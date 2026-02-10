5 artistas con tarots que redefinieron el famoso y misterioso oráculo

El tarot ha dejado de ser un objeto exclusivo de ferias esotéricas para convertirse en el lienzo predilecto de la vanguardia. Los artistas con tarots no solo ilustran cartas; codifican su propia mitología y lenguaje simbólico en un sistema de 78 láminas. Este cruce entre el arte y lo oculto revela cómo los grandes genios han buscado en el azar y los arquetipos una brújula para navegar sus propias obsesiones creativas.

Leonora Carrington: El mazo oculto de la maestra surrealista

Leonora Carrington, figura clave del surrealismo en México, creó un tarot que permaneció casi secreto durante décadas. Sus cartas no son solo dibujos; son fragmentos de su cosmovisión donde la alquimia, el budismo y la mitología celta se entrelazan de forma magistral.

Este mazo, rescatado recientemente, destaca por su uso del color y figuras andróginas que desafían los roles de género tradicionales. Dentro del universo de artistas con tarots, el de Carrington es una pieza de estudio académica por su profunda carga de simbolismo feminista y místico.

David Bowie y Davide De Angelis: El Starman Tarot

El Starman Tarot es una baraja de 78 cartas creada por Davide De Angelis, basada en su colaboración artística de años con David Bowie. Este mazo fusiona simbolismo profundo, alquimia y el universo visual del músico, convirtiéndose en un objeto de culto para coleccionistas.

Inspirado en sus trabajos conjuntos —como la emblemática portada del álbum Outside—, este tarot es una interpretación moderna lanzada por la editorial Lo Scarabeo. Dentro de los artistas con tarots, esta obra destaca por ser un sistema de «alquimia visual» que traduce el genio de Bowie al lenguaje arcano.

Salvador Dalí: El primer tarot de un genio del siglo XX

Dalí fue comisionado originalmente para diseñar un tarot para una película de James Bond, pero terminó creando una obra de arte total. Su mazo es un collage surrealista donde integra obras clásicas de la historia del arte con su propio imaginario de relojes blandos y hormigas.

El artista se autorretrató como El Mago, vinculando su ego y su genio directamente con el poder de la creación. Es uno de los ejemplos más citados de artistas con tarots que lograron comercializar lo oculto sin perder ni un ápice de su excentricidad y rigor técnico.

H.R. Giger: El Baphomet Tarot y el horror biomecánico

H.R. Giger, el genio detrás del diseño de Alien, creó el «Baphomet Tarot», una baraja que lleva su estética biomecánica al mundo del oráculo. Sus cartas son paisajes oscuros donde el metal y la carne se fusionan para explorar las sombras del subconsciente. A diferencia de los mazos tradicionales, el de Giger es agresivo, frío y profundamente hipnótico.

Es uno de los ejemplos más potentes de artistas con tarots que no buscan la iluminación espiritual clásica, sino confrontar al consultante con sus miedos y deseos más ocultos. El diseño de sus cartas resulta más abrumador que la tirada en sí misma y lo que tenga que decir al consultante.

Alejandro Jodorowsky: La obsesión por el Tarot de Marsella

Jodorowsky no diseñó un mazo desde la imaginación, sino que dedicó su vida a restaurar el Tarot de Marsella original. Junto a Philippe Camoin, analizó moldes de madera antiguos para recuperar los colores y símbolos que la producción industrial había borrado.

Para el cineasta y psicomago, este es el único tarot que contiene un lenguaje óptico sagrado capaz de sanar al consultante. Su labor lo posiciona como uno de los artistas con tarots más influyentes, ya que no creó una obra nueva, sino que rescató una reliquia para la modernidad.