Sin embargo, no está solo. Para romper con la monotonía, se le suman toques de color en tonos rojo borgoña, morado oscuro, gris carbón y verde botella, utilizados en detalles, estampados o como prendas de acento. El secreto está en la superposición de capas y la mezcla de texturas para crear un look complejo y dimensional.
Las prendas esenciales incluyen:
- Vestidos largos y fluidos: Con cortes asimétricos, aberturas y transparencias.
- Abrigos estructurados: De lana, cuero o terciopelo, con hombreras marcadas y cinturones anchos.
- Corsets y bustiers: Se usan sobre camisas blancas o de malla, o como parte de un vestido.
- Faldas de tul y encaje: Para un toque de romanticismo y ligereza.
- Pantalones de cuero y leggings: Aportan un aire de rebeldía y modernidad.
Ohmni, la marca de ropa de M.I.A basada en teorías de conspiración
Las texturas juegan un papel crucial en la definición de esta tendencia. El cuero, el terciopelo, la seda, el encaje y las mallas se combinan sin miedo. El látex y el PVC hacen una aparición estelar, añadiendo un toque fetichista y moderno. Los accesorios son el broche de oro: botas de plataforma, cadenas de metal, collares tipo choker y guantes largos completan el look. El maquillaje, por su parte, se enfoca en labios oscuros y delineados dramáticos, reforzando la atmósfera teatral.
La estética gótica de 2025 es una celebración de la individualidad y la autoexpresión. Es una invitación a abrazar la oscuridad como una forma de arte y una poderosa declaración de estilo. En un mundo cada vez más caótico, el gótico ofrece un refugio estético y una forma de vestir que es a la vez rebelde, elegante y profundamente personal.
Giorgio Armani: Un legado de elegancia y revolución en la moda
Diseñadores y pasarelas icónicos de la estética gótica para 2025
Algunos de los diseñadores y marcas que mejor encapsularon la estética gótica en sus colecciones de otoño-invierno 2025 son.
- Alexander McQueen: Bajo la dirección de Seán McGirr, la firma presentó una colección que mezclaba la influencia victoriana gótica con la sastrería contemporánea. Los diseños se caracterizaron por siluetas esbeltas, hombros exagerados, encajes texturizados y detalles florales complejos. Los accesorios como las botas alargadas y las joyas de inspiración victoriana completaron la visión.
- Givenchy: La firma se inspiró en diseños que rompen paradigmas, con trajes esbeltos, cuellos altos y siluetas muy marcadas. Se vieron hombros de estilo victoriano, cuero de cordero y botas altas, creando un concepto «espeluznante» pero fabuloso.
- Rick Owens: Conocido por su estética oscura y vanguardista, Owens continuó su exploración del brutalismo y la sensualidad con volúmenes asimétricos y una paleta de colores neutros, principalmente el negro.
- Gabriela Hearst: La diseñadora ofreció una lectura más fluida y relajada del gótico. Sus vestidos de encaje negro, sin forro interno, transmitían un carácter erótico y dramático al mismo tiempo, mostrando que el gótico puede ser minimalista y poderoso.
- Dior: Jugó con encajes desestructurados y gasas ligeras, proponiendo un gótico más luminoso y etéreo, casi fantasmal, que contrastaba con las versiones más duras de otros diseñadores.
- Fendi: Presentó vestidos con encaje que, en lugar de ser suaves y románticos, proyectaban una sensación de madurez y seguridad en sí misma.
Vic Vertigo
Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.