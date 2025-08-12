Tianguis Cultural El Chopo: Identidad visual para rescatar los valores del espacio

El icónico Tianguis Cultural El Chopo, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, ha lanzado una campaña de identidad visual bajo el lema «SOMOS CHOPO, CULTURA Y PATRIMONIO«. Esta iniciativa, dada a conocer a través de un comunicado oficial, busca diferenciar a los puestos legítimos y pioneros de aquellos que, según la comunidad, invaden el espacio y ponen en riesgo el patrimonio del tianguis. La campaña busca fortalecer a los auténticos comerciantes y asegurar la continuidad de su labor contracultural.

La campaña, activa desde el 26 de julio de 2025, es un mensaje claro a la comunidad rockera, al público, a los medios de comunicación y, sobre todo, a las autoridades, para que reconozcan y protejan a los auténticos vendedores que por más de cuatro décadas han mantenido viva la esencia de este lugar emblemático. El objetivo principal de la campaña es generar conciencia y defender el espacio que ha sido el corazón de la contracultura en México.

Los puestos identificados con la nueva imagen son aquellos que se apegan a la idiosincrasia del Tianguis Cultural El Chopo: ofrecen artículos que corresponden a la identidad rockera, no tienen precios excesivos y, lo más importante, no promueven el consumo ni la venta de drogas. Este esfuerzo por la identidad es una respuesta directa al aumento de «comercio ajeno e invasor» en una zona del tianguis que, de acuerdo con el comunicado, se ha incrementado en los últimos cinco años debido a la «indiferencia y abuso» de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cultura y Resistencia: Los Desafíos del Tianguis Cultural El Chopo

La campaña «SOMOS CHOPO, CULTURA Y PATRIMONIO» no es solo un distintivo visual; es una herramienta de resistencia. El comunicado del Tianguis Cultural El Chopo insiste en que las autoridades deben cumplir con el compromiso de dar una solución a la problemática del comercio invasor, que ha mermado el espacio y las actividades del tianguis. La falta de espacio, provocada por estos puestos ajenos, ha obligado a detener temporalmente los foros culturales gratuitos que ofrecía el Chopo, con la excepción del foro Radio Chopo, que se mantiene como el único bastión activo. Esto ha impedido que la comunidad continúe con su labor de promoción de la música y las artes multidisciplinarias, una de las funciones esenciales del tianguis.

La comunidad del Tianguis Cultural El Chopo pide a las autoridades un reconocimiento y respeto por su historia y su contribución cultural a la ciudad. Como un espacio independiente y autogestivo, ha demostrado su persistencia y su valor para los habitantes de la CDMX y más allá. El comunicado concluye con un mensaje contundente: «Los espacios culturales son de quien los trabaja y de aquellos a quienes van dirigidos y no de quienes sólo se aprovechan oportunistamente del esfuerzo de otros». Esta declaración es un recordatorio de que El Chopo es más que un mercado, es una comunidad de resistencia que, con 45 años de historia, lucha por mantener su identidad y su legado cultural, a pesar de las adversidades.