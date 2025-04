La mente de los artistas siempre ha sido un atractivo para sus seguidores. Comprender como funciona la «maquinaria» que opera al creador de obras emblemáticas resulta urgente, más en tiempos en los que hablar de salud mental es primordial. Si bien no todos los artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales lo hablaron desde el principio de sus carreras, otros tantos han sido estudiados a través de sus biografías y su legado.

A partir de este interés se han generado estudios y análisis al respecto, tal como el del neurólogo mexicano Mario de la Piedra (Ciudad de México, 1991). Su más reciente trabajo se originó de la curiosidad por la relación de los trastornos con la genialidad. En su libro titulado «Mentes geniales. Cómo funciona el cerebro de los artistas«. Aunque el especialista mexicano ahonda en artistas internacionales, existen artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales a los cuales es importante visibilizar.

Martín Ramírez (1895-1963)

Sin duda se trata de uno de los artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales con mucho talento. Su visibilidad ha sido un proceso complejo debido a que no se trataba de un artista académico o un galerista reconocido. Por el contrario, era una persona con diagnostico de esquizofrenia cuya obra artística se desarrollo en reclusión psiquiátrica. Su vida dio un cambio drástico al ser detenido en 1931 en Estados Unidos en estado de confusión emocional. Tras el diagnostico de esquizofrenia fue internado en Hospital Estatal de Stockton, California.

Durante su estadía en distintas instituciones de salud mental, comenzó a crear su obra sobre papeles reciclado con crayones. Piezas que mayormente muestran paisajes extraños, trenes, jinetes armados y una constante evocación de su tierra natal y su fe católica. El arte de Ramírez fue considerado durante la década de 1970 en Estados Unidos como Art Brut y aunque esto resaltaba que se trataba de obras creadas fuera de las instituciones artísticas tradicionales, también marcó y perpetuó el estigma que relacionaban entre su diagnostico de esquizofrenia y su condición de artista autodidacta.

Antonieta Rivas Mercado (1900-1931)

Nacida en la Ciudad de México, la actriz, promotora cultural y escritora creció en un ambiente muy cercano al arte. Su iniciación personal fue a partir de la música y la danza desde niña. Pese a desarrollarse en espacios creativos, forma parte de los artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales debido a sus ideas suicidas que la atormentaban tras una cadena de sucesos en su vida desde los 25 años.

En su libro, «Páginas arrancadas» escribió: “He querido matarme, fue vano. Dios no me hubiera perdonado, es pecado, pero de todos modos he pecado porque si vivo es por cobardía. No tuve valor…«. Antonieta fue la compañera sentimental de José Vasconcelos de 1928 a 1929, tiempo en el que él se lanzó como candidato a la presidencia del país y que ella impulsó. Tras el fraude electoral, Rivas Mercado se exilió en la ciudad de Nueva York y luego en París, en donde trabajó como escritora y periodista y meses más tarde, se suicidó el 11 de febrero de 1931, dentro de la Catedral de Notre-Dame con la pistola que Vasconcelos siempre llevaba consigo.

Manuel González Serrano (1917-1860)

Su infancia lo acerco al arte gracias a la influencia de su madre, pintora aficionada. Creció en Lagos de Moreno, Jalisco en una familia acomodada. Su pasión y vocación la desarrollo de manera autodidacta en un entorno religioso de moral extremadamente rígida. Para 1937, comenzó a trabajar como dibujante de la Procuraduría del Distrito Federal. Sin embargo, su observación del trabajo de Dalí, Magritte, Frida y Diego Rivera, entre otros, lo introdujo por completo al mundo artístico en 1940.

En 1949 lo internaron por primera vez en el Hospital La Castañeda donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Fue hospitalizado en varias ocasiones, siendo la última en 1958 debido a problemas de toxicomanía. González Serrano, quien mencionó en varias ocasiones haber sufrido más que Cristo, falleció a los 43 años, mientras caminaba por la calle de un paro cardiaco en su condición de indigencia. De tal manera que está reconocido dentro de los artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales.

Frida Kahlo (1907-1954)

Una de los artistas mexicanos que padecieron trastornos mentales que más ha sido mencionada respecto a este tema. La pintora sufrió desde su nacimiento graves problemas de salud física debido a la poliomielitis y el grave accidente en el tranvía que vivió. Además del dolor crónico, se han descubierto numerosas referencias de su lucha contra la depresión y expertos aseguran que también podría hablarse de posibles episodios de trastorno bipolar. Su diario y su obra reflejan intensamente su sufrimiento físico y emocional.

Numerosas biografías, análisis de su obra y correspondencia detallan sus problemas de salud física y mental. Incluso existen artículos académicos que exploran la influencia de sus dolencias en su arte. Se menciona en algunas referencias que, en los últimos años de su vida, Frida intentó suicidarse debido al intenso dolor físico y emocional, especialmente después de la amputación de su pierna. A pesar de sus luchas con la salud mental, Frida es recordada por su resiliencia y por cómo transformó su dolor en arte.

José Luis Cuevas (1931-2017)

Dentro de la lista de artistas mexicanos que han tenido trastornos mentales, destaca la figura central de la Generación de la Ruptura, distinguido por su marcado interés en la representación de la marginalidad y el sufrimiento humano, una visión profundamente influenciada por su contacto con la enfermedad mental. Su obra temprana y definitoria estuvo significativamente marcada por sus visitas al hospital psiquiátrico La Castañeda durante los primeros años de la década de 1950. En este contexto, Cuevas estudió de cerca los rostros y comportamientos de los pacientes, una experiencia que dejó una huella imborrable en su producción artística.

Su temprana exposición individual en 1953 se centró precisamente en las obras nacidas de su encuentro con las realidades del hospital psiquiátrico, estableciendo desde el inicio su reputación como un artista que confrontaba las normas y exploraba las facetas más oscuras de la existencia humana. Aunque de él se ha resaltado su trabajo en torno a la salud mental, hay quienes aseguran que el mismo artista también padecía de ciertos trastornos debido a lo atribulado de su vida.