El Jardín del Tarot, un espacio surreal de Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle (1930-2002) fue una de las artistas más importantes del siglo XX, y su obra más grande y ambiciosa es sin duda El Jardín del Tarot. Este proyecto monumental, ubicado en la ladera de una colina en la localidad de Capalbio, en la Toscana, Italia, es mucho más que un simple parque de esculturas. Es el testamento artístico de una mujer que encontró en el arte una forma de sanar y transformar su vida. El jardín no solo resume su estilo, sino que también encapsula su visión del arte como una fuerza vital y transformadora, un sueño que le tomó más de dos décadas de dedicación.

La inspiración para el Jardín del Tarot llegó a Niki en 1955, durante un viaje a Barcelona, donde quedó profundamente conmovida por el Parque Güell de Antoni Gaudí. La artista sintió una conexión instantánea con la obra de Gaudí y, como ella misma documentó, supo en ese momento que algún día construiría su propio jardín de la alegría. Este deseo se convirtió en su objetivo de vida, y lo llevó a cabo con una determinación inquebrantable, superando retos financieros y de salud. El Jardín del Tarot, al igual que el de Gaudí, es una fusión de arte, arquitectura y naturaleza, que guía al visitante a través de un viaje sensorial y simbólico.

El Jardín del Tarot está compuesto por 22 esculturas monumentales, que representan los arcanos mayores del tarot. Cada una de estas figuras, desde la imponente Emperatriz hasta el enigmático El Mago, fue construida con una estructura de acero y recubierta de cemento, luego decorada con un mosaico vibrante de espejos, cerámica, vidrio de colores y otros materiales. Este uso del mosaico es un claro homenaje a la técnica de Gaudí, pero Niki de Saint Phalle le dio un sello personal, llenando sus figuras con una vitalidad y un color que reflejan su propio espíritu. La artista vivió y trabajó durante largos períodos dentro de la escultura de La Emperatriz, demostrando su profunda conexión con su creación.

El proceso de creación fue arduo y, en ocasiones, doloroso. La propia artista tuvo que enfrentar la falta de fondos, llegando a lanzar un perfume con su nombre para financiar el proyecto. Además, la inhalación de los vapores tóxicos del poliéster durante la construcción afectó su salud, causándole una enfermedad pulmonar crónica. A pesar de estos sacrificios, Niki se mantuvo firme en su visión, consciente de que estaba creando una obra que trascendería su propia existencia. El Jardín del Tarot es ahora una fundación privada, que se ha encargado de preservar la obra para las futuras generaciones, manteniendo viva la intención original de la artista.

Hoy, El Jardín del Tarot es un espacio de asombro y reflexión, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Es un testamento a la tenacidad de su creadora y a su creencia de que el arte tiene el poder de sanar e inspirar. El recorrido por el parque es más que una simple visita turística; es un viaje simbólico de autoconocimiento, donde cada arcano representa una etapa de la vida. A través de este jardín, Niki de Saint Phalle no solo dejó un legado arquitectónico y escultórico, sino también una profunda huella en la historia del arte público, demostrando que las obras de arte pueden ser espacios de interacción, alegría y espiritualidad.

Información para visitantes del Jardín del Tarot

El Jardín del Tarot está abierto al público, pero es importante tomar en cuenta su horario de temporada. Generalmente, el acceso es de abril a mediados de octubre, con visitas guiadas y la posibilidad de asistir de forma gratuita el primer sábado de cada mes durante la temporada baja. Para disfrutar plenamente del recorrido y de las más de veinte esculturas que conforman el jardín, se recomienda planificar la visita con anticipación, verificar el horario en su sitio web oficial y considerar que el recorrido por este espacio al aire libre requiere calzado cómodo.