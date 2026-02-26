El mazo del destino: 5 películas sobre el tarot en el cine de terror

No busques respuestas si no estás dispuesta a soportar la verdad. El tarot en el cine de terror —y en sus fronteras más oscuras— no es un juego de feria, ni un accesorio de boutique esotérica para decorar el feed de una red social; es una tecnología de sombras, una cartografía del abismo que nos recuerda que nuestro destino ya fue barajado por manos que no podemos ver. Cuando los Arcanos aparecen en pantalla, la narrativa deja de ser ficción para convertirse en un ritual donde el espectador es el testigo de una tirada que nunca termina.

A lo largo de la historia cinematográfica, el mazo ha servido como el puente perfecto entre lo racional y lo inefable. Aquí te presentamos cinco piezas fundamentales donde el mazo fue el verdadero verdugo, dictando sentencias que ni el tiempo ni la luz pueden borrar.

Dr. Terror’s House of Horrors (1965) – La baraja de la muerte

No podemos hablar de este tema sin rendir homenaje a la productora Amicus. Peter Cushing interpreta al Dr. Schreck, un misterioso viajero que lee el futuro a cinco extraños en un tren. Su mazo de cartas, al que llama «La baraja de la muerte», es el hilo conductor de una antología de terror donde el destino es una trampa sin salida. El tarot en el cine de terror clásico estableció aquí sus bases: el mazo no se equivoca y, si la carta final es negativa, no hay rezo ni huida que valga. Es la elegancia británica al servicio del escalofrío.

La máscara de la muerte roja (Roger Corman, 1964) – El color del destino

En el universo cromático y asfixiante de Roger Corman, basado en el genio de Poe, el tarot en el cine de terror adquiere una dimensión aristocrática y fatalista. El Príncipe Próspero se regocija en su decadencia mientras afuera la plaga devora el mundo, pero es en el simbolismo de las cartas donde la muerte se anuncia con elegancia. Aquí, el mazo no es una advertencia, sino la confirmación de que no hay muros lo suficientemente altos para dejar fuera a la «Muerte Roja». Cada carta revelada es una pincelada de horror puro en un tecnicolor que sangra.

Marea nocturna (Curtis Harrington, 1961) – El susurro de las profundidades

En este clásico del horror atmosférico, Dennis Hopper se enamora de una mujer que interpreta a una sirena en un carnaval de Santa Mónica. La presencia del tarot en el cine de terror sesentero se manifiesta aquí a través de una pitonisa que advierte sobre los peligros que emergen del mar. El mazo de Marsella se despliega sobre la mesa como si estuviera empapado en agua salada, sugiriendo que hay fuerzas antiguas y elementales que ya han decidido el final de este romance maldito mucho antes de que la primera carta fuera volteada.

El terror del sesenta y uno (Dasha Nekrasova, 2021) – El Arcano de la paranoia moderna

Dasha Nekrasova nos entrega una pieza de folk-horror urbano y conspiranoico que se siente como un viaje febril. Aquí, el tarot en el cine de terror contemporáneo se utiliza para explorar el trauma y la obsesión. Las cartas aparecen como un lenguaje secreto en medio de una arquitectura que respira maldad. Es una visión donde el mazo ya no solo predice la muerte individual, sino que parece mapear una podredumbre sistémica que conecta el pasado oscuro de una ciudad con el presente fragmentado de sus protagonistas.

Sed de mal (Orson Welles, 1958) – El Noir se tiñe de esoterismo

Aunque técnicamente es la cúspide del cine negro, la inclusión del tarot eleva esta obra a un terreno de horror existencial. En una de las escenas más icónicas del cine, la pitonisa Tanya (Marlene Dietrich) le lee la suerte al corrupto capitán Quinlan (Welles). Su sentencia es definitiva: «Tu futuro está agotado». En este cruce entre el suspenso y el tarot en el cine de terror psicológico, las cartas no son una promesa de lo que vendrá, sino la declaración de que el tiempo se ha terminado. El mazo es el epitafio de un hombre que ya está muerto, aunque siga caminando.